Cele 3 „strategii” ale patronilor români față de creșterea impozitului pe dividende

Antreprenorii români au cel puțin 3 „strategii” cu care abordează creșterea impozitului pe dividende, decisă de Guvernul Bolojan prin primul pachet fiscal, conform unui sondaj online realizat de confederația patronală IMM România.

În cadrul chestionarului, peste 2.000 de antreprenori au răspuns la întrebarea: „Cum sunteți afectat de mărirea impozitului pe dividende de la 10% la 16% începând cu 1 ianuarie 2026? ” - răspuns multiplu”.

Patronii au bifat variante multiple, cele mai multe voturi primind următoarele strategii privind dividendele:

45,4% - Vor retrage în anul 2025 toate dividendele neacordate în ultimii ani;

41,5% - Vor amâna retragerea dividendelor începând cu 01.01.2026 în așteptarea scăderii impozitării;

29,7% - Intenționeză să mute afacerea în alt stat UE.

Reamintim că în luna iulie 2025, premierul Ilie Bolojan a angajat răspunderea Guvernului pentru primul Pachet fiscal, devenit legea 141/2025, care prevede majorarea TVA, creșterea impozitului pe dividende și alte modificări fiscale.

Cornel Grama, expert contabil și consultant fiscal, i-a sfătuit, de pe atunci, pe patronii și acționarii români să ridice dividendele din profitul pe anul 2025 până la data de 30 septembrie 2025.

„Profiturile din anii trecuți inclusiv 2024 se pot ridica, fără probleme, până la 31 decembrie 2025, cu 10% impozit. Dar profitul anului în curs, 2025, doar până la 30 septembrie 2025, ca să fim siguri că mai prindem cota de 10%”, îi sfătuiește Cornel Grama pe antreprenorii din comunitatea StartupCafe.

Grama a detaliat și cadrul legal:

Pentru persoane juridice :

a) prevederile art. II pct. 1, referitoare la modificarea art. 43 alin. (2) din Codul fiscal, se aplică veniturilor din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2026, respectiv începând cu prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2026 pentru contribuabilii care intră sub incidența art. 16 alin. (5) din Codul fiscal;

Pentru persoane fizice :

c) prevederile art. II pct. 5 referitor la prevederile art. 97 alin. (7) se aplică se aplică veniturilor din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2026;

(2) În cazul dividendelor distribuite în baza situaţiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, cota de impozit pe dividende este de 10%, fără recalcularea impozitului pe dividendele respective, după regularizarea acestora pe baza situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, aprobate potrivit legii.

Reamintim că impozitul pe dividende a fost crescut de la 5% la 8%, de la 1 ianuarie 2023, iar de la 1 ianuarie 2025 impozitul pe dividende a fost majorat la 10%. De la 1 ianuarie 2026, impozitul pe dividende crește de la 10% la 16%, conform legii 141/2025.

Sondaj IMM România: creșterea TVA, scăderea încasărilor, concedieri

În perioada 10-20.10.2025, confederația patronală IMM România a realizat un sondaj referitor la efectul măsurilor din pachetul 1 asupra mediului de afaceri la 2 luni de la implementare, în cadrul căruia 2290 de antreprenori au răspuns astfel:

În ceea ce privește forma de organizare, respondenții au fost 70,3% microîntreprinderi, 22,7% întreprinderi mici, 5,7 % întreprinderi mijlocii și 1,3 % întreprinderi mari.

Domeniul de activitate al respondenților: 39,3 % sunt din servicii, 19,7% din comerț, 12,2% aparțin HORECA, 10,5% sunt din construcții și 8,3% producție

La întrebarea ”Cum a fost afectată activitatea dvs. de creșterea TVA la 11% sau 21%, după caz, începând cu 1 august 2025?” - răspunsuri multiple - antreprenorii menționează pe primele 4 locuri următoarele efecte:

55% - peste jumătate dintre respondenți- scăderea încasărilor;

53,3% - scăderea volumului serviciilor/produselor vândute (se corelează cu scăderea încasărilor);

29,7% - declară că le-au crescut datoriile către terți;

26.6% - au redus personalul angajat.

4. Răspunsurile la întrebarea privind impactul resimțit în activitatea economică de stabilirea cotei generale de TVA la 21% din 1 august 2025 au fost următoarele:

aproape 80% au resimțit impactul asupra activității întreprinderii (42,8 % un impact mare și 37,1% un impact foarte mare);

14,4% au resimțit un impact mic;

5,2% au declarat că nu există impact asupra activității economice.

