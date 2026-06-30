Europa își trasează viitorul inteligenței artificiale odată cu deschiderea GITEX AI EUROPE la Berlin

Europa intră într-un nou capitol în competitivitatea digitală, liderii unindu-se în jurul unui sistem de calcul suveran, al inteligenței artificiale de încredere și al capitalului necesar pentru a construi următoarea generație de campioni tehnologici ai continentului.

Europa a intrat astăzi într-un nou capitol definitoriu în ambițiile sale în domeniul inteligenței artificiale, odată cu deschiderea GITEX AI EUROPE 2026 la Messe Berlin, reunind factori de decizie politică, lideri în tehnologie, investitori și antreprenori din peste 80 de țări în jurul unei ambiții comune de a construi infrastructura, ecosistemul de investiții și capacitatea industrială necesare pentru a fi lider în economia globală a inteligenței artificiale.

Organizat de inD, organizatorul global al GITEX, și susținut de Departamentul pentru Economie, Energie și Întreprinderi Publice al Senatului din Berlin și de Berlin Partner for Business and Technology, evenimentul de două zile are loc într-un moment crucial pentru viitorul digital al Europei. Leadership-ul în domeniul inteligenței artificiale nu mai este modelat și determinat doar de algoritmi, ci de accesul la infrastructură de calcul, cloud, energie, suveranitatea datelor și capacitatea de a scala inovația.

Un document oficial GITEX AI EUROPE, elaborat în parteneriat cu firma de cercetare LUE, subliniază această oportunitate. Piața IT&C din Europa a crescut la 1.020 miliarde EUR, însă cererea de inteligență artificială ar putea depăși capacitatea de calcul planificată în următorul deceniu. În timp ce capacitatea centrelor de date europene este prevăzută să crească cu aproximativ 70% până în 2030, Germania singură ar putea necesita investiții suplimentare de până la 60 miliarde EUR pentru a susține sarcinile de lucru industriale legate de inteligența artificială.

Aceste realități au dat tonul zilei de deschidere a GITEX AI EUROPE, unde lideri din guvern, industrie și investiții au examinat modul în care Europa își poate transforma excelența în inginerie în leadership tehnologic pe termen lung prin consolidarea computing-ului suveran, a infrastructurii cloud de încredere și a capitalului de creștere.

Programul conferinței a început cu discursurile de bun venit susținute de Franziska Giffey, senatoarea statului Berlin pentru Economie, Energie și Întreprinderi, și Trixie LohMirmand, CEO al GITEX, care au poziționat Berlinul drept punctul de întâlnire unde politica, inovația și investițiile converg pentru a modela economia de inteligență a Europei.

„Berlinul este unul dintre cele mai inovatoare locuri din Europa și unul dintre principalele sale centre digitale, cu peste 6.000 de startup-uri și peste 100.000 de oameni care impulsionează ecosistemul nostru de inovare”, a declarat senatorul Giffey. „Prin noua noastră Agendă Deep Tech, investim în inteligență artificială, biotehnologie, tehnologii cuantice, microelectronică și securitate cibernetică, deoarece viitorul Europei depinde de inovația care ne consolidează securitatea, suveranitatea și reziliența, rămânând în același timp ancorate în cooperarea internațională. GITEX AI EUROPE aduce această viziune la viață, reunind inovatori din întreaga lume pentru a construi tehnologii care fac o diferență reală în viața oamenilor”.

„GITEX AI EUROPE reunește ecosistemul tehnologic mondial la Berlin pentru a crea parteneriatele, investițiile și accesul la piață de care inovatorii europeni au nevoie pentru a se dezvolta la nivel global”, a remarcat Trixie LohMirmand, CEO al GITEX. „Prin conectarea companiilor internaționale, a investitorilor și a factorilor de decizie politică, contribuim la consolidarea competitivității Europei, avansând în același timp următorul capitol al inteligenței artificiale suverane, al colaborării în cercetare și al inovării transfrontaliere”.

Trixie LohMirmand, CEO GITEX

Calculul a devenit noul atu strategic al Europei

O temă clară a apărut pe parcursul zilei de deschidere: în era inteligenței artificiale, calculul a devenit noul atu strategic care stă la baza competitivității economice. În cadrul unei sesiuni principale a conferinței, intitulată „Garanția Gigawatt: Proiectarea supremației industriale a inteligenței artificiale în Europa”, ministrul federal german pentru transformare digitală și modernizare guvernamentală, Dr. Karsten Wildberger, a explorat modul în care capacitatea de calcul, infrastructura energetică și politica industrială au devenit inseparabile în cursa pentru construirea economiei europene bazate pe inteligență artificială.

„Berlinul este un oraș care a construit cândva motoarele, turbinele și mașinile care au modelat un secol industrial”, a spus dr. Wildberger. „Următorul secol industrial va funcționa cu un alt tip de motor: calcul și date. Până în 2030, vom dubla capacitatea centrelor de date ale Germaniei de la trei la șase gigawați, extinzând în același timp capacitatea specifică inteligenței artificiale”. „De asemenea, construim infrastructura publică pentru următoarea economie prin standarde deschise, servicii cloud suverane și Deutschland Stack, asigurându-ne în același timp că statul devine un client timpuriu care ajută startup-urile să testeze, să se extindă și să se conecteze cu industria. Europa nu duce lipsă de idei, talente sau companii dispuse să construiască; provocarea acum este transformarea acestui potențial în scară largă, forță industrială și competitivitate pe termen lung”.

