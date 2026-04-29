Criza facturilor neplătite: întârzieri de până la 60 de zile și risc sistemic pentru firmele din România. Ce domenii sunt cele mai afectate (Analiză)

Peste 40% dintre facturile din economie sunt plătite cu întârziere, termenul mediu de încasare a trecut de 46 de zile, iar în multe cazuri banii ajung la furnizori abia după 60 de zile. În paralel, 52% din tranzacțiile B2B se derulează pe credit comercial, amplificând riscul de neplată, în timp ce insolvențele corporative cresc la nivel global cu aproximativ 19%. În acest context, peste 1.600 de firme din România au intrat deja în incapacitate de plată doar în primul trimestru din 2026, cu datorii de 2,74 miliarde lei. Radiografia realizată de Sierra Quadrant și transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe arată un blocaj tot mai sever în lanțurile de plată și o presiune fără precedent pe cash-flow-ul companiilor.

Efectul de domino al întârzierilor la plată

Contextul macroeconomic complicat - de la tensiuni geopolitice la inflație persistentă și costuri ridicate pe lanțurile de aprovizionare - erodează rapid lichiditatea companiilor. În acest climat, practicile comerciale riscante amplifică problema: plata întârziată a devenit o normă tacită.

Datele analizei indică faptul că peste patru din zece facturi sunt plătite cu întârziere, iar termenul mediu de încasare a trecut de 46 de zile, cu numeroase cazuri în care banii ajung la furnizori abia după 60 de zile.

„Acesta nu este un simplu decalaj temporar, ci indică o problemă structurală gravă care nu se va rezolva de la sine. Dificultățile de lichiditate ale unui debitor pot fi trădate și de o rată ridicată a angajamentelor de plată neonorate sau amânate repetat. De asemenea, trecerea bruscă de la achitarea integrală a facturilor la plăți parțiale și fragmentate arată clar că fondurile clientului s-au epuizat”, arată analiza Sierra Quadrant.

Presiunea este amplificată de faptul că aproximativ 52% din vânzările B2B se fac pe credit comercial, ceea ce expune direct furnizorii la riscuri de neplată.

„Această presiune uriașă pe fluxul de numerar este dublată de o altă vulnerabilitate structurală. Aproape 52% din vânzările din sectorul B2B autohton se realizează pe baza creditului comercial. Deși această practică le oferă clienților flexibilitatea de care au nevoie, ea expune direct furnizorii la șocurile de lichiditate și la un risc de credit major”, afirmă Ovidiu Neacșu, partener coordonator Sierra Quadrant.

Sectoarele unde criza lovește cel mai dur

Radiografia pe industrii arată că impactul nu este uniform. Transportul și logistica sunt printre cele mai vulnerabile, din cauza marjelor mici și a dependenței de costurile volatile precum combustibilul și asigurările.

Construcțiile se confruntă cu un risc similar, accentuat de ciclurile lungi de decontare.

„Situația nu este cu mult mai roz nici în domeniul construcțiilor și al proiectelor cu decontare etapizată. Specificul acestor contracte atrage după sine un ciclu lung de rotație a banilor, unde termenul mediu de încasare a facturilor a depășit deja pragul critic de 60 de zile. Aici, o singură întârziere la plată declanșează un efect de domino devastator pe întregul lanț de furnizori”, spun experții Sierra Quadrant.

Industriile energointensive, precum metalurgia și chimia, resimt din plin volatilitatea prețurilor la energie, în timp ce retailul non-alimentar este prins între costuri operaționale în creștere și încetinirea vânzărilor.

La polul opus, domenii precum farmaceutic, alimentar și utilități rămân relativ stabile, susținute de cererea constantă.

2026, anul în care cash-flow-ul decide supraviețuirea

Datele din primul trimestru întăresc tabloul: peste 1.600 de firme au intrat în incapacitate de plată, lăsând datorii de circa 2,74 miliarde de lei și afectând peste 7.000 de angajați.

Analiza subliniază că, într-un mediu volatil, succesul nu mai ține de vânzări, ci de încasări.

„Fără măsuri clare de protecție a afacerilor, acest trend periculos de neplată se va adânci inevitabil în cursul acestui an”, arată analiza Sierra Quadrant.

Soluția, spun experții, este trecerea de la reacție la prevenție: monitorizarea continuă a bonității partenerilor și utilizarea instrumentelor de protecție financiară.

„Monitorizarea constantă a bonității clienților noi, dar și a celor tradiționali, a devenit vitală. Totodată, utilizarea unor instrumente financiare sigure, cum ar fi asigurarea de credit comercial, ajută la transferul riscului și asigură supraviețuirea companiei atunci când un partener intră în incapacitate de plată”, afirmă Ovidiu Neacșu.

În paralel, companiile sunt încurajate să folosească mecanisme de restructurare pentru a evita colapsul.

„Antreprenorii trebuie să știe că pot evita aceste situații prin dezvoltarea unor programe de însănătoșire a business-ului, de la acordul de restructurare la concordatul preventiv”, adaugă Ovidiu Neacșu.

Într-o economie în care facturile întârziate devin regulă, nu excepție, diferența dintre companiile care rezistă și cele care dispar se mută în zona gestionării riscului și a lichidității.





