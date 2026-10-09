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Controale ANPC: Amenzi de peste 900.000 EUR date în doar 5 zile. Lista neregulilor

ANPC-oprire temporară
ANPC-oprire temporară Sursă: ANPC/facebook
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Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat în această săptămână peste 1.600 de operatori economici din toată țara și a dat amenzi de peste 5 milioane lei (peste 936.000 EUR).

Acțiunile derulate de ANPC în perioada 5 - 9 octombrie au vizat unități din sectorul alimentar, nealimentar și al alimentației publice.

În urma controalelor, ANPC a aplicat 1.049 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 5 milioane de lei, și a dat 640 de avertismente.

Valoarea totală a produselor verificate a depășit 3,9 milioane de lei. Totodată, comisarii ANPC au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 146.000 de lei, precum și oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 200.000 de lei.

De asemenea, a fost dispusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor în cazul a 14 operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost:

  • utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică;
  • produse alimentare cu data-limită de consum depășită;
  • nerespectarea condițiilor și a temperaturilor de depozitare pentru carne, pește și sosuri;
  • carne și produse din carne cu acumulări de mucegai în ambalaj;
  • produse de cofetărie care prezintă condens în interiorul ambalajelor, ca urmare a nerespectării condițiilor optime de depozitare și a regimului termic corespunzător;
  • produse oferite spre comercializare, depreciate calitativ ca urmare a condițiilor de preparare;
  • ambalaje deteriorate, care pot afecta integritatea și conformitatea produselor;
  • întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări grosiere de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare; 
  • utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, resturi alimentare și depuneri grosiere de arsură;
  • produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, necesare unei informări corecte, complete și precise;
  • prezența acumulărilor de gheață în ambalajul produselor congelate; 
  • produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând depuneri de mucegai, urme de lovire și strivire;
  • comercializarea plantelor aflate într-o stare avansată de ofilire; 
  • comercializarea produselor de origine animală (ouă) cu coaja spartă și depuneri aderente de impurități;
  • deficiențe de informare, precum absența traducerilor în limba română a informațiilor privind utilizarea corectă și în siguranță a aparatelor de fitness;
  • recipienți sub presiune cu grad avansat de coroziune (butelii).

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