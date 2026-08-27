Două avioane Boeing care au aparținut Blue Air, scoase la licitație la sub 500.000 EUR. Anul trecut se oferiseră 3,5 milioane EUR pentru ele

Două avioane Boeing 737 care au aparținut Blue Air sunt scoase din nou la licitație, cu prețuri de pornire care însumează sub 500.000 EUR. Cu numai un an în urmă, pentru aceleași aeronave se licitase până la circa 3,5 milioane EUR, dar tranzacțiile nu s-au mai finalizat. Cele două avioane, fabricate în 1991, nu mai sunt navigabile în prezent și nu au mai beneficiat de lucrări de mentenanță din 2022. Blue Air se află între timp în faliment, iar lichidatorii încearcă să valorifice și alte active ale fostei flote.

Prețul de pornire este de 238.000 EUR pentru fiecare avion, potrivit anunțurilor publicate pe platforma de licitații Azitis.

Unul dintre avioane se află la Bacău, iar celălalt pe un aeroport din Italia.

Anul trecut, pentru cele două avioane se oferiseră 3,5 milioane EUR

Cele două aeronave au mai fost scoase la licitație în vara anului 2025, pornind de la prețuri apropiate de cele actuale.

Atunci însă au existat mai mulți participanți, iar ofertele au crescut puternic.

Pentru unul dintre avioane s-a ajuns la aproximativ 1,8 milioane EUR, iar pentru celălalt la circa 1,7 milioane EUR.

În total, pentru cele două aeronave se oferiseră aproximativ 3,5 milioane EUR, de peste șapte ori mai mult decât prețurile cumulate de pornire de acum.

Tranzacțiile nu au fost însă finalizate, iar avioanele au revenit ulterior la licitație.

În lunile următoare au existat și runde fără niciun participant sau fără nicio ofertă.

Boeing-uri din 1991, care nu mai pot zbura în prezent

Prețul de 238.000 EUR pentru un Boeing nu înseamnă că eventualul cumpărător primește un avion gata de exploatare.

Ambele aeronave au fost construite în 1991 și au acumulat zeci de mii de ore de zbor.

Potrivit documentației de vânzare, pentru ele nu s-au mai efectuat lucrări de mentenanță și nici proceduri de conservare a motoarelor din iunie 2022.

Din acest motiv, avioanele și-au pierdut navigabilitatea.

Pentru repunerea lor în funcțiune trebuie obținut un acord din partea Boeing și trebuie stabilite lucrările necesare pentru redobândirea navigabilității.

În cazul avionului aflat în Italia, eventualul cumpărător trebuie să suporte separat și costurile acumulate pentru staționarea aeronavei pe aeroport.

Peste 2,1 miliarde lei creanțe acceptate inițial în insolvența Blue Air

Blue Air a intrat în insolvență în 2023, după ce își suspendase zborurile în toamna anului 2022.

La începutul procedurii, peste 460 de creditori au solicitat înscrierea unor creanțe totale de aproximativ 2,7 miliarde lei.

Administratorii judiciari au acceptat inițial creanțe de peste 2,1 miliarde lei, echivalentul a circa 430 milioane EUR la cursurile de atunci.

Printre principalii creditori se aflau companii de leasing aeronautic, statul român, alte companii aeriene, aeroporturi și foști angajați.

Numai creanțele salariale acceptate se ridicau la aproape 20 milioane lei.

În vara anului 2025, Tribunalul București a dispus intrarea Blue Air în faliment, dizolvarea societății și ridicarea dreptului de administrare.

Procedura de faliment este încă în desfășurare, iar lichidatorii continuă valorificarea patrimoniului companiei.

Lichidatorii vând separat și motoare și carcase de avioane

Cele două Boeing 737 nu sunt singurele active aeronautice ajunse la licitație.

Lichidatorii au scos separat la vânzare și cel puțin șase motoare provenite din fosta flotă Blue Air.

Unele dintre motoare sunt încă montate pe aeronave, iar altele sunt depozitate separat. Cel puțin două dintre ele sunt descrise în documentația de vânzare drept descompletate și nefuncționale, fiind indicate inclusiv pentru piese de schimb sau recondiționare.

Unul dintre motoarele scoase la licitație are un preț de pornire de aproximativ 84.000 EUR și se află încă montat pe un alt avion Blue Air.

În vara anului 2025, lichidatorii au scos la licitație și alte cinci Boeing 737 nenavigabile, descrise în anunțurile de insolvență drept „carcase”.

Astfel, valorificarea fostei flote Blue Air se face pe mai multe niveluri: avioane întregi care ar putea fi repuse în serviciu după lucrări și recertificare, motoare și componente vândute separat și aeronave nenavigabile valorificate ca „carcase”.

Blue Air a fost fondată în 2004 de omul de afaceri Nelu Iordache, iar ulterior și-a schimbat acționariatul. Compania a devenit unul dintre cei mai mari operatori low-cost românești înainte de a-și suspenda toate zborurile în septembrie 2022.