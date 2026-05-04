Skip to content

ANAF a publicat lista neagră și lista albă a firmelor cu și fără datorii la 31 martie 2026

ANAF a publicat lista neagră și lista albă a firmelor cu și fără datorii la 31 martie 2026
Sursă: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat „lista albă” a firmelor fără datorii la stat și a actualizat, de asemenea, „lista neagră” a contribuabililor persoane juridice care nu și-au plătit la timp toate obligațiile fiscale. Ambele liste fac referire la situația de la 31 martie 2026.

Firmele trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții pentru a fi incluse în lista albă a ANAF:

  • sunt depuse, pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale, toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data întocmirii listei. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal; 
  • au achitate la scadenţă/termenul de plată prevăzut de lege obligaţiile fiscale principale şi accesorii, în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei; 
  • nu înregistrează obligaţii bugetare restante.

La întocmirea listei se au în vedere informaţiile referitoare la obligaţiile bugetare înregistrate în evidenţele fiscale ale contribuabililor persoane juridice, existente la nivelul organelor fiscale. 

Lista albă” a contribuabililor fără datorii la stat poate fi consultată AICI.

Totodată, Fiscul a publicat și lista contribuabililor care nu și-au îndeplinit la timp obligațiile fiscale în primul trimestru (ianuarie - martie) al anului 2026 și figurează cu restanțe la bugetul de stat 

Obligațiile fiscale restante ale contribuabililor persoane juridice care fac obiectul publicării sunt cele notificate, existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate până la data publicării. Nu fac obiectul publicării obligațiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:

  • a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
  • b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
  • c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori persoane juridice.

Accesează AICI lista neagră”, cu contribuabilii cu obligații fiscale restante.

Taxe

calculator-taxe-2026-dreamstime

Facilități fiscale în România: Antreprenorii sunt interesați, dar rămân precauți. Care sunt principalele lor provocări

avize favoabile Consiliul Legislativ-CES-amnistie-fiscala-2026

Amnistie fiscală pentru firmele cărora ANAF le cere TVA din urmă: Propunerea de lege de la Senat a primit avize favorabile de la Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social

ANAF Antifrauda

RO e-Transport: „Sistemul produce amenzi pentru contribuabili care nu prejudiciază în niciun fel”- o avocată din București arată cum se pot apăra patronii amendati de ANAF cu mii de euro pe firmă, după ce și-au adus mașini din străinătate

Registrul Comerțului, anunț privind taxa de publicare a documentelor în Monitorul Oficial

antreprenori-imagine generica

PFA vs. SRL: În 2026, antreprenorii români preferă să lucreze pe persoană fizică autorizată, după scăderea plafonului la micro (IMM România)

Noi reguli pentru angajarea lucrătorilor străini: Ce trebuie să știe firmele. Contracte, platforma digitală, amenzi