„Contabilul” ChatGPT: „Interpretările fiscale ale chatbot-urilor îți pot pune ANAF pe cap” (consultanți)

O firmă românească de consultanță avertizează că „interpretările fiscale ale chatbot-urilor îți pot pune ANAF pe cap”, consultanții invocând și cazurile a doi români care au apelat la AI.

Într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, firma de consultanță Think People spune că tot mai mulți români apelează la chatbot-uri pentru întrebări fiscale.

Răspunsurile AI, deși sună bine, chiar profesionist, se dovedesc a fi greșite și generează penalități, dobânzi și declarații rectificative, avertizează consultanții.

„AI este util pentru orientare, dar devine riscant atunci când înlocuiește analiza faptică, documentele și încadrarea corectă. Totul începe de la niște întrebări simple: Cum pot declara dividendele din străinătate? Este mai bun PFA sau SRL? AI răspunde impecabil, fără ezitare, fără să clipească și fără să se întrebe dacă situația ta e mai complicată decât întrebarea. Și aici începe problema”, a declarat Ioana Dragu, consultant fiscal, Senior Manager la Think People.

Ea oferă și un exemplu recent. Un contribuabil care a tranzacționat printr-un broker extern a presupus, pe baza unui răspuns AI, că impozitul îi fusese reținut automat de acesta.

„Nu fusese. Brokerul nerezident nu intră în mecanismul de reținere la sursă din România, iar obligația de declarare prin Declarația Unică îi revenea contribuabilului. Din păcate, acesta a aflat abia după 4-5 ani prin decizie de impunere din oficiu, fiindu-i calculate dobânzi și penalități de 55%”, a mai arătat Dragu.

Cazurile de acest tip sunt mai frecvente decât par.

Alida Dragotă, consultant în cadrul aceleiași firme, menționează și situația dividendelor din străinătate, un subiect pe care AI-ul îl tratează simplist, ignorând convențiile de evitare a dublei impuneri.

„Un contribuabil cu dividende din Irlanda, unde impozitul reținut a fost de 25%, a aflat ulterior că România recunoaște doar 3% din acesta, conform convenției bilaterale. Diferența rămâne de plată. Costul unui sfat eronat nu este doar financiar. Pe lângă dobânzi și penalități, contribuabilul suportă timp pierdut cu declarații rectificative, stres administrativ și, în cazul companiilor, risc reputațional. De multe ori e mai scump să îndrepți decât să previi”, notează Alida Dragotă, Consultant, Think People.

AI-ul e rapid și poate fi util, dar nu știe contextul, mai explică firma de consultanță. „ Nu știe dacă ai avut o pierdere anul trecut, dacă urmează o restructurare sau dacă există o decizie fiscală care schimbă tot calculul. Consultantul știe. AI e bun la vorbit. Consultantul e bun la analizarea situației”, concluzionează consutanții.