Cum se pregătesc elevii pentru economia digitală: aproape 17.000 de copii au învățat AI, securitate cibernetică și gândire critică

Inteligența artificială, securitatea cibernetică și identificarea știrilor false încep să își facă loc în tot mai multe școli din România. În anul școlar 2025-2026, peste 16.900 de elevi și 650 de profesori au participat la activități dedicate competențelor digitale prin programul „Școala din viitor ajunge în școlile JA”, derulat de Junior Achievement România împreună cu Fundația Vodafone. Aproape jumătate dintre școlile participante provin din mediul rural și din orașe mici, iar pentru mulți dintre elevi aceasta a fost prima experiență de învățare digitală.

Programul a pus accent pe competențe care devin tot mai importante într-o economie digitalizată: utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, securitatea cibernetică, robotica, identificarea informațiilor credibile și protejarea datelor personale.

De la AI la phishing: ce au învățat elevii

În cadrul celor 31 de activități educaționale digitale disponibile prin platforma „Școala din viitor”, elevii din învățământul primar și gimnazial au explorat concepte precum inteligența artificială, orașele inteligente și primele noțiuni de robotică.

În același timp, activitățile au urmărit dezvoltarea unor competențe practice necesare utilizării tehnologiei în viața de zi cu zi. Elevii au învățat să recunoască informațiile credibile, să identifice tentativele de phishing, să își protejeze datele personale și să navigheze în siguranță în mediul online.

Potrivit organizatorilor, toate activitățile sunt realizate într-un format interactiv și imersiv, combinând jocurile, provocările și exercițiile practice cu componente de e-learning și ghiduri dedicate profesorilor.

Pentru mulți elevi, aceasta a fost prima experiență de învățare digitală

Unul dintre rezultatele programului evidențiază diferențele dintre școlile participante.

59% dintre profesorii implicați spun că activitățile din proiect au reprezentat prima experiență digitală pentru elevii lor. Totodată, peste 90% apreciază că programul a contribuit la dezvoltarea alfabetizării digitale, a comunicării în mediul online, a siguranței digitale și a capacității de rezolvare a problemelor. Impactul s-a resimțit și în rândul profesorilor. La finalul anului școlar, 296 de cadre didactice au evaluat programul, iar 98% au declarat că activitățile i-au ajutat să își dezvolte propriile competențe digitale.

„Participarea la proiectul «Școala din viitor ajunge în școlile JA» a fost o experiență valoroasă atât pentru mine, ca profesor, cât și pentru elevii mei. Activitățile propuse au adus metode moderne și interactive de învățare, contribuind la dezvoltarea competențelor digitale și a abilităților de colaborare, creativitate și gândire critică. Elevii au fost implicați și motivați, iar resursele oferite au fost ușor de integrat în activitatea didactică. Consider că acest proiect reprezintă un model de bună practică pentru adaptarea educației la cerințele societății actuale și ale viitorului”, a declarat un profesor de la Școala Gimnazială Oniceni, județul Suceava.

Aproape jumătate dintre școlile participante sunt din mediul rural și urban mic

Programul a implicat 650 de profesori, iar 48% dintre școlile participante provin din mediul rural și din orașe mici, ceea ce, potrivit organizatorilor, a contribuit la extinderea accesului la educația digitală în comunitățile cu oportunități mai reduse.

Peste 130 de profesori au participat la sesiuni de formare organizate față în față, iar alți 140 au luat parte la întâlniri online dedicate schimbului de bune practici. Totodată, 130 de cadre didactice din 104 localități au primit gratuit kituri educaționale pentru implementarea activităților la clasă.

Realitatea augmentată ajunge în sălile de clasă

Programul a continuat și dezvoltarea Rețelei „Școala din viitor”, formată din 50 de unități de învățământ dotate anterior cu kituri tehnologice și echipamente de realitate augmentată.

În anul școlar 2025-2026, 80 de profesori din această rețea au participat la sesiuni de formare dedicate utilizării tehnologiilor emergente, iar peste 100 de profesori și peste 2.000 de elevi au desfășurat activități folosind kiturile de realitate augmentată.

Pentru stimularea creativității, profesorii au participat la trei provocări educaționale, cele mai apreciate proiecte fiind sprijinite cu echipamente și resurse educaționale în valoare totală de 30.000 de lei. În urma competiției, nouă profesori din șapte unități de învățământ au primit sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu.