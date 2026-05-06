București: doar 26 de licențe taxi atribuite din 1.000 scoase la licitație de primărie. Taximetriștii acuză reguli dure și concurență favorabilă ridesharing-ului

Doar 26 dintre cele 1.000 de licențe taxi scoase la atribuire de Primăria Municipiului București (PMB) au fost adjudecate, într-o piață aflată sub presiunea costurilor în creștere, a regulilor stricte pentru taximetrie și a competiției cu platformele de ridesharing.

Rezultatul procedurii vine după ce PMB a declanșat, în martie 2026, procedura de atribuire pentru cele 1.000 de autorizații taxi disponibile în Capitală și a impus condiții privind vechimea mașinilor și criteriile tehnice necesare pentru participare.

Conform documentației publicate de Primăria Capitalei, vehiculele înscrise în procedură trebuie să respecte mai multe condiții, printre care clasificarea minimă Euro 5, deținerea copiilor conforme ale autorizațiilor de transport și o vechime de maximum 5 ani de la data primei înmatriculări la momentul atribuirii.

Reprezentanții taximetriștilor spun însă că tocmai condiția legată de vechimea mașinilor este una dintre cele mai greu de îndeplinit, în contextul în care costurile de achiziție și exploatare au crescut puternic în ultimii ani.

Potrivit ultimei situații publicate de PMB, în București existau peste 10.000 de autorizații taxi. Între timp, o parte dintre acestea au expirat, au fost retrase sau au devenit nevalide, motiv pentru care PMB a lansat în 2026 procedura de atribuire a celor 1.000 de licențe disponibilizate. Reprezentanții taximetriștilor reclamă că legislația pentru transportul alternativ este mult mai permisivă decât cea aplicată industriei taxi.

„La taxi sunt reguli stricte cu multe restricții”

Vasile Ștefănescu, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), spune că una dintre explicațiile pentru interesul redus față de licențele PMB este diferența dintre regulile aplicate taximetriei și cele aplicate transportului alternativ.

„Spre deosebire de transportul alternativ, care știți foarte bine ce reguli lejere are în lege, de parcă nu ar face transport de persoane și nu ar concura la siguranța circulației, la taxi sunt reguli stricte, cu multe restricții”, a declarat pentru StartupCafe.ro Vasile Ștefănescu.

Potrivit acestuia, una dintre cele mai importante condiții este legată de vechimea mașinilor admise în procedura de atribuire.

„Una dintre ele este vechimea mașinii și nu mă refer că nu stă în activitate decât 10 ani, mă refer la faptul că pentru a participa la atribuire, mașina nu poate depăși 5 ani de la înmatriculare. Noi am fost, în 2003, de acord cu ea pentru confortul și siguranța pasagerului. Nu ne-am gândit că o mână de politicieni «interesați» vor da acea lege a transportului alternativ, culmea, în favoarea unor aplicații și, cu toate că am spus ce se va întâmpla, timpul ne-a dat dreptate nouă, dar ce folos!”, a mai spus liderul COTAR.

Taximetriștii acuză pierderi fiscale și concurență neloială

Disputa dintre industria taxi și companiile de ridesharing s-a intensificat în ultimele luni.

Vasile Ștefănescu susține că diferențele de reglementare afectează inclusiv încasările la buget.

„Frauda fiscală la transportul alternativ este de 100 milioane de euro pe an. Înmulțiți cu 10 și vă dă un miliard sau mai mult, bani cu care se putea face ceva în folosul comunității. Dar, din păcate, nu interesează pe nimeni că unii fură și alții plătesc taxe la stat, cărți de muncă la șoferi etc.”, a declarat acesta.

Reprezentanții Bolt au respins anterior acuzațiile venite din partea taximetriștilor și au transmis pentru StartupCafe.ro că procentul mașinilor cu numere din alte județe care operează în București este redus. Compania a susținut și că restricțiile teritoriale cerute de taximetriști ar limita concurența și mobilitatea șoferilor.

Criza carburanților pune presiune pe firmele mici din transport

Problemele din piața taximetriei vin și pe fondul creșterii accelerate a costurilor operaționale.

În București, motorina standard se vinde acum la circa 9,73-9,82 lei/litru, în funcție de rețea, iar benzina standard a trecut din nou de pragul de 9 lei/litru în mai multe stații OMV, Rompetrol și MOL.

În acest context, investiția într-o mașină mai nouă - necesară pentru participarea la atribuirea licențelor taxi din București - devine tot mai greu de susținut pentru mulți șoferi independenți și operatori mici.

Rezultatul procedurii organizate de PMB, cu doar 26 de licențe atribuite din 1.000 disponibile, arată astfel dificultățile tot mai mari din industria taximetriei și lipsa de atractivitate a noilor autorizații în actualele condiții de piață.









