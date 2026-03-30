Compania IT românească Softbinator raportează profit în creștere și venituri de 26,3 milioane lei, în anul 2025

Softbinator Technologies, companie românească ce furnizează servicii complete de dezvoltare produse software a avut în anul 2025, la nivel consolidat conform standardelor IFRS, o cifră de afaceri de 26,3 milioane lei, profitul din exploatare a urcat la 3,1 milioane lei, iar profitul net a crescut cu 1% până la 2,1 milioane lei, conform unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

„Anul 2025 a fost unul de tranziție pentru industria globală de servicii de dezvoltare software, marcat de o încetinire a cererii tradiționale și de o repoziționare accelerată a pieței sub influența tehnologiilor bazate pe inteligență artificială. În acest context, prioritatea noastră a fost adaptarea rapidă a modelului de business, astfel încât să rămânem relevanți pentru clienți și competitivi într-un mediu aflat în schimbare structurală. Am abordat această perioadă atât ca o provocare, cât și ca pe o oportunitate de a ne redefini modul de lucru. Privind înainte, strategia noastră rămâne orientată către creștere sustenabilă, cu accent pe extinderea portofoliului de clienți, aprofundarea relațiilor existente și continuarea investițiilor în tehnologii emergente. Vom urmări, în același timp, menținerea unei discipline financiare riguroase și optimizarea continuă a modului de operare, într-un context în care eficiența și capacitatea de adaptare devin factori esențiali de diferențiere”, a declarat Gabriela Mechea, CEO al Softbinator Technologies (foto).

La nivel individual, conform IFRS, Softbinator Technologies a înregistrat o cifră de afaceri de 18,3 milioane lei în 2025, cu 11% sub nivelul din 2024, în timp ce profitul net a ajuns la 2,5 milioane lei, în creștere cu 70% față de anul 2024.

Un obiectiv important atins în 2025 de companie este consolidarea poziției financiare, prin eliminarea integrală a datoriilor.

În paralel, Softbinator a continuat investițiile în dezvoltarea capitalului uman, care rămâne unul dintre principalele avantaje competitive ale companiei. Echipele companiei, distribuite internațional, sunt implicate în majoritate în proiecte cu expunere globală, iar consolidarea competențelor în zona de AI și automatizare rămâne o direcție prioritară.

Conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru 2026, Softbinator vizează o cifră de afaceri consolidată de 28,7 milioane lei, EBITDA de aproximativ 4 milioane lei și un profit net de 2,8 milioane lei. Bugetul propus pentru anul 2026 reflectă o abordare prudentă, în contextul unei piețe aflate în reașezare determinată de adopția AI, fără a anticipa o creștere semnificativă a cifrei de afaceri.

Softbinator Technologies este listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București din decembrie 2021 și se tranzacționează sub simbolul CODE. Compania are aproximativ 50 de programatori și colaboratori în București și Timișoara, precum și în Cluj, Brașov, Constanța, Iași.