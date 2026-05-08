Cum pot antreprenorii din România să conteste deciziile de impunere ANAF (avocat)

Procedura de contestare a unei decizii de impunere emise de ANAF, de primărie sau de Direcția de Impozite și Taxe Locale trebuie analizată cu atenție pentru că atât consecințele juridice, cât și cele financiare pot varia, atrage atenția un avocat, vineri, într-o analiză transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Potrivit acestuia, consecințele pot varia în funcție de natura obligațiilor fiscale stabilite, modalitatea de emitere a actului administrativ-fiscal, respectarea procedurii de control și impactul măsurilor dispuse asupra contribuabilului.

„Analiza documentației fiscale și contabile, a corespondenței cu autoritățile fiscale, a măsurilor de executare silită și a riscurilor generate de menținerea obligațiilor fiscale devine esențială pentru stabilirea unei strategii juridice adecvate”, susține Dr. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

Redăm analiza:

„Totodată, corelarea etapelor de contestare administrativă, formularea cererilor de suspendare a executării, promovarea acțiunilor în contencios administrativ și contestarea măsurilor de executare silită sunt decisive pentru protejarea intereselor contribuabilului, astfel încât o obligație fiscală contestată să nu genereze o expunere suplimentară din punct de vedere juridic, financiar și operațional.

Emiterea unei decizii de impunere de către ANAF, de către primărie sau de către Direcția de Impozite și Taxe Locale poate produce efecte juridice și financiare importante pentru contribuabili, atât persoane fizice, cât și persoane juridice. În practică, o astfel de măsură poate avea la bază un control fiscal, o reevaluare a obligațiilor fiscale, stabilirea unor diferențe de taxe și impozite sau constatarea unor presupuse obligații restante. Codul de procedură fiscală reglementează dreptul contribuabilului de a formula o contestație împotriva unui act administrativ, împotriva actelor administrativ-fiscale considerate nelegale sau netemeinice, inclusiv împotriva unei decizii de impunere. Totodată, Legea contenciosului administrativ permite promovarea unei acțiuni în contencios administrativ și formularea unei acțiuni în anulare atunci când autoritatea publică refuză remedierea situației pe cale administrativă. În anumite situații, contribuabilul poate solicita inclusiv revocarea actului administrativ, precum și măsuri de suspendare a executării sau de suspendare a actului administrativ, pentru a evita producerea unor prejudicii semnificative până la soluționarea litigiului. Analiza are în vedere procedura de contestare a unei decizii de impunere emise de ANAF, primărie sau Direcția de Impozite și Taxe Locale, precum și rolul avocatului în cadrul procedurilor administrative și judiciare.

În ce situații poate fi contestată o decizie de impunere emisă de ANAF, primărie sau DITL

O decizie de impunere reprezintă un act administrativ-fiscal emis de organul fiscal competent prin care sunt stabilite obligații fiscale în sarcina contribuabilului. Potrivit Codului de procedură fiscală, contribuabilul are dreptul să formuleze o contestație împotriva unui act administrativ împotriva unei astfel de măsuri atunci când consideră că aceasta a fost emisă cu încălcarea dispozițiilor legale sau pe baza unor interpretări eronate ale situației fiscale.

În practică, o decizie de impunere poate fi contestată atunci când organul fiscal stabilește în mod greșit baza de calcul a impozitului, aplică eronat legislația fiscală, interpretează necorespunzător documentele justificative sau emite actul fără respectarea procedurii legale privind inspecția fiscală și comunicarea actelor administrative fiscale. Situații similare apar și în cazul deciziilor emise de primărie sau de Direcția de Impozite și Taxe Locale, în special în materia impozitelor pe clădiri, terenuri, mijloace de transport sau taxe speciale locale.

Codul de procedură fiscală prevede posibilitatea formulării unei contestații administrative împotriva actelor administrativ-fiscale, iar Legea contenciosului administrativ reglementează dreptul persoanei vătămate de a solicita în instanță anularea actului administrativ atunci când măsura fiscală produce efecte prejudiciabile. În anumite cazuri, contribuabilul poate solicita inclusiv revocarea actului administrativ, atunci când autoritatea emitentă constată existența unor vicii de legalitate sau de oportunitate. De asemenea, în situația în care executarea actului fiscal generează consecințe grave, poate fi formulată o cerere de suspendare a executării sau de suspendare a actului administrativ, pentru a preveni executarea obligațiilor fiscale până la soluționarea definitivă a litigiului.

