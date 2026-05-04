Compania ta poate accesa fonduri europene? Acum poți afla răspunsul în câteva secunde – gratuit

Astăzi, timpul este limitat, iar răspunsurile întârziate înseamnă oportunități ratate. Ghidurile se modifică, condițiile diferă, iar disponibilitatea unui consultant nu este imediată, fiind implicat în redactarea proiectelor și gestionarea etapelor de implementare. SmartAccess AI oferă răspunsul pe loc, fără a pierde zile în analiză preliminară. SmartAccess AI a fost construit tocmai pentru a elimina timpul pierdut în această primă etapă.

Ce este SmartAccess AI

SmartAccess AI este prima platformă AI gratuită din România dedicată integral fondurilor europene nerambursabile. SmartAccess AI nu este un simplu motor de căutare, ci este un ecosistem complet, construit din practica reală de consultanță, care pune informația corectă în mâna antreprenorului în câteva secunde, nu în 48

Instrumentele care stau în spatele ecosistemului

1. Formular de eligibilitate cu răspuns instant în inbox

Acesta este instrumentul-cheie al ecosistemului. Antreprenorul completează în 2 minute câteva date despre firma ta — cod CAEN, dimensiunea companiei, CUI, — și primește instant direct în email un raport de eligibilitate personalizat, cu toate liniile de finanțare potrivite domeniului de activitate: programe regionale și naționale, buget, intensitate, condiții de eligibilitate și perioadă de depunere, dar si cu situația financiară pe ultimii doi ani.

Datele introduse sunt validate automat: CUI-ul este verificat printr-un algoritm dedicat care face imposibilă inserarea unui cod fiscal fals sau inexistent. Un raport construit pe date greșite nu valorează nimic — de aceea platforma nu acceptă date eronate înainte de a genera orice răspuns.

Timp de completare: ~2 minute. Timp de răspuns: instant. Cost: zero.

Până în prezent, formularul de eligiblitate a generat peste 200 de rapoarte de eligibilitate, fiecare transmis în câteva secunde, direct în inbox. Procesul este complet automatizat: informația este disponibilă imediat, pe baza datelor introduse, fără timpi de așteptare.

2. Motor de căutare oportunități de finanțare

SmartAccess AI centralizează apelurile de finanțare într-un singur punct de acces, actualizat în timp real. Antreprenorul poate filtra rezultatele în funcție de codul CAEN sau pe baza unor cuvinte-cheie relevante, astfel încât să identifice rapid doar programele aplicabile companiei sale.

Fiecare oportunitate identificată vine cu statusul apelului actualizat automat: În consultare publică → urmează → deschis → Închis → buget epuizat.

3. Calendar apeluri de finanțare 2026

Calendarul apelurilor de finanțare pentru 2026 include peste 290 de apeluri, cu date estimative de lansare și statusuri actualizate automat, astfel încât antreprenorul poate urmări în orice moment dacă un apel este în pregătire, deschis sau închis.

4. Carduri informative pentru fiecare linie de finanțare

Un ghid de finanțare are, în medie, 80–150 de pagini. Un card SmartAccess AI livrează esențialul:

Descrierea apelului și obiectivul

Condiții de eligibilitate

Bugetul total și intensitatea finanțării

Activități eligibile și perioada de implementare

Numărul de coduri CAEN eligibile

Cardurile structurează inteligent informația tehnică într-un format pe care orice antreprenor îl poate înțelege.

5. Alfabot — chatbot AI specializat fonduri europene

Alfabot răspunde la întrebări despre fonduri europene de peste patru ani, fiind îmbunătățit constant pe baza interacțiunilor reale și a schimbărilor din ghidurile oficiale. Comunicarea este în limbaj natural, ușor de înțeles, iar atunci când informația nu este completă, solicită clarificări în loc să presupună.

Răspunsurile sunt construite direct pe baza ghidurilor oficiale actualizate. Nu redirecționează — oferă răspunsuri concrete.Alfabot rulează pe un sistem intern de evaluare continuă care verifică în timp real dacă fiecare răspuns corespunde cu informațiile din ghidurile oficiale. Răspunsurile incorecte sau incomplete sunt detectate și eliminate înainte să ajungă la utilizator.