5. Fiind întrebați ”Cum este afectată activitatea societății de creșterea accizei la combustibili începând cu luna august 2025?”- răspunsuri multiple - primele 3 efecte menționate de antreprenori au fost:

49,3% - Creșterea costurilor duce la scăderea competitivității societății;

38,4% - Se va înregistra o scădere a volumului vânzărilor;

28,4% - Se va diminua profitul.

6. Cum a fost afectată întreprinderea dvs. de eliminarea plafonării prețului la energia electrică? Antreprenorii au menționat în ordine următoarele efecte – răspunsuri multiple:

57,6% - Creșterea semnificativă a costurilor operaționale;

41,9% - Reducerea investițiilor;

23,6% - Scăderea marjelor de profit.

7. La întrebarea ”Cum este afectată activitatea economică de creșterea inflației?”- răspunsuri multiple- pe primele 3 locuri au fost menționate în ordine:

69% - A scăzut cererea pentru produse/servicii;

53,3 % - S-a diminuat profitul, deoarece nu putem transfera costurile în prețul final;

41,5% - Au crescut costurile cu materiile prime;

De asemenea, peste 1/3 dintre întreprinderi –39,3% - au decis amânarea investițiilor

8. Fiind întrebați ”Cum sunteți afectat de mărirea impozitului pe dividende de la 10% la 16% începând cu 1 ianuarie 2026? ” - răspuns multiplu- respondenții au menționat în ordine:

45,4% - Vor retrage în anul 2025 toate dividendele neacordate în ultimii ani;

41,5% - Vor amâna retragerea dividendelor începând cu 01.01.2026 în așteptarea scăderii impozitării;

29,7% - Intenționeză să mute afacerea în alt stat UE;

9. La întrebarea ”Sunteți de acord cu plafonarea prețului la produsele alimentare de bază?” - răspuns unic:

38% dintre antreprenori au răspuns că Nu sunt de acord (deoarece conduce la descurajarea investițiilor în sectorul agroalimentar, scade motivația pentru producători, distorsionează piața);

27,9% - Da, pe o perioadă nedeterminată

23,6% - Nu stiu/nu se pot pronunța;

10,5% - Da, pentru maxim 12 luni

10. La întrebarea referitoare la principale măsuri pentru reducerea deficitului bugetar -răspuns multiplu-în ordine au fost (răspusuri cu peste 50% dintre opțiuni):

82,5% - Reorganizarea administrației publice;

80,8% - Eliminarea pensiilor speciale;

64,2% - Comasarea instituțiilor deconcentrate din judete;

62% - Reducerea cheltuielilor cu ajutoarele sociale;

57,2% -Taxarea marilor companii multinaționale.

11. Care ar fi fost principalele soluții pentru evitarea creșterii TVA?- răspuns multiplu, întrebare semideschisă - respondenții au menționat în ordine:

77,7% -Reducerea cheltuielilor bugetare;

68,1% - Combaterea fraudei cu TVA în lanț (caruselul de TVA);

59%- Îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor

În cadrul secțiunii de a propune propriul răspuns, aproape 90% dintre acestea au fost legate de scăderea valorii TVA pentru îmbunătățirea colectării.

12. Care estimați că vor fi principale probleme ale pieței pe care acționați în anul următor? - răspuns multiplu

73,8% - Scăderea volumul vânzărilor;

64,2% - Creșterea costurilor cu materiile prime/serviciile utilizate;

44,5% - Se va înregistra o creștere a concurenței neloiale;

Doar 2,2% dintre antreprenori nu cred că vor fi înregistrate probleme pe piață.

13. La întrebarea ”Care sunt primele 3 măsuri pe care doriți să le implementați pentru a rezista pe piața afectată de măsurile din pachetul 1 de reforme?”-răspuns multiplu-antreprenorii au menționat:

pe primul loc cu 79% - Reducerea cheltuielilor societății;

pe locul 2 cu 56,3% - Reducerea personalului;

pe locul 3 cu 35,8% - Diversificarea produselor/serviciilor vândute.

14. Care sunt principale 3 măsuri pe care Guvernul trebuie să le ia în pachetul 3 pentru susținerea IMM-urilor?

pe primul loc cu 67,7% - Debirocratizarea și simplificarea obligațiilor de raportare și conformare;

pe locul 2 cu 60,7% - Reducerea prețului la energia electrică;

pe locul 3 cu 48% - Acordarea de granturi din fonduri europene pentru IMM-uri;

38% - Digitalizarea procedurilor administrative.

Patronii IMM solicită programe de ajutoare pentru firme

Confederația patronală IMM România solicită Guvernului Bolojan să introducă în viitorul Pachet 3 de reforme următoarele măsuri: