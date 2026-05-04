Controale ANAF la 8 firme din județul Prahova. „Abateri semnificative” și amenzi de peste 20.000 EUR

Antifrauda ANAF a identificat opt firme din județul Prahova de la care a confiscat 4,5 milioane lei, pentru că au topit aproape 12 kilograme de aur în lingouri și le-au vândut fără autorizație.

„La acțiunile de control derulate în perioada 12.03.2026 - 28.04.2026 în județul Prahova au participat 14 inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală, care au verificat modalitatea respectării legislației specifice privind evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din metale prețioase”, spune Fiscul.

Inspectorii Antifraudă au constatat, în urma verificărilor, „abateri semnificative”: de la lipsa documentelor de proveniență a mărfurilor deținute, la prelucrarea metalelor prețioase sub formă de lingouri sau comercializarea fără autorizație legală.

Firmele au fost sancționate cu amenzi totale de 105.000 de lei (peste 20.400 EUR), confiscarea a 28,66 g bijuterii din aur și diamante în valoare de 26.154 de lei și confiscarea sumei de 4.511.837 de lei, care reprezintă contravaloarea celor aproape 12 kg aur, comercializate sub formă de lingouri.

Antifrauda „va continua controalele în domeniile comerț cu metale prețioase și activități de amanet”, mai precizează ANAF.