Pentru o navigare mai intuitivă, SmartAccess AI oferă o hartă interactivă prin care utilizatorii pot explora apelurile de finanțare disponibile în fiecare regiune. Informația este structurată clar, astfel încât oportunitățile relevante pot fi identificate rapid.

Business Intelligence: ce spun datele despre antreprenorii români

SmartAccess AI este, în egală măsură și un instrument de cunoaștere a pieței pentru echipa de consultanți ALFA CUBE.

Componenta de Business Intelligence a platformei monitorizează în timp real comportamentul utilizatorilor și transformă datele de utilizare în informații concrete: ce tipuri de finanțari sunt căutate cel mai des, din ce regiuni ale țării provin cererile, ce domenii de activitate generează cel mai mare interes, care sunt tendințele reale de investiții ale antreprenorilor români.

Aceste date provin din corelarea a două surse distincte: motorul de căutare — unde apare interesul inițial — și formularul de eligibilitate — unde acel interes se transformă într-o solicitare reală de analiză. Privite împreună, ele nu sunt statistici de audiență, ci o hartă a cererii reale de finanțare din economia românească.

Pentru ALFA CUBE CONSULTING, această componentă înseamnă că abordarea față de client nu mai este bazată exclusiv pe experiența profesională sau pe evaluări subiective. Este fundamentată pe comportamentul concret, măsurat și verificabil al antreprenorilor români. Știm ce programe generează interes real înainte ca apelul să se deschidă. Știm ce regiuni sunt active. Știm unde apar semnalele timpurii care merită urmărite.

Până în prezent, SmartAccess AI a înregistrat peste 2.900 utilizatori, cu peste peste 1900 de căutări CAEN și peste 200 rapoarte de eligibilitate generate. SmartAccess AI oferă transparență reală prin afișarea în timp real a datelor relevante — căutări efectuate, formulare de eligibilitate completate și feedback utilizatori — fără estimări sau agregări opace.

Programe de finanțare relevante pentru 2026

Alina Firuț, director general ALFA CUBE CONSULTING și consultant cu 15 ani de experiență în fonduri europene, ne vorbește despre câteva oportunități de finanțare care merită abordate în 2026:

„ Aceste programe erau deja planificate pentru 2026, unele aflate în consultare publică, înainte de contextul geopolitic recent, dar contextul actual le face și mai relevante. Când prețul energiei devine imprevizibil și dependența de combustibili fosili costă, trecerea la mobilitate electrică nu mai este doar o decizie de mediu. Este și una de business, de adaptare."

Alina ne oferă patru exemple de oportunități de finanțare relevante în acest moment, identificate pe baza informațiilor din platformă:

Vehicule N2 și N3 cu emisii zero — transport rutier de marfă

Buget total: 130 milioane EUR.

· Intensitate: 100% din costurile eligibile pentru achiziţionarea vehiculelor astfel încât să se califice ca vehicule cu emisii zero. CAEN eligibil: 4941

Relevant pentru transportatorii de marfă care vor să reducă costurile operaționale și să modernizeze flota. Un transportator poate depune o singură cerere per apel, pentru o singură categorie (N2 sau N3).

e-DRIVE — transport pasageri cu emisii zero

· Intensitate: până la 100% · Contribuție proprie: 0% CAEN eligibile: 4931, 4932, 4939

Destinat operatorilor de transport local de pasageri — taxi, microbuz, transport urban — care doresc trecerea la vehicule electrice M1, M2, M3.

e-Mobility RO — infrastructură de reîncărcare pe rețeaua CNAIR

· Finanțare: 100% · Contribuție proprie: 0% Valoare proiect: 100.000 – 30 milioane EUR

Destinat exclusiv infrastructurii de reîncărcare rapidă și ultrarapidă pe autostrăzi și drumuri naționale aflate în administrarea CNAIR, la maximum 3 km de o ieșire TEN-T.

e-MOVE RO — infrastructură de reîncărcare + energie regenerabilă (off-corridor)

· Finanțare: 100% · Prefinanțare: 40% Valoare proiect: 100.000 – 25 milioane EUR

Destinat parcărilor logistice, centrelor comerciale, parcurilor industriale, benzinăriilor și retailului. Infrastructura eligibilă nu trebuie să se afle pe drumurile CNAIR și nu trebuie să fie la mai puțin de 3 km de o ieșire TEN-T — programul este complementar e-Mobility RO.

