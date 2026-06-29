Comenzile de pe Temu, Shein, AliExpress și alte platforme din afara UE se scumpesc din nou de la 1 iulie: apare o taxă vamală de 3 euro pe articol

Produsele comandate de români de pe Temu, Shein, AliExpress și alte platforme de comerț electronic din afara Uniunii Europene vor costa mai mult începând cu 1 iulie 2026, atunci când sunt expediate din afara spațiului comunitar și intră sub incidența noilor reguli vamale pentru coletele cu o valoare de până la 150 de euro. După taxa logistică de 25 de lei pe colet introdusă la începutul acestui an, intră în vigoare și noua taxă vamală europeană de 3 euro pentru fiecare articol din colet.

Potrivit unei analize Deloitte România, în anumite situații taxele cumulate pot ajunge să depășească valoarea produsului comandat, iar noile reguli pot influența atât comportamentul consumatorilor, cât și modelele de business ale comercianților implicați în astfel de tranzacții.

Sunt vizate importurile realizate prin Temu, Shein, AliExpress și alte platforme similare din afara Uniunii Europene, în măsura în care produsele sunt expediate din afara spațiului comunitar. În schimb, comenzile livrate din depozite aflate deja în Uniunea Europeană nu intră sub incidența acestor reguli.

Dispare un avantaj fiscal care a alimentat explozia comenzilor online

Până acum, coletele cu o valoare intrinsecă de sub 150 de euro beneficiau de o scutire de taxe vamale la nivelul Uniunii Europene. De la 1 iulie 2026, această facilitate este eliminată și este înlocuită cu o taxă vamală de 3 euro pentru fiecare articol din colet, în funcție de încadrarea tarifară.

Noua măsură este diferită de taxa logistică de 25 de lei introdusă de România la începutul anului. Dacă taxa logistică este o inițiativă națională, taxa vamală a fost decisă la nivelul Uniunii Europene și se aplică uniform în toate statele membre.

În România, cele două taxe vor funcționa simultan. Astfel, pentru comenzile eligibile se va aplica atât taxa logistică de 25 de lei pe colet, cât și taxa vamală de 3 euro pentru fiecare articol. Dacă într-un colet există mai multe produse încadrate la aceeași subpoziție tarifară, taxa de 3 euro se plătește o singură dată pentru toate produsele din acea categorie.

Cum se calculează taxa de 3 euro/categorie tarifară

Noua taxă vamală nu se aplică o singură dată pentru întregul colet și nici pentru fiecare produs identic din interiorul acestuia. Potrivit regulilor europene, taxa se calculează în funcție de numărul categoriilor tarifare (subpozițiilor tarifare) în care sunt încadrate produsele din colet.

Cu alte cuvinte, toate produsele identice sau care au aceeași încadrare tarifară sunt considerate o singură categorie și sunt taxate o singură dată, în timp ce produsele încadrate în categorii tarifare diferite generează câte o taxă distinctă de 3 euro pentru fiecare categorie.

Exemple: Un colet care conține cinci tricouri identice va fi taxat cu 3 euro, deoarece toate produsele au aceeași categorie tarifară. În schimb, un colet în care se află un tricou și un ceas va fi taxat cu 6 euro, cele două produse fiind încadrate în categorii tarifare diferite. La rândul său, un colet care conține două tricouri din bumbac, o geacă din poliester și o husă de telefon va fi taxat cu 9 euro, deoarece include trei categorii tarifare distincte, pentru fiecare dintre acestea aplicându-se taxa de 3 euro.



15,8 milioane de colete pe zi au schimbat regulile jocului în Europa

Modificările vin pe fondul unei creșteri accelerate a comerțului electronic transfrontalier. Potrivit analizei Deloitte România, în 2022 au fost importate în Uniunea Europeană aproximativ 1,2 miliarde de colete cu valoare sub 150 de euro. Numărul acestora a urcat la 2,4 miliarde în 2023, la 4,6 miliarde în 2024 și la 5,8 miliarde în 2025.

Practic, anul trecut au intrat în Uniunea Europeană aproximativ 15,8 milioane de colete de mică valoare în fiecare zi.

În opinia autorilor analizei, eliminarea scutirii vamale urmărește compensarea costurilor administrative generate de acest volum foarte mare de importuri, reducerea avantajului competitiv de care beneficiază comercianții care livrează direct din afara Uniunii Europene și limitarea intrării pe piața comunitară a produselor care nu respectă standardele europene.

Cine plătește, în realitate, noile taxe

Din punct de vedere juridic, obligațiile diferă în funcție de tipul taxei și de modul în care este organizată operațiunea de import.

În cazul taxei logistice, obligația de plată revine furnizorului bunurilor, expeditorului sau platformei digitale care facilitează vânzarea.

În cazul taxei vamale, obligația poate reveni platformei de comerț electronic, vânzătorului, transportatorului, reprezentantului vamal sau, în anumite situații, consumatorului care își declară singur importul.

În practică însă, este de așteptat ca o mare parte din aceste costuri să fie transferate către cumpărător, fie prin plata directă a taxelor, fie prin creșterea prețurilor produselor.

Provocări noi pentru comercianți și platformele de comerț electronic

Noile reguli aduc și obligații administrative suplimentare pentru operatorii implicați în importuri.

Potrivit Deloitte România, limitările actuale ale sistemelor informatice vamale pot conduce, în anumite situații, la plata de mai multe ori a taxei de 3 euro pentru produse încadrate la aceeași subpoziție tarifară, în funcție de tipul declarației vamale utilizate.

Din acest motiv, importatorii și reprezentanții lor vor trebui să acorde o atenție mai mare încadrării tarifare a produselor și alegerii tipului de declarație vamală, pentru aplicarea corectă a noilor reguli.

Alte schimbări sunt deja programate la nivel european

Seria modificărilor nu se oprește la taxa care intră în vigoare de la 1 iulie.

Consiliul și Parlamentul European au convenit, în 26 martie 2026, introducerea unei taxe logistice comune pentru coletele mici vândute online în Uniunea Europeană. Nivelul acesteia urmează să fie stabilit printr-un act delegat al Comisiei Europene și ar trebui să fie aplicată de toate statele membre cel târziu la 1 noiembrie 2026.

Potrivit analizei Deloitte România, după introducerea acestei taxe europene este de așteptat ca ea să înlocuiască taxa logistică de 25 de lei introdusă anterior de România.

O veste mai puțin bună pentru cumpărători, una mai bună pentru comercianții din UE

Concluzia specialiștilor Deloitte România este că aplicarea simultană a taxei logistice și a noii taxe vamale ar putea reduce atractivitatea comenzilor expediate din afara Uniunii Europene și ar putea determina operatorii economici să își adapteze modelele de business.

Pentru consumatori, efectul imediat va fi creșterea costului comenzilor cu valoare de până la 150 de euro, iar în anumite situații taxele cumulate ar putea depăși chiar valoarea produselor comandate.

Pentru comercianții din Uniunea Europeană, inclusiv pentru magazinele online din România care concurează cu platformele asiatice și cu alți vânzători din afara spațiului comunitar, eliminarea facilității fiscale acordate până acum importurilor de mică valoare ar putea reduce o parte din avantajul competitiv de care beneficiau acești jucători.

Tocmai de aceea, schimbarea este relevantă nu doar pentru consumatori, ci și pentru antreprenorii care activează în comerțul electronic.