Suveranitatea digitală trece de la ambiție la execuție

Conversația s-a mutat apoi de la infrastructura fizică la independența digitală în cadrul unui discurs principal susținut de Willemijn Aerdts, ministrul Economiei Digitale și Suveranității din cadrul Ministerului Afacerilor Economice și Climei din Olanda, care a examinat modul în care Europa poate rămâne conectată la nivel global, menținând în același timp un control mai mare asupra viitorului său digital.

„Suveranitatea digitală începe cu dezvoltarea propriilor noastre capacități, diversificând în același timp dependențele pe care le avem”, a declarat Aerdts . „Europa are talentul, cercetarea și companiile inovatoare pe care să le conducă, dar trebuie să ne mișcăm rapid - ar fi trebuit să începem ieri, nu astăzi. Suveranitatea se construiește lucrând împreună în întreaga Europă, consolidând parteneriatele din întreaga lume și creând standarde deschise care permit inovării să prospere”.

De la experimentare la inteligența artificială în întreprinderi

Cu peste 800 de expozanți, expoziția a demonstrat cum aceste conversații se transpun deja în implementări practice. AWS, cel mai mare furnizor de servicii cloud din lume, prezintă modul în care organizațiile europene pot implementa inteligența artificială agentială la scară largă, prin intermediul unor briefing-uri executive, sesiuni tehnice și demonstrații live axate pe inovarea în domeniul inteligenței artificiale sigură, de încredere și suverană.

„Organizațiile europene trec dincolo de experimentarea cu inteligență artificială și se îndreaptă către o transformare pregătită pentru producție”, a declarat Sasha Rubel, șefa departamentului de politici privind inteligența artificială/IA generativă, EMEA, AWS. „La GITEX AI Europe , vă împărtășim modul în care clienții AWS obțin deja rezultate comerciale reale cu ajutorul inteligenței artificiale agențice și cum investițiile noastre continue în Europa, inclusiv în AWS European Sovereign Cloud, oferă organizațiilor baza pentru a inova în propriile condiții”.

Următoarea provocare a Europei este scalarea

Dacă tehnologia de calcul stă la baza viitorului inteligenței artificiale a Europei, capitalul va determina dacă acest viitor va fi construit în Europa. În timp ce continentul continuă să producă cercetări de top la nivel mondial, talente în inginerie și startup-uri inovatoare, capacitatea Europei de a transforma aceste inovații în lideri tehnologici globali rămâne una dintre cele mai mari provocări competitive ale sale.

Conform documentului informativ, continentul atrage doar aproximativ 5% din investițiile globale de capital de risc, ceea ce limitează capacitatea multor companii cu creștere rapidă de a se extinde la nivel internațional, în ciuda unor fundații tehnice solide.

Stefan Wintels, CEO al KfW, o bancă de dezvoltare de stat germană, a declarat că Fondul de creștere pentru Germania, în valoare de 1 miliard EUR, demonstrează deja cum investițiile public-private direcționate pot consolida ecosistemul de extindere al Europei. Peste 90% din capitalul fondului a fost deja angajat, ajutând companiile cu creștere rapidă să obțină runde de finanțare mai mari, să creeze locuri de muncă calificate și să accelereze comercializarea în domeniul inteligenței artificiale, al securității cibernetice, al tehnologiilor verzi și al software-ului industrial.

„Un obiectiv cheie de politică este de a păstra mai multe companii în creștere în Germania și Europa - acestea sunt companii care lucrează la tehnologii de bază, esențiale pentru suveranitatea noastră digitală”, a declarat Wintels , un alt vorbitor principal la GITEX AI EUROPE . „Fondul de creștere acționează ca un investitor catalitic ancoră, extinzând finanțarea în etapele ulterioare și asigurându-se că cele mai inovatoare companii din Europa au capitalul necesar pentru a crește aici, în loc să-l caute în altă parte”.

Wintels va continua discuția pe 1 iulie în cadrul sesiunii sale, intitulată „Urgența competitivității Germaniei: investiții sau politici?”, în care va examina modul în care Europa poate mobiliza fonduri semnificativ mai mari de capital privat pentru a sprijini următoarea generație de campioni tehnologici globali ai continentului.

Un moment definitoriu pentru viitorul inteligenței artificiale în Europa

GITEX AI EUROPE 2026, care se desfășoară până mâine (1 iulie), reunește peste 800 de întreprinderi și startup-uri, 280 de vorbitori și 600 de investitori cu 1.000 miliarde dolari în active administrate, creând o platformă unde guvernele, investitorii, cercetătorii și liderii tehnologici pot modela împreună viitorul inteligenței artificiale a Europei.

În următoarele două zile, evenimentul va găzdui anunțuri strategice, parteneriate transfrontaliere și discuții la nivel înalt care acoperă domenii precum inteligența artificială, cloud computing, securitatea cibernetică, tehnologiile cuantice, infrastructura digitală și investițiile de capital de risc – întărind un mesaj comun care a ieșit la iveală încă din ziua de deschidere: viitorul inteligenței artificiale al Europei va fi definit nu doar de tehnologii inovatoare, ci și de capacitatea sa de a construi infrastructură suverană, de a comercializa inovația și de a-și dezvolta propriii campioni tehnologici la nivel mondial.

GITEX AI EUROPE este organizat de inD, noua societate mixtă formată între Dubai World Trade Centre și Informa, și organizatorul global al GITEX, cea mai mare rețea de evenimente tehnologice și de inteligență artificială din lume. Evenimentul anual de două zile este susținut de Departamentul pentru Economie, Energie și Întreprinderi Publice al Senatului din Berlin și de Berlin Partner for Business and Technology.