Control ANAF la un amanet din Timișoara. 18 kilograme de aur confiscate

Antifrauda ANAF a confiscat aproape 18 kilograme de aur de la o casă de amanet din Timișoara, potrivit unui comunicat al Fiscului.

Aurul, sub formă de bijuterii, ceasuri, monede și părți de bijuterii, provenea din contracte de amanet pe care firma nu le-a înregistrat.

„Pentru deținerea ilegală a produselor din aur au fost aplicate sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, respectiv amenda contravențională și confiscarea cantității de 17,92 kilograme de aur, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România”, anunță Fiscul.

În acest an, în cadrul acțiunilor de control antifraudă făcute în domeniul comerțului cu metale prețioase, au fost confiscate peste 70 kg de aur și suma de 6 milioane de lei, reprezentând venituri ilicite.

