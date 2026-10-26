Netflix ar fi discutat cu Microsoft pentru licențierea jocurilor de Xbox

Netflix ar fi vrut să poată crea filme şi seriale pe baza jocurilor de Xbox şi a făcut o ofertă în acest sens, însă Microsoft a cerut prea mulţi bani, potrivit News.ro.

Ideea licenţierii a aparţinut fostei şefe de conţinut de la Netflix, Bela Bajaria, care, între timp, a fost dată afară, conform surselor citate de Puck News.

Aceleași surse susţin că Netflix a oferit 500 milioane dolari pentru a obţine de la Microsoft dreptul de a dezvolta în exclusivitate filme şi seriale bazate pe jocurile de Xbox.

Microsoft a fost deschisă la idee, dar a venit cu o contraofertă, cerând 800 milioane dolari, moment în care Netflix a renunţat.

Netflix a refuzat să comenteze informaţia, la cererea presei americane, dar Microsoft spune că există mult interes pentru licenţierea poveştilor din jocurile de Xbox.

Asta poate însemna că, pe lângă Netflix, şi alte platforme de streaming ar fi interesate.

Adaptările după jocuri nu au mereu succesul scontat, majoritatea fiind mai degrabă dezamăgiri. Netflix s-a bucurat însă de succes cu creaţii precum The Witcher.