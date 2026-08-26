Evenimente defence-tech și dual-use pentru startup-uri: calendar România și Europa, din septembrie până în noiembrie 2026

Startup-urile și firmele care dezvoltă drone, soluții dual-use, tehnologii pentru apărare, securitate sau infrastructură critică au în următoarele luni mai multe evenimente în România și în Europa, de la hackathoane și testări în teren până la expoziții internaționale și întâlniri cu investitori și reprezentanți ai industriei de apărare.

Calendarul este inclus în ediția din 26 august 2026 a newsletterului Romanian Dual-Use Startups Intel, publicat de Activize.

Evenimente în România

2-4 octombrie - Naval Defense Tech Hackathon / Uptide Danube 26, Galați. Hackathon axat pe detectarea cu ajutorul inteligenței artificiale a dronelor aeriene, de suprafață și subacvatice. Sunt prevăzute demonstrații live pe Dunăre și premii totale de aproximativ 4.500 EUR . Termenul de înscriere este 20 septembrie .

Hackathon axat pe detectarea cu ajutorul inteligenței artificiale a dronelor aeriene, de suprafață și subacvatice. Sunt prevăzute demonstrații live pe Dunăre și premii totale de aproximativ . Termenul de înscriere este . 9-11 octombrie - European Defense Tech Hackathon, București. Eveniment organizat împreună cu How to Web, EY și Underline Ventures, unde echipele lucrează pe provocări concrete din apărare și reziliență și pot intra în contact direct cu investitori VC și companii interesate de proiecte pilot.

Eveniment organizat împreună cu How to Web, EY și Underline Ventures, unde echipele lucrează pe provocări concrete din apărare și reziliență și pot intra în contact direct cu investitori VC și companii interesate de proiecte pilot. 9-13 noiembrie - BraveTechEU DefTech Forges, România. Timp de cinci zile, echipele selectate își testează soluțiile în condiții operaționale, inclusiv cu ferestre de zbor, expunere controlată la bruiaj electronic și feedback direct de la utilizatori militari. Sunt vizate senzori tereștri, drone autonome și roiuri, operarea UAS în condiții de război electronic și adaptarea rapidă la condițiile de pe câmpul de luptă.Pot aplica startup-uri, IMM-uri, echipe academice și inovatori din UE, Norvegia și Ucraina care au tehnologii defence sau dual-use de minimum TRL 4 și un prototip funcțional. Cele trei echipe câștigătoare din România primesc câte 120.000 EUR, mentorat și acces la etapa următoare, unde există premii suplimentare de până la 1 milion EUR. Termenul de înscriere este 6 septembrie 2026.

Evenimente în Europa