Important: aceste programe nu trebuie analizate generic. Eligibilitatea depinde de codul CAEN, dimensiunea și vechimea firmei, de sănatatea finanaciara a companiei, dar și de locația de implementare.

ALFA CUBE CONSULTING: de la consultanță clasică la infrastructură de decizie

ALFA CUBE CONSULTING este o companie de consultanță specializată în fonduri europene, activă din 2019, care a contribuit la atragerea a aproximativ 150 de milioane de euro pentru clienții săi și gestionează proiecte cu valori de până la 21 de milioane de euro.

Modelul clasic de consultanță — bazat pe analiză manuală, interpretare de ghiduri și interacțiuni punctuale — avea o limită clară: etapa de identificare a oportunităților și verificare a eligibilității consuma timp semnificativ, genera întârzieri și devenea dificil de scalat în perioadele cu volum ridicat de solicitări.

În 2025, ALFA CUBE CONSULTING a decis să elimine această limitare structurală și să își reconstruiască procesele pe o bază tehnologică proprie. Compania a renunțat la soluțiile externe și a început dezvoltarea internă de instrumente AI dedicate, integrate direct în operațiunile sale. SmartAccess AI este principalul rezultat al acestui demers — un ecosistem digital care automatizează etapa critică de analiză inițială — dar tehnologia este utilizată și în alte procese interne, inclusiv în procesele de recrutare, pentru evaluarea candidaților înscriși în procesele de selecție pentru poziția de consultant.

Rezultatul nu este doar o optimizare operațională, ci o schimbare de paradigmă: informația relevantă și verificarea eligibilității nu mai depind de disponibilitatea unui consultant — sunt generate instant, într-un sistem construit să funcționeze continuu și scalabil.

Astăzi, ALFA CUBE CONSULTING funcționează ca o combinație între expertiza umană și infrastructura AI. Tehnologia livrează rapid datele și filtrează oportunitățile, depășind etapa de eligibilitate și susținând întregul proces de analiză. AI nu înlocuiește consultantul — îi extinde capacitatea de lucru și de decizie.

Consultanții intervin în etapele critice: structurarea proiectelor, optimizarea punctajului și implementarea acestora conform cerințelor programelor de finanțare.

Compania gestionează integral un proiect, de la identificarea oportunității și elaborarea documentației, până la implementare, achiziții și monitorizare— în cadrul unor programe precum PNRR, POR, AFIR, Fondul pentru Modernizare, Tranziție Justă, scheme de ajutor de stat și programe regionale.

Portofoliul include peste 100 de clienți, de la IMM-uri la instituții publice și companii cu cifre de afaceri de peste 400 de milioane lei, iar echipa este formată din consultanți cu experiență de până la 15 ani în domeniul finanțărilor nerambursabile.

Începând cu 2022, ALFA CUBE CONSULTING este membră a Patronatului Societăților din Construcții, implicare care reflectă experiența în proiecte investiționale complexe, unde corelarea între documentație, execuție și realitatea din teren este esențială.

Abordarea companiei este una clară: tehnologia reduce timpul și elimină incertitudinea din etapele inițiale, iar expertiza umană transformă aceste date într-un proiect finanțabil — de la calcularea punctajului, până la redactare, implementare și monitorizare. de ore.

Întregul ecosistem SmartAccess AI este găzduit pe alfacubeconsulting.com.

Pentru alte oportunități de finanțare contactați echipa ALFA CUBE CONSULTING la adresa de email: office@alfacubeconsulting.com

Articol susținut de Alfa Cube Consulting