Donald Trump declară 5 milioane de dolari venituri din Trump Tower București. Cine este antreprenorul român din spatele proiectului 

România figurează pentru prima dată în declarația anuală de avere a președintelui american Donald Trump prin două proiecte dezvoltate sub brandul Trump. Documentul de 927 de pagini, depus la Oficiul pentru Etică Guvernamentală al SUA, arată că grupul Trump a declarat venituri de 5 milioane de dolari din contractul de licențiere aferent proiectului Trump Tower București, dezvoltat împreună cu compania românească SDC Imobiliare SRL.

Tot în declarație apare și proiectul Trump Tower Cluj, însă fără venituri raportate pentru anul 2025.

Declarația de avere arată că societatea DT Marks Bucharest LLC, parte a Trump Organization, deține contractul de licențiere pentru proiectul Trump Tower București, având ca partener compania românească SDC Imobiliare SRL.

Documentul indică un activ evaluat între 5 și 25 de milioane de dolari, care include contractul de licențiere, un cont bancar și o creanță intragrup de 5 milioane de dolari. Separat, la capitolul venituri, este declarată o taxă de licență (License Fee) de 5 milioane de dolari, aferentă proiectului din București.

Suma reprezintă venituri declarate de grupul Trump din contractul prin care dezvoltatorul român a obținut dreptul de a utiliza marca Trump Tower, un model de business pe care Trump Organization îl utilizează în numeroase proiecte internaționale.

România apare cu două proiecte Trump Tower

Declarația confirmă oficial existența a două proiecte dezvoltate sub brandul Trump în România.

Pe lângă Trump Tower București, documentul include și Trump Tower Cluj, unde sunt menționate atât contractul de licențiere, cât și un contract de management hotelier, ambele având ca partener SDC Imobiliare SRL.

Pentru proiectul din Cluj nu sunt însă raportate venituri în 2025, ceea ce sugerează că acesta se află într-o etapă anterioară de dezvoltare.

Publicarea acestor informații reprezintă prima confirmare, într-un document financiar oficial al președintelui Statelor Unite, că proiectele din București și Cluj fac parte din portofoliul internațional declarat al Trump Organization.

Ce se știe până acum despre Trump Tower București

Proiectul Trump Tower București a fost anunțat oficial în iulie 2025, când Trump Organization și dezvoltatorul clujean SDC Imobiliare au prezentat parteneriatul care marchează intrarea brandului Trump pe piața din România.

Potrivit comunicatului comun, viitorul ansamblu urma să fie construit „în inima Bucureștiului” și să includă apartamente rezidențiale premium și facilități de lux. La momentul lansării nu au fost comunicate amplasamentul exact, valoarea investiției, calendarul lucrărilor sau termenul de începere a construcției.

Cine este antreprenorul român din spatele proiectului

Partenerul local al Trump Organization este SDC Imobiliare, companie controlată de omul de afaceri clujean Ștefan Berciu, împreună cu Ștefania Berciu Martac.

Grupul de firme construit în jurul SDC Imobiliare este activ în dezvoltări imobiliare, infrastructură și consultanță, extinzându-și în ultimii ani activitatea și în București.

În structura de afaceri a grupului SDC apar și colaborări cu antreprenorul clujean Daniel Metz și membri ai familiei acestuia. Metz este fondatorul companiei software EBS, preluată ulterior de grupul japonez NTT DATA. După aproape două decenii în funcția de CEO al NTT DATA România, acesta s-a orientat către mediul universitar și este în prezent prorector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Ce mai arată declarația de avere a lui Donald Trump

Proiectele din România reprezintă doar o mică parte din imperiul financiar descris în declarația de avere a lui Donald Trump.

Documentul, întins pe 927 de pagini, inventariază sute de active și participații în companii, hoteluri, terenuri de golf, proiecte imobiliare licențiate în mai multe țări, investiții bursiere și alte interese financiare.

În declarație apar atât afaceri tradiționale din domeniul hotelier și imobiliar, cât și investiții și venituri din active digitale și criptomonede, oferind una dintre cele mai detaliate imagini publice asupra averii președintelui american.













