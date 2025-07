Demisionează directoarea X.com (fosta Twitter), la doi ani după ce Elon Musk a angajat-o la rețeaua sa socială

Directoarea (CEO) rețelei sociale X.com (fosta Twitter), Linda Yaccarino, și-a anunțat, miercuri, demisia din funcție, după doi ani de când miliardarul Elon Musk o adusese să la conducerea companiei.

Reamintim că miliardarul american Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a cumpărat Twitter la sfârșitul anului 2022, într-o tranzacție evaluată la 44 miliarde de dolari. În aprilie 2023, Musk a demisionat din funcția de CEO al Twitter și a adus-o la conducerea executivă a companiei pe Linda Yaccarino fosta șefă a business-ului de publicitate din compania media NBCUniversal.

Acum, după doi ani, Yaccarino a anunțat, pe X.com, că pleacă din companie:

„Când eu și Elon Musk am vorbit prima dată despre viziunea sa pentru X, am știut că va fi oportunitatea vieții mele de a îndeplini misiunea extraordinară a acestei companii. Îi sunt extrem de recunoscător pentru că mi-a încredințat responsabilitatea de a proteja libertatea de exprimare, de a revitaliza compania și de a transforma X în Everything App.