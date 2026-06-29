De ce investește un fond polonez până la 20,4 milioane EUR în rețeaua românească de fitness 18GYM: doar circa 5% dintre români merg la sală, iar piața are un potențial uriaș de creștere

Unul dintre cele mai mari fonduri de private equity din Europa Centrală și de Est, Enterprise Investors, a finalizat luni, la București, investiția de până la 20,4 milioane de euro în lanțul românesc de săli de fitness 18GYM, după obținerea aprobărilor necesare.

Dincolo de semnarea oficială a tranzacției, reprezentanții fondului au explicat de ce consideră România una dintre cele mai atractive piețe de fitness din regiune: doar aproximativ 5% dintre români merg în prezent la sală, piața este foarte fragmentată, iar potențialul de creștere este considerabil.

Fondul polonez va prelua un pachet minoritar semnificativ în 18GYM, în timp ce fondatorul și CEO-ul Vlad Ronea rămâne acționar majoritar și va conduce în continuare compania.

De ce a ales fondul polonez România

Enterprise Investors administrează investiții totale de peste 2,5 miliarde de euro în 163 de companii din Europa Centrală și de Est și a explicat că decizia de a investi în 18GYM nu este legată doar de evoluția companiei, ci și de stadiul în care se află piața românească de fitness.

Potrivit reprezentanților fondului, rata de penetrare este de numai aproximativ 5%, mult sub nivelurile din Europa Occidentală. În același timp, industria este foarte fragmentată, fără un lider dominant la nivel național, ceea ce creează oportunități atât pentru dezvoltarea organică, cât și pentru consolidarea pieței prin achiziții.

Investitorii consideră că mersul la sală nu mai este o modă, ci un obicei de consum care se consolidează de la o generație la alta. Oamenii care au început să facă fitness în urmă cu 15-20 de ani vor continua să meargă la sală și la vârste mai înaintate, ceea ce susține creșterea pe termen lung a pieței.

Plan pe cinci ani: extindere accelerată și posibile achiziții

Enterprise Investors a precizat că strategia sa obișnuită este să dezvolte companiile din portofoliu pe un orizont de aproximativ cinci ani.

În cazul 18GYM, fondul și managementul companiei urmăresc accelerarea extinderii rețelei, inclusiv prin deschiderea a 10-20 de cluburi noi în mai multe orașe din România. În paralel, vor fi analizate și oportunități de achiziție a unor operatori mai mici, pe măsură ce piața se consolidează.

Reprezentanții companiei au estimat că deschiderea unui club nou necesită investiții de aproximativ 600.000-700.000 de euro, în funcție de dimensiune și de amenajări.

„Vom fi numărul unu în următorii cinci ani”

Fondatorul și CEO-ul 18GYM, Vlad Ronea, s-a declarat convins că parteneriatul cu Enterprise Investors va accelera dezvoltarea companiei.

„Sunt 100% sigur că vom fi numărul unu în următorii cinci ani. Asta puteți să scrieți”, a declarat acesta în cadrul întâlnirii cu presa.

De ce nu sperie criza economică

Întrebați dacă măsurile fiscale și încetinirea economiei ar putea afecta industria fitnessului, reprezentanții Enterprise Investors au spus că nu văd, în acest moment, un impact negativ asupra numărului de membri.

În opinia lor, fitnessul a devenit o componentă importantă a stilului de viață pentru un număr tot mai mare de consumatori, iar oamenii tind să renunțe la alte cheltuieli înainte de a renunța la abonamentul la sală. Fondul consideră că tendința de creștere a pieței este una structurală și va continua inclusiv într-un context economic mai dificil.

România rămâne una dintre principalele ținte de investiții

Bartosz Kwiatkowski, partener Enterprise Investors (foto stânga) și Vlad Ronea - CEO 18GYM au stat de vorbă cu presa.

În cadrul briefingului organizat la București, Enterprise Investors a transmis și un mesaj important pentru mediul de afaceri: investiția în 18GYM nu reprezintă un caz izolat.

Investiția în 18GYM demonstrează angajamentul Enterprise Investors față de piața românească, au afirmat reprezentanții fondului. Aceștia au adăugat că tranzacția nu va fi ultima investiție directă realizată în România, țara fiind una dintre principalele piețe pe care le urmăresc în regiune, alături de Polonia.

Potrivit prezentării companiei, Enterprise Investors este activ din 1990, a atras zece fonduri de investiții, a investit peste 2,5 miliarde de euro în 163 de companii și a realizat 142 de exituri, fiind unul dintre cei mai activi investitori de private equity din Europa Centrală și de Est.













