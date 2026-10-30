Cod QR pe bonul fiscal. Amenzile de până la 4.000 lei pentru firme, amânate din nou. Se elimină taxa Temu, iar bunurile confiscate vor fi vândute mai repede – măsuri adoptate de Guvern

Guvernul condus de Luca Niculescu a adoptat vineri prelungirea cu un an a perioadei în care nu se aplică amenzi pentru bonurile fiscale care nu conțin anumite date obligatorii sub formă de cod QR.

„Astăzi am adoptat o ordonanță de măsuri în care am inclus instrumente concrete pentru rezolvarea unor potențiale blocaje de la finalul acestui an. […] Prelungim până la 31 octombrie 2027 inclusiv suspendarea sancțiunilor pentru lipsa elementelor de identificare și a datelor în format QR prevăzute pe bonul fiscal. Valorificarea bunurilor statului: modernizăm instrumentele prin care ANAF valorifică bunurile intrate în proprietatea privată a statului prin licitații online și platforme specializate și actualizăm și atribuțiile MIPE pentru gestionarea programelor europene și a mecanismelor de finanțare. Acestea sunt în sumar măsurile adoptate prin ordonanța de măsuri”, a spus vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la finalul ședinței de guvern.

Astfel, amenzile între 2.000 și 4.000 de lei pentru antreprenori, pentru neemiterea bonurilor fiscale cu cod QR care să conțină data şi ora emiterii bonului fiscal, numărul de identificare al bonului fiscal, precum şi seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal, vor fi amânate până la 31 octombrie 2027, conform OUG adoptată în ședința de guvern de astăzi.

În prezent, sancțiunile sunt suspendate până la 1 noiembrie 2026, însă Ministerul Finanțelor a considerat că este nevoie de timp suplimentar pentru implementarea cerințe. Potrivit notei de fundamentare, procesul presupune modificarea legislației secundare și terțiare, actualizarea programelor informatice ale caselor de marcat și testarea acestora la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București).

„Implementarea acestor obligații presupune parcurgerea mai multor etape obligatorii, interdependente, pentru a căror realizare mai este nevoie de timp suplimentar, respectiv: modificarea legislației de nivel secundar și terțiar din domeniul aparatelor de marcat; dezvoltarea de software de către distribuitorii autorizați de aparate de marcat electronice fiscale; testarea la ICI București a tuturor modelelor de aparate de marcat existente pe piață, în vederea obținerii suplimentului de aviz tehnic; instalarea noului soft, operațiune ce implică deplasarea tehnicienilor de service, în cazul tuturor aparatelor de marcat (cca 1.000.000 de aparate de marcat)”, potrivit notei de fundamentare.

Iată ce prevede proiectul de OUG adoptat azi de Executiv:

modificarea art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2025, în sensul prelungirii cu un an, respectiv până la data de 31 octombrie 2027, a perioadei de suspendare atât a aplicării dispozițiilor care reglementează drept contravenție emiterea bonului fiscal fără ca acesta să conțină codul de identificare al beneficiarului, numărul de identificare al bonului, precum și datele prevăzute la art. 4 alin. (21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, sub formă de cod QR, cât și a dispozițiilor care stabilesc sancțiunea aplicabilă în cazul săvârșirii faptei, cu scopul de a asigura un interval de timp rezonabil pentru parcurgerea etapelor obligatorii necesare implementării măsurii, fără ca operatorii economici vizați să fie sancționați în condițiile în care aceștia nu sunt în culpă;

Amintim că anterior, organizația patronală IMM România a solicitat adoptarea „în regim de urgență” a unei măsuri astfel încât să se amâne cu încă un an aplicarea amenzilor pentru emiterea bonurilor fiscale fără cod QR. IMM România a avertizat că după 1 noiembrie 2026, antreprenorii „riscă să fie supuși unor controale în cascadă” făcute de diferite instituții publice cu atribuții în verificarea aceleiași fapte - controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.

Ce alte măsuri mai conține proiectul de OUG adoptat de Guvern:

Eliminare, începând cu 1 noiembrie 2026, a „taxei Temu”, în valoare de 25 lei pe coletele venite din afara UE, cu valoare sub 150 EUR, introdusă anul trecut prin Legea nr. 239/2025 (Pachetul 2 fiscal). Măsura vine în contextul introducerii la nivel european a unei taxe vamale de 3 EUR per articol, introdusă prin Regulamentul (UE) 2026/382 al Consiliului, și a taxei de procesare de 2 EUR per articol stabilită prin Regulamentul (UE) 2026/2108 completat prin Regulamentul delegat (UE) 2026/2152).

În vederea asigurării coerenței cadrului normativ național cu reglementările europene și a evitării suprapunerii de reglementări cu privire la obligațiile fiscale aplicabile acelorași fluxuri de colete, se impune eliminarea, începând cu data de 1 noiembrie 2026, a taxei logistice naționale instituite prin art. XXII din Legea nr. 239/2025.

Abrogarea art. XXII trebuie să producă efecte cel târziu de la data aplicării taxei de procesare la nivelul Uniunii, motiv pentru care este necesară promovarea măsurii prin ordonanță de urgență a Guvernului, situația extraordinară fiind determinată de aplicarea taxei de procesare la nivelul Uniunii.

Se stabilește ca, prin derogare de la principiul aplicării imediate a legii noi, dispozițiile art. XXII din actul normativ menționat anterior, continuă să se aplice pentru coletele predate destinatarilor până la data de 31 octombrie 2026 inclusiv.

Este reglementat faptul că sumele colectate cu titlu de taxă logistică, ulterior datei de 1 noiembrie 2026, nu sunt datorate și se restituie plătitorilor în termen de 30 de zile de la data predării coletelor.

Se stabilește că Ordinele președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală emise în temeiul art. XXII alin. (15) și (26) din Legea nr. 239/2025 se aplică în continuare pentru îndeplinirea obligațiilor și exercitarea atribuțiilor în ceea ce privește sumele datorate cu titlu de taxă logistică pentru coletele livrate până la data de 31 octombrie 2026 inclusiv.

Bunurile confiscate vor fi vândute mai repede. Conform proiectului de OUG adoptat de Guvern, se modifică unele prevederi ale Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 care privesc o preluare rapidă, gestionarea eficientă a bunurilor confiscate și o valorificare ce va maximiza venitul bugetar prin modalitățile utilizate în prezent de agenții economici ce valorifică bunuri atât prin intermediul platformelor de licitații online cât și prin magazine online, fapt ce va conduce la o viteza accelerată de rotație a stocului având ca rezultat creșterea veniturilor bugetare, aspect procedural ce în prezent nu are un temei legal.

De asemenea prin prezentul proiect de ordonanta au fost introduse și alte noi metode de valorificare, respectiv agenții imobiliare, case de licitații și brokeri în domeniul pieței bursiere. Proiectul de act normativ reglementează aprobarea normelor secundare prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru adaptarea mai rapidă a procedurilor de lucru la schimbările din punct de vedere al digitalizării activităților și ale realităților economice și sociale actuale. În vederea accelerării procesului de valorificare a bunurilor prin licitație publică cu strigare și prin licitație online a fost reglementat mecanismul de diminuare automată a prețului de pornire a licitației, respectiv diminuarea cu 25% a prețului la a doua licitație, cu 50% la a treia licitație și cu 75% începând cu a patra licitație.

Accesează și descarcă proiectul de OUG: