ANAF a publicat lista neagră și lista albă a firmelor cu și fără datorii la 31 martie 2026

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat „lista albă” a firmelor fără datorii la stat și a actualizat, de asemenea, „lista neagră” a contribuabililor persoane juridice care nu și-au plătit la timp toate obligațiile fiscale. Ambele liste fac referire la situația de la 31 martie 2026.

Firmele trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții pentru a fi incluse în lista albă a ANAF:

sunt depuse, pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale, toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data întocmirii listei. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal;

au achitate la scadenţă/termenul de plată prevăzut de lege obligaţiile fiscale principale şi accesorii, în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei;

nu înregistrează obligaţii bugetare restante.

La întocmirea listei se au în vedere informaţiile referitoare la obligaţiile bugetare înregistrate în evidenţele fiscale ale contribuabililor persoane juridice, existente la nivelul organelor fiscale.

„Lista albă" a contribuabililor fără datorii la stat poate fi consultată

Totodată, Fiscul a publicat și lista contribuabililor care nu și-au îndeplinit la timp obligațiile fiscale în primul trimestru (ianuarie - martie) al anului 2026 și figurează cu restanțe la bugetul de stat

Obligațiile fiscale restante ale contribuabililor persoane juridice care fac obiectul publicării sunt cele notificate, existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate până la data publicării. Nu fac obiectul publicării obligațiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:

a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori persoane juridice.

Accesează „lista neagră", cu contribuabilii cu obligații fiscale restante.