Platforma israeliană eToro își schimbă aplicația de investiții în crypto și acțiuni

Platforma israeliană eToro, de tranzacționare și investiții în acțiuni și criptomonede, utilizată și în România, a prezentat o nouă aplicație mobilă, bazată pe inteligență artificială, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Aplicația eToro, prezentată la evenimentul „Intelligence in Motion” de la Londra, este „complet reconstruită” și concepută pentru a oferi o „experiență mai rapidă și mai personalizată”.

Aceasta promite vizualizări mai clare ale portofoliului, pagini mai detaliate ale activelor, grafice avansate și mai multe modalități de a personaliza experiența în funcție de modul în care investești.

eToro spune că merge dincolo de aplicația în sine, astfel încât platforma să poată fi accesată oriunde s-ar afla investitorii.

„AI-ul nostru se bazează pe deciziile reale și istoricul de tranzacții al milioane de investitori. O inteligență greu de replicat”, a declarat Yoni Assia, cofondator și CEO al eToro. „Prin combinarea AI-ului cu comunitatea noastră, îi ajutăm pe oameni să investească cu mai multă cunoaștere și încredere. De aproape două decenii ne-am străduit să oferim tuturor un loc la masă; acesta este următorul pas.”

eToro a mai prezentat:

Informații proactive cu Tori: Tori nu așteaptă să fie întrebat. Acesta prezintă informații despre portofoliu, semnale de piață și motivele din spatele unei mișcări de preț, exact când acestea contează.

Tori nu așteaptă să fie întrebat. Acesta prezintă informații despre portofoliu, semnale de piață și motivele din spatele unei mișcări de preț, exact când acestea contează. Tori, oriunde te-ai afla: Investitorii pot primi informațiile de la Tori prin WhatsApp și Apple Watch. Astfel, își pot verifica portofoliul și pot reacționa la evoluțiile pieței fără a deschide deloc aplicația.

Investitorii pot primi informațiile de la Tori prin WhatsApp și Apple Watch. Astfel, își pot verifica portofoliul și pot reacționa la evoluțiile pieței fără a deschide deloc aplicația. Un subcont pentru fiecare obiectiv: Noile subconturi le permit investitorilor să separe scopurile pentru care investesc – viitorul unui copil, avansul pentru o casă sau un fond de pensii pe termen lung – și să le gestioneze pe fiecare în paralel.

Noile subconturi le permit investitorilor să separe scopurile pentru care investesc – viitorul unui copil, avansul pentru o casă sau un fond de pensii pe termen lung – și să le gestioneze pe fiecare în paralel. Date mai precise, adaptate nevoilor tale: Paginile de active reproiectate oferă grafice și analize de nivel profesional fiecărui investitor, permițându-le să personalizeze exact ce date vor să vadă mai întâi.

Paginile de active reproiectate oferă grafice și analize de nivel profesional fiecărui investitor, permițându-le să personalizeze exact ce date vor să vadă mai întâi. eToro Edge: O nouă aplicație desktop pentru traderii activi, cu grafice de nivel profesional și analize concepute pentru tranzacționare intensă.

O nouă aplicație desktop pentru traderii activi, cu grafice de nivel profesional și analize concepute pentru tranzacționare intensă. Portofolii asistate de agenți: Investitorii pot crea sau copia agenți AI care tranzacționează non-stop în numele lor, fiecare funcționând în cadrul propriului subcont. Tori menține toți agenții organizați într-un singur loc, iar investitorii păstrează controlul pe tot parcursul procesului.

Investitorii pot crea sau copia agenți AI care tranzacționează non-stop în numele lor, fiecare funcționând în cadrul propriului subcont. Tori menține toți agenții organizați într-un singur loc, iar investitorii păstrează controlul pe tot parcursul procesului. Magazinul de aplicații eToro se extinde: Investitorii pot naviga și pot adăuga o gamă tot mai largă de aplicații de tranzacționare și analiză, create de parteneri, dezvoltatori, analiști cantitativi și utilizatori obișnuiți. Portalul pentru dezvoltatori al eToro oferă acces structurat la API-uri și alte resurse de dezvoltare.

Investitorii pot naviga și pot adăuga o gamă tot mai largă de aplicații de tranzacționare și analiză, create de parteneri, dezvoltatori, analiști cantitativi și utilizatori obișnuiți. Portalul pentru dezvoltatori al eToro oferă acces structurat la API-uri și alte resurse de dezvoltare. Portofele cu custodie proprie instantanee: Investitorii care doresc să dețină direct criptoactive pot configura un portofel digital securizat în câteva secunde, direct din Tori. Fără aplicații separate, fără configurări complicate. Acesta le oferă control direct asupra activelor lor și acces la finanțarea descentralizată (DeFi), susținută de Zengo, tehnologia de autocustodie care face acum parte din eToro.

Compania eToro a fost fondată în 2007, la Tel Aviv, de frații Yoni Assia și Ronen Assia, împreună cu David Ring. Firma are sedii în Cipru (la Limassol), în Israel (la Tel Aviv) și în Anglia (la Londra).

În Europa, eToro (Europe) Ltd. este autorizată și reglementată de Comisia de Schimb de Valori Mobiliare din Cipru (CySEC).

Principalul rival al eToro la nivel mondial este aplicația americană de tranzacționare cu acțiuni Robinhood. De asemenea, fintech-ul londonez Revolut a pătruns pe această nișă a tranzacțiilor bursiere și crypto.

În România, aplicația poloneză XTB oferă servicii de tranzacționare a acțiunilor. Mai nou, și banca digitală românească Salt Bank a introdus opțiuni de investiții în aplicație.