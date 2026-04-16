Cluj-Napoca: Eveniment internațional dedicat tehnologiilor de apărare și securității cibernetice

Demnitari de rang înalt din Guvernul României și invitați din Republica Moldova și Germania se reunesc la Cluj-Napoca la un eveniment dedicat tehnologiilor de apărare și securității cibernetice, care va cuprinde discuții legate de programul SAFE, directiva NIS2 și transformare digitală, printre altele, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Next Industry Forum reprezintă un punct de întâlnire între reprezentanți guvernamentali, lideri din industrie, în special mari companii din sectorul de apărare, experți în cybersecurity, furnizori de tehnologii avansate, startup-uri inovatoare și organizații internaționale interesate de evoluția ecosistemului de securitate la nivel regional și european. Acesta va avea loc pe 21 aprilie.

Evenimentul, organizat de Clubul Oamenilor de Afaceri de Limba Germană din Transilvania de Nord (DWNT) și Romania United Foundation, va cuprinde teme de discuție ancorate în contextul geopolitic internațional.

Astfel, temele discutate sunt:

Tehnologii de apărare: cele mai recente inovații în domeniul sistemelor de apărare, echipamente și tehnologii militare emergente;

Programul SAFE: Introducere generală, plan de timp, produse și direcții prioritare, modele de implementare & offset și tipuri de furnizori în lanțul de aprovizionare;

Securitate cibernetică: Standarde de securitate critice la nivel UE (DNSSEC, IPv6), implementarea Directivei NIS2, standarde derivate din legislația digitală (AI Act, spații de date) și integrarea apărării cyber fizice;

Transformare digitală: Cum tehnologiile digitale transformă operațiunile de apărare și producția industrială în toată Europa;

Parteneriate și oportunități de investiții pentru consolidarea ecosistemului de inovare în defence & cyber.

La Forum vor participa:

Andrei Lupu , coordonator al programului SAFE;

Eugen Osmochescu , Viceprim-ministru și Ministrul dezvoltării economice și digitalizării din Republica Moldova;

Br. Gen. Marius-Haientz Patriche , Deputy General Director of the General Directorate of Internal Protection;

Dan Cîmpean , Director al Directoratului Național de Securitate Cibernetică;

Sandrina Köbinger , Șef al Secției Economice și Comerciale a Ambasadei Republicii Federale Germania;

, Șef al Secției Economice și Comerciale a Ambasadei Republicii Federale Germania; înalți demnitari din Guvernul României, dar și din Republica Moldova;

reprezentanți ai forurilor europene din domeniile defence, space și cybersecurity , implicați în politici, programe și inițiative strategice la nivelul Uniunii Europene;

companii de top din industria europeană de apărare, alături de lideri în tehnologie, cybertechnologies, digitalizare, producție avansată și cercetare , precum Thales, Airbus Defence and Space, Hensoldt, Lockheed Martin, Rheinmetall, CSG Defence și ROMARM;

, precum Thales, Airbus Defence and Space, Hensoldt, Lockheed Martin, Rheinmetall, CSG Defence and ROMARM; investitori interesați de tendințele emergente din domeniul apărării și securității cibernetice, dar și companii de stat din industria de apărare din România.

De asemenea, printre cei prezenți se vor număra și reprezentanți ai universităților importante din România, recunoscute pentru expertiza lor în domeniul ingineriei, IT, cercetării și inovării.

Evenimentul va fi structurat sub forma unor paneluri de discuție, cu participarea unor speakeri naționali și internaționali din industriile defence și IT, care vor aborda teme strategice legate de apărare, securitate cibernetică și tehnologii emergente.

Dialogul va fi axat pe conectarea companiilor, pe deschiderea de oportunități pentru companii cu servicii și produse din sectoare terțe, care se pot integra în supply chain, precum și pe implicarea investitorilor, startup-urilor și instituțiilor. Astfel, evenimentul va facilita discuții strategice cu experți și factori de decizie privind tendințele actuale, nevoile pieței și oportunitățile de colaborare.

Participanții vor avea oportunitatea să descopere soluții avansate, să fie informați despre direcțiile majore de investiții în strategia europeană de apărare, inclusiv detalii privind programul SAFE, să interacționeze cu mari companii din industria defence și să inițieze parteneriate strategice în domeniile securității și tehnologiilor emergente.

Evenimentul se va desfășura cu sprijinul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România ca și partener instituțional.