Cine vine la conferința How to Web 2026: lideri de la OpenAI, Meta, Google și Stripe, printre alții

Conferința How to Web revine la București în luna octombrie 2026, cu o ediție care va cuprinde conversații despre viitorul inteligenței artificiale, rolul Europei în următorul val tehnologic și felul în care liderii, echipele de produs, inginerii, specialiștii în marketing, executivii, fondatorii și investitorii pot construi companii relevante la nivel global, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Conferința va avea loc între 6 și 8 octombrie 2026, evenimentul principal desfășurându-se la Face Convention Center din București.

Pe măsură ce inteligența artificială schimbă viteza, costul și accesul la felul în care construim produse digitale, diferența dintre companiile care cresc și cele care rămân relevante va fi dată tot mai mult de direcție, claritate și calitatea deciziilor. Instrumentele devin mai accesibile, echipele pot construi produse într-un ritm mult mai rapid, iar companiile de tehnologie intră într-o etapă în care ambiția trebuie dublată de gândire strategică, transmit organizatorii.

La How to Web vor fi prezenți peste 20 de speakeri de la companii ca OpenAI, Meta, Google, Showpad și Stripe, alături de investitori și operatori de la unele dintre cele mai active fonduri de investiții din Europa, precum Atomico, Eurazeo, Credo Ventures sau Dawn Capital.

Listă: Invitații confirmați la How to Web 2026

Nesrine Changuel , Product Leader și autoare;

, Product Leader și autoare; Teodora Mușătoiu , Leading the Builder ADM Team la OpenAI;

, Leading the Builder ADM Team la OpenAI; Avinav Pashine, Product Lead la META AI;

Product Lead la META AI; Raluca Ragab , Partner Growth la Eurazeo;

, Partner Growth la Eurazeo; Dave Harland , copywriter și fondator Copy Or Die;

, copywriter și fondator Copy Or Die; Alexandre Dewez , Partner la 20VC;

, Partner la 20VC; Ondřej Bartoš , General Partner la Credo Ventures;

, General Partner la Credo Ventures; Aleodor Tabarcea , Engineering Manager la Stripe;

, Engineering Manager la Stripe; Karol Szubstarski , Partner la OTB Ventures;

, Partner la OTB Ventures; Julius de Gruyter, Investor la Cherry Ventures.

Prezența lor conturează direcția ediției din acest an: de la felul în care AI schimbă modul în care construim produse și companii, la rolul capitalului european în următoarea generație de startup-uri globale, până la importanța comunicării, diferențierii și gândirii clare într-o piață tot mai aglomerată.

„Conferința How to Web a fost întotdeauna locul în care oamenii care construiesc și folosesc tehnologie vin să învețe, să se conecteze și să își accelereze companiile. Trăim un moment în care aproape orice poate fi construit mai repede decât înainte, iar întrebarea esențială devine ce merită construit, în ce direcție și cu ce impact”, declară Monica Zara, Head of Conference.

Organizatorii se așteaptă ca evenimentul să reunească peste 3.000 participanți din peste 40 țări, peste 500 fondatori de startup-uri, peste 250 investitori din Europa și din ecosisteme globale, peste 150 speakeri și peste 50 de evenimente organizate în jurul conferinței.

Programul va fi structurat în jurul a trei scene principale:

Build & Grow , dedicată echipelor care construiesc, lansează și scalează produse și companii;

, dedicată echipelor care construiesc, lansează și scalează produse și companii; Startup , dedicată fondatorilor, finanțării și ecosistemului de venture;

, dedicată fondatorilor, finanțării și ecosistemului de venture; Focus, dedicată sesiunilor aplicate, discuțiilor specializate și formatelor care merg în profunzime pe teme cheie.

Experiența conferinței va fi completată de trei spații dedicate: Broadcast Room, unde vor avea loc interviuri cu lideri din industrie; Business Room, care va găzdui roundtables, workshop-uri și demo-uri pe teme de actualitate și Media Room, dedicată presei și interviurilor cu speakeri, investitori și lideri prezenți la conferință.

Pe lângă conținutul de pe scene, Conferința How to Web 2026 va include o experiență amplă de networking, business development și oportunități pentru companiile prezente: 1:1 matchmaking, expo area, demo-uri, întâlniri cu investitori, evenimente dedicate comunității de venture capital și side events organizate în oraș.

Pentru startup-uri, conferința va continua să ofere programe dedicate precum Spotlight, competiția care aduce în fața cele mai promițătoare startup-uri din regiune, Accelerate Fundraising & Sales, program construit pentru fondatori care vor să își accelereze accesul la capital și clienți, Demo Area, zona în care aceste companii își pot prezenta produsele în fața participanților, și Dealflow, platforma care conectează startup-uri din Europa de Est cu investitori regionali și internaționali.

Biletele pentru Conferința How to Web 2026 sunt disponibile pe site-ul oficial.