Când este necesară acționarea în instanță împotriva unei decizii de impunere

În situația în care contestația administrativă formulată împotriva unei decizii de impunere este respinsă sau soluționată parțial nefavorabil, contribuabilul are posibilitatea de a introduce o acțiune în contencios administrativ în fața instanței competente. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 reglementează dreptul persoanei vătămate de a solicita instanței anularea totală sau parțială a actului administrativ fiscal, precum și repararea prejudiciului cauzat prin emiterea acestuia. În practică, acționarea în instanță devine necesară atunci când organul fiscal menține obligații fiscale stabilite nelegal, refuză să analizeze probele prezentate de contribuabil sau ignoră încălcările procedurale constatate în cadrul inspecției fiscale.

În cadrul unei astfel de proceduri, contribuabilul poate formula o acțiune în anulare și poate solicita concomitent măsuri de suspendare a executării sau de suspendare a actului administrativ, pentru a împiedica executarea silită a obligațiilor stabilite prin actul fiscal contestat. Totodată, în cazul începerii executării silite, contribuabilul poate formula o contestație la executare silită sau chiar o contestație la titlu, atunci când sunt contestate legalitatea titlului executoriu ori modalitatea de executare. În practică, instanțele analizează atât legalitatea actului fiscal, cât și respectarea drepturilor procedurale ale contribuabilului, inclusiv dreptul la apărare și dreptul la o motivare corespunzătoare a actului administrativ fiscal.

În susținerea unei astfel de cereri sunt utilizate raportul de inspecție fiscală, documentele contabile și fiscale, contractele relevante, expertizele fiscale și argumentele juridice privind încălcarea dispozițiilor Codului fiscal și ale Codului de procedură fiscală. Procedura poate implica inclusiv solicitarea măsurilor de suspendare a executării silite, în special atunci când există riscul blocării conturilor bancare sau al valorificării bunurilor contribuabilului înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive.

Astfel, suspendarea executării actului administrativ fiscal și acțiunea în anulare sunt principalele mijloace de protecție împotriva unei decizii de impunere ANAF nelegale. Contestația administrativă nu suspendă automat executarea, însă contribuabilul poate solicita suspendarea în baza Legii nr. 554/2004, în cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente. Cererea trebuie formulată în termen de 30 de zile de la comunicarea actului, iar suspendarea încetează de drept dacă acțiunea în anulare nu este introdusă în termen de 60 de zile. Instanța poate dispune suspendarea până la soluționarea fondului sau până la pronunțarea hotărârii definitive, blocând executarea silită și aplicarea accesoriilor fiscale pe durata procesului.

Care sunt termenele legale pentru depunerea contestației fiscale

Potrivit Codului de procedură fiscală, termenul general pentru formularea unei contestații împotriva unei decizii de impunere este de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancțiunea decăderii, conform art. 270 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. Respectarea acestui termen este imperios necesară, întrucât depășirea lui poate conduce la respingerea contestației ca tardiv formulată și la pierderea posibilității de a obține pe cale administrativă sau judiciară anularea actului administrativ. În practică, termenul de contestare se aplică atât actelor emise de ANAF, cât și celor emise de primării sau Direcțiile de Impozite și Taxe Locale. În anumite situații, contribuabilul poate solicita și măsuri de suspendare a actului administrativ, în special atunci când executarea obligațiilor fiscale produce prejudicii iminente și greu de reparat.

În cazul în care contestația nu este soluționată în termen de 6 luni de la data depunerii, conform art. 281 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, contestatorul are dreptul să se adreseze instanței de contencios administrativ competente, în vederea anulării actului administrativ, conform prevederilor Legii nr. 554/2004.

Procedura fiscală presupune respectarea unor condiții stricte privind conținutul contestației, indicarea motivelor de fapt și de drept, anexarea probelor relevante și formularea corespunzătoare a cererilor accesorii. În lipsa unei argumentări juridice adecvate, există riscul menținerii obligațiilor fiscale și al începerii procedurilor de executare silită. De aceea, în numeroase situații este necesară formularea unor cereri distincte de suspendare a executării silite, precum și inițierea unei acțiuni în anulare sau a unei acțiuni în contencios administrativ împotriva autorităților fiscale.

Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat consacră rolul avocatului de a acorda asistență juridică și reprezentare în fața autorităților publice, a organelor fiscale și a instanțelor de judecată, ceea ce este esențial în procedurile privind o decizie de impunere”.

Avocatul spune că este nevoie de specialiști care să poată ajuta la respectarea termenelor procedurale, la redactarea corectă a contestației, la formularea argumentelor fiscale și administrative relevante și la reducerea riscului de executare silită.

„O decizie de impunere emisă de autoritățile fiscale poate produce efecte juridice și financiare semnificative, motiv pentru care orice procedură de contestare trebuie fundamentată pe o analiză atentă a legalității actului administrativ-fiscal și a respectării drepturilor contribuabilului”, a mai declarat Dr. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.