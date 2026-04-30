Amendă GDPR de 2.500 EUR pentru o firmă din România, după ce a fost atacată de hackeri

Autoritatea pentru protecția datelor personale (ANSPDCP) a sancționat, în baza Regulamentului GDPR, o firmă din România ce oferă servicii de consultanță în inginerie, în urma unui atac informatic care a dus la compromiterea datelor personale ale angajaților și colaboratorilor acesteia.

ANSPDCP anunță că a amendat firma Blue Projects Industries SRL cu 2.500 EUR (12.737 lei), după investigația încheiată în luna aprilie 2026.

„Investigația a fost demarată ca urmare a transmiterii de către operatorul BLUE PROJECTS INDUSTRIES S.R.L. a unei notificări de încălcare a securității datelor cu caracter personal, potrivit dispozițiilor art. 33 din Regulamentul (UE) 2016/679”, anunță ANSPDCP.

În urma verificărilor, autoritatea a constatat că un atac informatic asupra infrastructurii IT a firmei a compromis confidențialitatea și disponibilitatea datelor, permițând accesul neautorizat la informațiile personale ale unui număr semnificativ de persoane, angajați, colaboratori și parteneri de corespondență.

Printre datele vizate se numără numele, prenumele, CNP-ul, adresa de domiciliu, datele de contact, adresele de email, funcția și CV-urile.

Autoritatea mai spune că firma nu a pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor, inclusiv mecanisme pentru protejarea confidențialității sistemelor și proceduri de testare și evaluare periodică a eficienței acestor măsuri. În plus, firma va trebui să implementeze un sistem de monitorizare a fluxurilor de date, atât la nivel tehnic, cât și procedural.

Noi reguli pentru angajarea lucrătorilor străini: Ce trebuie să știe firmele. Contracte, platforma digitală, amenzi

ANAF acordă un credit fiscal rambursabil firmelor românești, pentru activitățile de cercetare, din anul 2026. „Facilitatea devine avantajoasă” – cred consultanții

Calendar ANAF mai 2026: Obligații fiscale pentru firme și alți contribuabili

GDPR 2026: 35.000 EUR, amendă pentru operatorul mai multor platforme de jocuri de noroc. A mai fost sancționat și anul trecut

OFICIAL Procedura de înregistrare a sediilor secundare ca plătitoare de salarii și Formularul 060, actualizate

Guvernul Bolojan restricționează angajarea muncitorilor străini în România – OUG 32/2026, în Monitorul Oficial. Amenzi de până la 40.000 lei pentru firmele românești contraveniente

Mesajul antreprenorilor RBL pentru guvernanți: Un patron din România „interacționează cu statul ca și cum ar naviga un labirint desenat de Kafka” / E nevoie de un pact de stabilitate și creștere rconomică incluzivă