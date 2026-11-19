Grand Theft Auto VI, titlul Rockstar Games așteptat ani la rând de gameri, inclusiv de cei din România, s-a lansat astăzi, 19 noiembrie 2026, și deja ar fi bătut un record al spectatorilor simultani pe platforma Twitch.

Jocul video a fost anunțat într-un trailer în anul 2023, cu o dată de lansare inițială în 2025. Între timp, producătorul Rockstar Games a mutat de mai multe ori data de lansare.

Anul acesta în iunie, însă, compania a confirmat data de lansare oficială 19 noiembrie și a dat startul precomenzilor. Cei interesaţi au putut opta pentru o versiune digitală sau una fizică, deşi cea fizică a conținut coduri de descărcare.

GTA VI vine după o aşteptare lungă pentru fanii seriei, fiind lansat la 13 ani după GTA V. Jocul este dezvoltat pentru consolele PlayStation 5 şi Xbox Series X şi S, iar povestea (re)introduce jucătorii în Vice City, locația jocului cu același nume din anul 2002.

În august, platformele Netflix și Twitch au întâmpinat erori deoarece prima prezentare oficială extinsă a titlului a atras un număr atât de mare de spectatori.

Entuziasmul se traduce și în noile numere înregistrate de platformele de streaming, conform IGN. Datele interne Twitch au confirmat că GTA VI a zdrobit recordul Valorant, care avea 1,7 milioane de spectatori simultani în 2020, înregistrându-se deja 3,3 milioane de spectatori ai titlului nou în jur de ora 23, ora României, cât încă era nelansat în țară, potrivit datelor StreamCharts. Furnizorul de date mai spune că „peak-ul” a fost de 6,99 milioane de spectatori pe mai multe platforme de streaming.

Riot Games, producătorul jocului Valorant, a scris despre situație pe contul său de X/Twitter:

„În 2020, peste 1,7 milioane de oameni urmăreau debutul @VALORANT pe Twitch. Am deținut acest record de atunci... iar GTA VI a zdrobit totul astăzi, în timp ce milioane de oameni urmăresc cum Jason și Lucia aduc jucători înapoi în Vice City. Felicitări, @RockstarGames. Foarte bine.”

De asemenea, pe Twitch, jocul deja a generat zeci de milioane de ore urmărite. GTA VI a atras și cele mai bune scoruri și recenzii în mediul online, înregistrând un 10/10 din partea IGN, 10 din partea GameSpot, 5/5 stele din partea The Guardian, și 99 pe Metacritic.

Rămâne de văzut ce alte recorduri mai urmează să fie atinse de cel mai așteptat joc al anului.

În România, jocul costă 499,90 lei în PlayStation Store și în jur de 419,90 lei la diferiți comercianți locali.