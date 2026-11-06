FOTO ANAF a început să trimită notificări firmelor cu risc fiscal din perspectiva TVA. „Niște bazaconii care ne pun nervii la încercare. Ar fi putut sa trimită exact ce este greșit”

Firmele din România au început să primească notificări de la ANAF referitoare la riscurile de neconformare la declararea TVA. Recent, Fiscul a anunțat că desfășoară un program de conformare, prin care contribuabilii din toată România, cu posibile riscuri fiscale în domeniul TVA, sunt informați și îndrumați să-și verifice și să-și corecteze eventualele nereguli.

Primele notificări au început să fie semnalate și pe grupul de Facebook „Contabili pe Facebook”, o comunitate cu peste 63.000 de membri, formată din contabili, antreprenori și alți specialiști din domeniul fiscal. De exemplu, un membru al grupului a publicat capturi de ecran cu notificarea primită de la ANAF, referitoare la posibile riscuri de neconformare în domeniul TVA.

Postarea a generat și discuții între membrii grupului, unii dintre aceștia spunând că informările primite de la ANAF sunt prea generale și nu indică exact de unde provin eventualele diferențe. „Ați înțeles de unde vin diferențele?”, a întrebat un membru al grupului. „Informările ar trebui să fie concrete, nu la modul general”, a comentat altcineva. Un alt membru a scris: „Niște bazaconii care ne pun nervii la încercare. Ar fi putut sa trimită exact ce este greșit”.

„Deci, până la urmă e preambul pentru control sau campanie de conștientizare? Pentru ca eu am primit la o firma la care nu am avut neconcordanțe e-Factura, e-decont etc. Doar ca e o firmă mai mare”, a scris altcineva.

Alți membri ai grupului s-au plâns de volumul mare de birocrație și de problemele întâmpinate în relația cu ANAF.

„Oare sunt singura căreia i s-a luat de toată birocrația asta și se simte atât de suprasolicitată cu tot ce se întâmplă, încât nu mai face nimic și nu au decât să vină în controale? Eu astăzi am solicitat o fișă la un plătitor, fără răspuns... Iar la altul, aparent, nu funcționa butonul de trimitere solicitare, apoi am primit 10. Sinceră să fiu, e foarte posibil să se rătăcească printre sute de recipise, fișe și alte cele și să nu o observ în SPV”, a scris cineva.

„Și noi am primit, dar mie mi se pare prea general. Administratorul firmei s-a panicat că suntem cu risc ridicat, deși nu avem probleme. Habar nu am ce fel de diferențe trebuie lămurite, pentru că nu avem AMEF, iar pe e-TVA nu dau nici doi bani. Nu conține toate informațiile corect în cazul unei firme cu TVA la încasare. Așa că le aștept cu drag. Să vină și să verifice diferențele, dar să vină cu temele făcute, adică cu situații clare privind datele colectate. Adresa mi se pare puțin „amenințare” la adresa contribuabilului, și tocmai la cei care plătesc dările la stat”, a comentat un alt membru al grupului.

Notificări ANAF privind riscuri fiscale în domeniul TVA. Ce a anunțat Fiscul

Pe 30 octombrie 2026, ANAF a anunțat că desfășoară un program de conformare, prin care contribuabilii din toată România, cu posibile riscuri fiscale în domeniul TVA, sunt informați și îndrumați să-și verifice și să-și corecteze eventualele nereguli înainte ca Fiscul să înceapă un control fiscal.

„Inițiativa marchează o abordare proactivă, orientată spre prevenirea erorilor și creșterea conformării voluntare, prin utilizarea integrată a informațiilor fiscale disponibile”, spunea ANAF într-un comunicat de presă.

În cadrul programului, contribuabililor le vor fi transmise scrisori de informare prin care sunt invitați să întreprindă următoarele acțiuni:

să verifice dacă au depus declarațiile fiscale și declarațiile informative;

să se asigure că informațiile declarate sunt complete și corecte;

să verifice corelarea informațiilor din declarațiile depuse cu cele din facturile transmise și primite prin sistemul RO e-Factura, cu sumele înregistrate în casele de marcat, cu raportările SAF-T, precum și cu informațiile din decontul precompletat generat prin RO e-TVA.

În cazul în care identifică operațiuni care nu au fost declarate corect în decontul de TVA, contribuabilii sunt informați că pot înregistra sumele respective în decontul aferent perioadei curente, la rândurile de regularizări. În cazul erorilor materiale, aceștia trebuie să urmeze procedura specifică de corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA.

De asemenea, în ceea ce privește datele raportate incorect în declarațiile informative, contribuabilii sunt informați că le pot corecta prin depunerea unor declarații rectificative pentru fiecare perioadă de referință.

ANAF spune că vrea să sprijine ontribuabilii în îndeplinirea corectă și la timp a obligațiilor fiscale, „printr-o abordare bazată pe analiza centralizată și gestionarea riscurilor fiscale în funcție de nivelul acestora.