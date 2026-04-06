Consiliul Concurenței avertizează firmele: scumpirile „artificiale” sunt monitorizate atent în contextul economic dificil

În contextul economic internațional dificil, Consiliul Concurenței transmite că monitorizează cu atenție piața și atrage atenția companiilor să nu profite de această situație pentru a majora artificial prețurile. Instituția avertizează că astfel de practici pot încălca legislația în domeniul concurenței și pot afecta consumatorii, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Autoritatea: companiile trebuie să își stabilească independent politica de prețuri

Consiliul Concurenței atrage atenția că firmele sunt obligate să își stabilească independent politica comercială, iar orice majorare artificială a prețurilor sau anticipare a unui anumit nivel de preț poate intra sub incidența Legii Concurenței.

Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, spune că autoritatea urmărește atent evoluțiile din piață, în contextul economic internațional dificil.

„Monitorizăm cu atenție piața pentru ca unele companii să nu profite de acest context economic internațional dificil și să majoreze prețurile artificial. Declarațiile, prin care reprezentanții unor companii își anunță intențiile de a crește prețurile pentru produsele pe care le comercializează, pot conduce la coordonarea comportamentului concurenților și la o creștere artificială a prețurilor pe piață”, a transmis acesta.

Potrivit Consiliului Concurenței, astfel de comportamente sunt sancționate atât la nivel național, cât și european, deoarece denaturează concurența și afectează consumatorii.

Asociațiile de business pot fi trase la răspundere pentru influențarea companiilor

Autoritatea de concurență subliniază că și asociațiile de companii pot încălca regulile dacă deciziile sau recomandările lor influențează comportamentul membrilor și afectează competiția din piață.

În acest context, Consiliul Concurenței recomandă firmelor să fie prudente în comunicările publice și în inițiativele comune, pentru a evita orice suspiciune de coordonare a prețurilor.

Recomandările autorității pentru companii:

să evite orice practici care pot încălca legislația concurenței

să nu transmită semnale privind prețuri viitoare sau intenții de scumpire

să solicite punctul de vedere al autorității înainte de inițiative sensibile

Instituția încurajează, totodată, companiile să se adreseze direct Consiliului pentru a verifica dacă anumite inițiative sunt compatibile cu legislația în domeniu.

Pentru consumatori, autoritatea recomandă utilizarea aplicației Monitorul Prețurilor, care permite compararea rapidă a prețurilor practicate de marile lanțuri de retail alimentar. Aplicația este disponibilă atât în versiune web, cât și pe mobil (iOS și Android) și oferă funcții de căutare, sortare și filtrare a datelor.



