Date oficiale: Cât a încasat statul din TVA după majorare. Motivele pentru care creșterea TVA la 21% nu s-a văzut în încasări în septembrie

Ministerul Finanțelor a publicat luni datele actualizate privind încasările din TVA și a explicat de ce creșterea taxei pe valoarea adăugată, în vigoare de la 1 august, nu s-a reflectat integral în încasările din luna septembrie.

De la 1 august cotă standard de TVA a crescut de la 19% la 21% iar cea redusă de la 9% la 11%. Ministerul spune că în perioada iulie-septembrie, încasările din TVA au fost de aproape 35,48 miliarde lei, dintr-un total de 94,75 miliarde lei aferent primelor 9 luni ale anului 2025.

Comparativ cu aceeași perioada a anului trecut încasările au fost mai mari cu 6,74 miliarde lei, din care 4,57 miliarde lei reprezintă încasările suplimentare aferente trimestrului III 2025 (iulie-septembrie).

Raportat la perioada ianuarie – septembrie 2025 vs. 2024, mai bine de două treimi din veniturile suplimentare de TVA comparativ cu anul trecut sunt generate în perioada iulie-septembrie. De asemenea, ritmul de creștere a încasărilor din TVA în perioada iulie – septembrie 2025 a fost de 14,8%, comparativ cu media primelor 6 luni (ianuarie – septembrie), de 3,8%, raportate la aceleași perioade ale anului 2024.

În luna august, ANAF a încasat din TVA aproape 12,56 miliarde lei, iar în luna septembrie circa 12,21 miliarde lei.

Încasările din septembrie reflectă exclusiv TVA aferentă lunii august, deoarece ceea ce se facturează în august se declară și se plătește în jurul datei de 25 septembrie. Prin urmare, încasările din luna septembrie reflectă strict baza fiscală (consumul) din luna august, explică Finanțele.

În plus, spune MF, încasările din TVA din luna septembrie sunt mai mici decât cele din august dintr-un efect tehnic sezonier: în luna septembrie se încasează TVA aferent lunii august, iar luna august este, în mod tradițional, una dintre lunile cu cel mai redus nivel al activității economice.

Firmele funcționează la capacitate redusă, o parte a volumului de facturare se mută după perioada de concedii, iar consumul scade față de lunile de vârf. La acest efect sezonier se adaugă un element specific anului 2025: în iulie au existat cumpărături anticipate și un vârf de vânzări, deoarece companiile și consumatorii au achiziționat un volum semnificativ de bunuri înainte de majorarea TVA de la 1 august.

Această accelerare a vânzărilor a crescut baza fiscală a lunii iulie, ceea ce a crescut artificial încasările înregistrate în august și face ca încasările din septembrie să pară mai mici, în absența perspectivei asupra întregului context, se arată într-un comunicat al MF.

Datele din ultimii ani arată acest tipar sezonier pentru nivelul încasărilor din luna septembrie, care reprezintă în mod constant doar circa 97–98% din încasările lunii august, indiferent de contextul economic, fiscal sau politic.

August are activitate redusă, iar cumpărăturile anticipate din iulie au deplasat încasările într-o lună anterioară, un efect mai puternic decât creșterea cotei de TVA. Fenomenul este unul normal și se regăsește și în seriile istorice din anii precedenți.

De ce nu se vede majorarea TVA în încasările din luna septembrie 2025

Creșterea TVA la 21% nu se vede complet în încasări în luna septembrie din două motive tehnice:

1. Efect economic comportamental de “cumpărături anticipat” înainte de majorarea TVA

În luna iulie (cu TVA 19%), multe companii și retaileri au vândut stocuri semnificative înainte de creșterea TVA, ceea ce a majorat baza fiscală aferentă lunii iulie.

TVA aferentă lunii iulie s-a încasat în 25 august, deci august 2025 are o bază semnificativ mai mare, cu un TVA de 19%.

2. Creșterea cotei TVA de la 19% la 21%, nu compensează baza economică redusă din august, care este structural o lună cu activitate economică redusă, a căror încasări se observa în luna septembrie.

De asemenea, rambursările de TVA cresc în septembrie și reduc net-ul colectat, întrucât septembrie este o lună în care se procesează multe deconturi cu opțiune de rambursare (mai ales pentru firmele afectate de oprirea activității în august, respectiv declararea întârziată a TVA, cu efecte în apariția regularizărilor și creșterii volumului de rambursări procesate în luna septembrie), susține MF.

Conform Finanțelor, evoluția încasărilor din septembrie, în raport cu luna august nu reprezintă o deteriorare a colectării, ci este determinată de sezonalitatea lunii august, de efectele anticipate ale creșterii TVA și de dinamica rambursărilor. Ca și în anii precedenți, în lunile următoare încasările au o evoluție pozitivă pe măsura revenirii activității economice sezoniere.