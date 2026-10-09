Controale ANAF la firme care aduc muncitori din Asia. Prejudiciul sare de 1 milion EUR

Antifrauda ANAF a descoperit, în urma unor verificări derulate pe baza analizei de risc, un mecanism prin care 5 firme specializate în recrutarea și plasarea forței de muncă din Asia au prejudiciat statul cu peste 6,2 milioane EUR (aproape 1,16 milioane EUR).

Firmele verificate au înregistrat în evidența financiar contabilă facturi emise de alte trei firme, în valoare totală de peste 32 de milioane de lei, reprezentând avansuri și pretinse prestări de servicii.

Inspectorii Antifraudă susțin că operațiunile înscrise în aceste documente nu au fost susținute de dovezi privind existența unor servicii efectiv prestate, fiind identificat faptul că facturile au fost utilizate pentru crearea artificială a unor cheltuieli și a unor deduceri fiscale de TVA.

Inspectorii DGAF au constatat că:

facturile nu au vizat operațiuni concrete, iar contravaloarea acestora a rămas neachitată;

serviciile înscrise în documente nu au putut fi demonstrate prin documente justificative;

nu au fost identificate elemente care să confirme existența și executarea efectivă a prestațiilor facturate;

înregistrarea documentelor a generat TVA deductibilă și a influențat cuantumul obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat;

firmele beneficiare au ajuns să înregistreze, în mod repetat, solduri negative de TVA în deconturile fiscale.

Valoarea obligațiilor fiscale suplimentare identificate de inspectorii antifraudă depășește 6,2 milioane de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende.

Analiza efectuată de DGAF a evidențiat și elemente de risc fiscal în cazul celor trei firme care au emis facturile.

Acestea prezintă situații juridice și fiscale neconforme cu desfășurarea unor activități economice de amploarea celor înscrise în documentele analizate, fiind identificate, între altele, situații de inactivitate, insolvabilitate sau radiere.

Totodată, verificările au relevat că există legături între firmele implicate și coordonarea acestora de către un grup comun de persoane.

Unele dintre persoanele desemnate formal în calitate de administratori nu au putut furniza informații concrete privind activitatea firmelor pe care le administrau și nici explicații concrete cu privire la operațiunile economice derulate.

Inspectorii DGAF au constatat că facturile emise prin sistemul RO e-Factura au fost utilizate pentru a crea o aparență de legalitate și pentru a transfera succesiv sarcina fiscală, fără niciun fundament economic.

Contribuabilii care colectau TVA de la beneficiarul forței de muncă, în loc să plătească la bugetul general consolidat al statului, anulau această obligație prin deducerea TVA înscrisă în facturi care aveau consemnate operațiuni fictive, înregistrate de la alți contribuabili plasați pe diferite paliere pe un lanț tranzacțional artificial.

Dreptul de deducere a TVA și diminuarea bazei impozabile trebuie să aibă la bază operațiuni economice reale, efectiv realizate și susținute de documente justificative. Înregistrarea în contabilitate a unor facturi care nu reflectă operațiuni economice reale poate conduce la stabilirea de obligații fiscale suplimentare și, după caz, la sesizarea organelor competente, în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate, conform ANAF.

„Analiza de risc și verificările antifraudă permit identificarea unor mecanisme prin care sunt create artificial operațiuni economice în scopul diminuării obligațiilor fiscale. DGAF va continua să acționeze în domenii cu risc fiscal ridicat pentru protejarea veniturilor bugetare și pentru asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru contribuabili”, conform Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF).

DGAF reamintește că utilizarea unor documente justificative care nu reflectă realitatea economică nu poate constitui temei pentru obținerea unor avantaje fiscale și poate atrage consecințe fiscale și juridice.