Decont precompletat de TVA: Experiența altor țări versus România (expert)

Un expert explică vineri, într-o analiză transmisă StartupCafe.ro, care este experiența altor țări din Uniunea Europeană și din afara UE în domeniul TVA precompletat comparativ cu România.

„Pre-completarea declarațiilor de impozit pe venit personal, adică un draft pregătit de autoritățile fiscale precompletat, folosind diverse surse de date digitale - a început cu Danemarca, în 1988 și a fost adoptată de alte autorități. Dar aplicarea sa la declarațiile de TVA în ultimii ani, mai întâi în America de Sud și apoi în Europa, marchează o expansiune semnificativă a conceptului în lumea impozitelor corporative”, spune Costin Manta, Partener, Taxe indirecte, EY România.

Potrivit lui, tendința, determinată de volumul tot mai mare de date ale contribuabililor corporativi accesibile autorităților fiscale, este de așteaptat să continue cu un număr tot mai mare de autorități fiscale care adoptă pre-popularea în lunile și anii următori.

Redăm analiza:

Ce se întâmplă în unele țări din UE cu pre-completarea parțială sau totală a declarațiilor de TVA:

Franța: Informațiile privind importurile realizate sunt preluate din declarațiile vamale electronice și sunt completate automat în declarația de TVA.

Grecia: Declarațiile de TVA sunt pre-completate cu informații din platforma MyData – variațiile sunt restricționate la 30% până în 2025, când vor înceta.

Ungaria: Platforma eVAT a țării generează automat declarațiile de TVA precompletate pe baza raportării în timp real a datelor din facturi, din datele preluate din casele de marcat online și datele privind importurile.

Italia: Declarațiile anuale sunt pre-completate cu date din platforma de facturare a guvernului, Sistema di Interscambio (SDI) și sunt disponibile contribuabililor împreună cu registrele de TVA și comunicările trimestriale de TVA.

Portugalia: Anumiți contribuabili primesc declarații de TVA pre-completate pe baza datelor transmise autorităților fiscale. Este de așteptat ca o declarație anuală - Informação Empresarial Simplificada (IES) - să fie pre-completată cu informații din declaratiile SAF-T.

Spania: Datele colectate prin sistemul de contabilitate online, cunoscut sub numele de Suministro Inmediato de Información (SII) - sunt utilizate în declarația periodică de TVA pre-completată Modelo 303.

În țările din afara UE:

Albania: Sistemul de Fiscalizare din Albania completează automat declarațiile de TVA pe baza facturilor trimise către administrația fiscală centrală.

Chile: Datele din registrele de vânzări și achiziții trimise prin sistemul autorității fiscale Servicio de Impuestos Internos (SII) sunt utilizate pentru a pre-completa declarațiile de TVA.

India: Anumite declarații privind taxa pe bunuri și servicii (GST) sunt generate automat/pre-completate pe baza informațiilor trimise în alte tipuri de declarații.

Indonezia: Contribuabilii care se află sub incidența prevederilor locale privind e-Factura au opțiunea de a li se genera declarațiile de TVA pre-completate prin sistemul de facturare e-Faktur.

Kenia: Declarațiile de TVA sunt pre-completate cu informații disponibile autorității fiscale pentru a se asigura că toate cererile de rambursare a TVA sunt justificate cu facturi generate de sistemul de gestionare a facturilor fiscale (TIMS/eTIMS).

Declarațiile de TVA sunt pre-completate cu informații disponibile autorității fiscale pentru a se asigura că toate cererile de rambursare a TVA sunt justificate cu facturi generate de sistemul de gestionare a facturilor fiscale (TIMS/eTIMS). Mexic: Noua formă a declarației lunare de TVA din Mexic include informații pre-încărcate pe baza informațiilor din facturile electronice emise și primite în perioada corespunzătoare.

În România, decontul Precompletat e-TVA a fost implementat începând cu 1 august 2024, pentru operațiunile efectuate începând cu data de 1 iulie 2024. Decontul Precompletat e-TVA este pregătit pe baza informațiilor existente în RO e-factura, RO e-case de marcat, RO e-Transport, Declarațiile 390 și 394, precum și Situația importurilor/exporturilor de la vamă.

În cazul în care sunt identificate diferențe de TVA semnificative (peste 5.000 lei și 20%) între valorile din Decontul Precompletat e-TVA și valorile raportate de către persoana impozabilă prin decontul de taxă pe valoarea adăugată, autoritățile fiscale transmit notificări de conformare.

Începând cu iulie 2025, contribuabilii au obligația de a răspunde la aceste notificări de confirmare în termen de 20 zile de la data primirii și să transmită rezultatul verificărilor realizate asupra diferențelor identificate. În cazul în care nu dau curs acestei notificări, contribuabilii pot fi sanțtionați contravențional și autoritiățile fiscale pot declanșa o inspețtie fiscală.

În România, eVAT pre-completat a fost introdus, bazat pe date obținute din mai multe sisteme IT deținute de Ministerul Finanțelor din România și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

