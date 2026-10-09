Controale ANPC: Amenzi de peste 900.000 EUR date în doar 5 zile. Lista neregulilor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat în această săptămână peste 1.600 de operatori economici din toată țara și a dat amenzi de peste 5 milioane lei (peste 936.000 EUR).

Acțiunile derulate de ANPC în perioada 5 - 9 octombrie au vizat unități din sectorul alimentar, nealimentar și al alimentației publice.

În urma controalelor, ANPC a aplicat 1.049 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 5 milioane de lei, și a dat 640 de avertismente.

Valoarea totală a produselor verificate a depășit 3,9 milioane de lei. Totodată, comisarii ANPC au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 146.000 de lei, precum și oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 200.000 de lei.

De asemenea, a fost dispusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor în cazul a 14 operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost: