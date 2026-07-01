Comisia Europeană explică noua taxă de 3 euro pentru comenzile online din afara UE: de ce spune Bruxelles-ul că măsura îi ajută și pe antreprenorii europeni

StartupCafe a explicat deja cum se va aplica noua taxă vamală de 3 euro pentru comenzile de pe Temu, Shein, AliExpress și alte platforme din afara Uniunii Europene, inclusiv modul în care aceasta se calculează în funcție de categoriile tarifare ale produselor. Comisia Europeană vine acum cu explicațiile oficiale privind motivele introducerii acestei măsuri.

Executivul european susține că noua taxă, intrată în vigoare de la 1 iulie 2026 pentru coletele cu valoare de până la 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene, urmărește nu doar acoperirea costurilor generate de explozia comerțului electronic, ci și crearea unor condiții de concurență mai echitabile pentru companiile europene, combaterea fraudei vamale și protejarea consumatorilor.

Măsura face parte din reforma amplă a sistemului vamal european, convenită în acest an de instituțiile europene.

StartupCafe a explicat cum se calculează taxa

În articolul publicat înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli, StartupCafe a explicat că taxa de 3 euro nu se aplică automat o singură dată pe colet și nici pentru fiecare produs în parte, așa cum s-a înțeles în multe discuții publice.

De fapt, taxa se aplică pentru fiecare linie a declarației vamale, adică pentru fiecare categorie tarifară de produse. Astfel, dacă într-un colet există cinci tricouri, toate încadrate în aceeași categorie tarifară, se plătește o singură taxă de 3 euro. Dacă același colet conține și un ceas sau un gadget încadrat într-o altă categorie tarifară, apare încă o taxă de 3 euro.

StartupCafe a explicat și modul în care această taxă se cumulează, în România, cu taxa logistică de 25 de lei introdusă de la începutul anului pentru anumite colete provenite din afara Uniunii Europene.

De ce spune Comisia Europeană că era nevoie de această măsură

În comunicatul publicat miercuri, Comisia Europeană explică faptul că numărul coletelor de mică valoare expediate către Uniunea Europeană a crescut exploziv în ultimii ani, punând o presiune uriașă asupra autorităților vamale.

Potrivit Executivului european, milioane de colete sosesc zilnic în Uniunea Europeană, iar o parte dintre acestea conțin produse care nu respectă standardele europene de siguranță sau sunt declarate incorect ori subevaluate pentru evitarea obligațiilor vamale.

În același timp, vechea scutire de taxe vamale pentru coletele cu valoare de până la 150 de euro crea, în opinia Comisiei, un avantaj competitiv pentru comercianții din afara Uniunii Europene, în timp ce retailerii europeni care importă aceleași produse în cantități mari plătesc taxe vamale.

Patru obiective urmărite de Bruxelles

Comisia Europeană afirmă că noua taxă urmărește simultan mai multe obiective.

Primul este crearea unor condiții de concurență mai echitabile pentru companiile europene.

Al doilea îl reprezintă protejarea consumatorilor împotriva produselor care nu respectă standardele europene.

Al treilea obiectiv este combaterea fraudei vamale și a subevaluării mărfurilor.

În fine, Bruxelles-ul susține că măsura contribuie și la reducerea impactului asupra mediului generat de transportul unui număr foarte mare de colete expediate individual către consumatori.

Cine plătește taxa

Din punct de vedere juridic, obligația declarării și achitării taxei revine operatorului care efectuează formalitățile vamale – în funcție de modul în care este organizat importul, acesta poate fi platforma online, vânzătorul, operatorul logistic sau importatorul.

În practică însă, costurile ajung, de regulă, să fie suportate de consumator, fie direct, fie prin includerea lor în prețul final al produselor.

Ce înseamnă pentru firmele românești

Mesajul transmis de Comisia Europeană este relevant și pentru antreprenorii români care vând produse în Uniunea Europeană.

Executivul european susține că eliminarea vechii scutiri pentru coletele de mică valoare reduce diferența de tratament dintre comercianții europeni, care trebuie să respecte standardele și obligațiile fiscale din UE, și platformele din afara Uniunii care beneficiau până acum de un avantaj competitiv.

Din această perspectivă, Bruxelles-ul prezintă măsura ca pe un instrument de echilibrare a concurenței dintre comerțul electronic din afara Uniunii și comercianții europeni.

Reforma nu se oprește aici

Taxa de 3 euro reprezintă doar una dintre etapele reformei sistemului vamal european.

În paralel, Uniunea Europeană pregătește introducerea unei taxe europene de procesare/manipulare a coletelor, al cărei nivel urmează să fie stabilit de Comisia Europeană. După intrarea acesteia în vigoare, este așteptat ca statele membre să renunțe la taxele naționale similare, precum taxa logistică de 25 de lei aplicată în România, pentru a evita distorsiuni în piața unică.







