Consultanța viitorului: echipe hibride om + AI, coordonate dintr-un dashboard în timp real. La IBM deja se lucrează așa

Cum arată echipa de lucru în era inteligenței artificiale? Pentru IBM, răspunsul este simplu: oameni și agenți AI care colaborează în timp real, fiecare cu roluri clare. Totul este coordonat dintr-un dashboard live, unde munca este vizibilă, măsurabilă și mult mai rapidă decât în modelul tradițional, scrie Business Insider.

Divizia de consultanță a IBM mizează tot mai mult pe inteligența artificială și pe colaborarea dintre oameni și agenți software. Practic, compania mută munca din prezentări și documente în instrumente live, unde activitatea este vizibilă în timp real.

Mohamad Ali, vicepreședinte senior al IBM Consulting, spune că acest model schimbă fundamental modul în care funcționează consultanța. Managerii pot urmări constant ce fac atât oamenii, cât și agenții AI, dar și modul în care aceștia colaborează.

„În fiecare oră pot vedea ce se întâmplă cu oamenii care lucrează alături de agenții digitali și invers. Acesta este modelul de consultanță al viitorului”, a explicat Ali.



Platforme speciale pentru echipe hibride

Instrumentul principal folosit de IBM se numește „Consulting Advantage” și a fost lansat în 2024 pentru a ajuta consultanții să construiască și să gestioneze echipe de agenți AI.

Ulterior, în ianuarie 2025, compania a lansat și „Enterprise Advantage”, o versiune dedicată clienților, care permite scalarea acestor echipe digitale.

IBM își testează propriile soluții în proiecte reale, pregătind astfel clienții pentru un viitor dominat de inteligența artificială.

În prezent, compania susține că are agenți AI care lucrează alături de oameni în peste 150 de proiecte.

Investigații în câteva minute, nu în zeci de minute

Un exemplu concret vine din zona securității IT.

În mod tradițional, analizarea unei alerte putea dura aproximativ 45 de minute pentru un investigator uman. În noul model, agenții AI generează automat un plan de investigație, îl execută în timp real și colaborează între ei pentru a rezolva problema.

Aceștia realizează inclusiv analiza de risc și generează un raport. Totul, în doar câteva minute. Rezultatul final este verificat de un om, care primește deja acțiunile importante evidențiate.

Doar în luna ianuarie, IBM a folosit acest sistem pentru a finaliza aproximativ 52.000 de investigații.

Creștere pe fondul cererii de AI generativ

Transformarea IBM vine pe fondul creșterii accelerate a pieței de inteligență artificială. Compania a anunțat că divizia sa de AI generativ a ajuns la o valoare de aproximativ 12,5 miliarde de dolari.

În același timp, serviciile de consultanță au beneficiat de cererea tot mai mare pentru implementarea soluțiilor AI. Veniturile din consultanță au depășit 21 de miliarde de dolari în 2025, față de circa 20,7 miliarde de dolari în anul anterior.

De la strategie la implementare

IBM Consulting, divizie cu aproximativ 150.000 de angajați, concurează cu giganți precum Big Four și Accenture.

Diferența, spune Ali, este că accentul nu mai este pus pe recomandări teoretice, ci pe implementare concretă.

„Nu ne ocupăm de întrebări precum ‘în ce piețe ar trebui să intrați’. Noi ne concentrăm pe cum transformați strategia în realitate”, a explicat acesta.

În acest context, una dintre cele mai importante provocări pentru companii devine adaptarea la un nou mod de lucru: colaborarea dintre oameni și agenți AI.

Iar, potrivit IBM, această schimbare nu mai este o perspectivă îndepărtată. Este deja o realitate.




























