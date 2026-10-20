FOTO-VIDEO Se lansează un nou joc românesc pe Steam, cu un demo gratuit

Studioul independent de dezvoltare de jocuri video Riders of Dark Gaming lansează titlul Dungeon Ball la evenimentul Steam Next Fest din această săptămână, unde utilizatorii pot încerca jocul gratuit, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Dungeon Ball preia haosul care umple ecranul, specific genului survivors-like, și îl construiește în jurul campionilor. Fiecare campion are propriile abilități unice, iar upgrade-urile sunt gândite să funcționeze împreună. Campionul ales și upgrade-urile combinate decid ce devine fiecare rundă.

O rundă cu Soldatul (Soldier) începe cu un AK-47 de încredere. Cu upgrade-urile potrivite, Soldatul primește un roi de drone, un tanc numit Gunther, care evoluează în JÄGER, și un șarpe care evoluează în World Serpent. V

ampirul (Vampire) se joacă într-un mod complet diferit, cu abilitatea Fear, refăcută recent. Demo-ul include trei campioni: Soldatul, Vampirul și Spartanul, explică Riders of Dark Gaming.

„Am tot adăugat upgrade-uri până când Soldatul a ajuns să aibă pe ecran, în același timp, un tanc, un roi de drone și un World Serpent. Lucrurile au cam scăpat de sub control, iar asta e exact senzația pe care vrem s-o aibă fiecare rundă", a declarat Gabriel-Cristian Policiuc, CEO Riders of Dark Gaming.

În timpul festivalului, jucătorii pot încerca demo-ul gratuit, pot adăuga Dungeon Ball în lista de dorințe de pe Steam și pot intra pe serverul de Discord al echipei Riders of Dark Gaming ca să-și arate build-urile.

Dungeon Ball va apărea pe PC, pe Steam, iar lansarea completă este planificată pentru noiembrie 2026.