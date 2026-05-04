Skip to content

Controale ANAF la 8 firme din județul Prahova. „Abateri semnificative” și amenzi de peste 20.000 EUR

Controale ANAF la 8 firme din județul Prahova. „Abateri semnificative” și amenzi de peste 20.000 EUR

Antifrauda ANAF a identificat opt firme din județul Prahova de la care a confiscat 4,5 milioane lei, pentru că au topit aproape 12 kilograme de aur în lingouri și le-au vândut fără autorizație.

„La acțiunile de control derulate în perioada 12.03.2026 - 28.04.2026 în județul Prahova au participat 14 inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală, care au verificat modalitatea respectării legislației specifice privind evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din metale prețioase”, spune Fiscul.

Inspectorii Antifraudă au constatat, în urma verificărilor, „abateri semnificative”: de la lipsa documentelor de proveniență a mărfurilor deținute, la prelucrarea metalelor prețioase sub formă de lingouri sau comercializarea fără autorizație legală.

Firmele au fost sancționate cu amenzi totale de 105.000 de lei (peste 20.400 EUR), confiscarea a 28,66 g bijuterii din aur și diamante în valoare de 26.154 de lei și confiscarea sumei de 4.511.837 de lei, care reprezintă contravaloarea celor aproape 12 kg aur, comercializate sub formă de lingouri.

Antifrauda „va continua controalele în domeniile comerț cu metale prețioase și activități de amanet”, mai precizează ANAF.

Taxe

calculator-taxe-2026-dreamstime

Facilități fiscale în România: Antreprenorii sunt interesați, dar rămân precauți. Care sunt principalele lor provocări

avize favoabile Consiliul Legislativ-CES-amnistie-fiscala-2026

Amnistie fiscală pentru firmele cărora ANAF le cere TVA din urmă: Propunerea de lege de la Senat a primit avize favorabile de la Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social

ANAF Antifrauda

RO e-Transport: „Sistemul produce amenzi pentru contribuabili care nu prejudiciază în niciun fel”- o avocată din București arată cum se pot apăra patronii amendati de ANAF cu mii de euro pe firmă, după ce și-au adus mașini din străinătate

Registrul Comerțului, anunț privind taxa de publicare a documentelor în Monitorul Oficial

antreprenori-imagine generica

PFA vs. SRL: În 2026, antreprenorii români preferă să lucreze pe persoană fizică autorizată, după scăderea plafonului la micro (IMM România)

Noi reguli pentru angajarea lucrătorilor străini: Ce trebuie să știe firmele. Contracte, platforma digitală, amenzi