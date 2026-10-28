Discord, atac la forumuri: Va indexa mesaje din serverele publice pe Google și alte motoare de căutare. Reacția utilizatorilor

Platforma de mesagerie Discord, folosită în principal de jucătorii de jocuri video, a anunțat că va face unele conversații din serverele sale publice ușor de căutat și mai ușor de găsit pe internet, potrivit TechCrunch.

Actualizarea vizează mesajele din „Discoverable Servers”, serverele publice Discord pe care administratorii le-au făcut eligibile să apară în funcția de descoperire a platformei.

Platforma spune că peste 63.000 de servere „Discoverable” găzduiesc discuții despre orice, de la strategii de gaming și fandomuri până la învățarea limbilor și interese de nișă, iar scopul actualizării ar fi cel de a ajuta oamenii din afara comunităților Discord să găsească informații utile din interiorul acestora.

„Începând cu 16 noiembrie 2026, toate serverele Discoverable vor avea o pagină web a serverului. Aceste pagini pot afișa, de asemenea, rezumate ale discuțiilor care au loc pe canalele publice (cele vizibile tuturor celor din server), pentru a oferi o idee mai clară despre ce vorbesc oamenii. Unele mesaje din canalele publice pot apărea pe paginile web ale serverului și în căutarea web începând cu mijlocul lunii decembrie 2026”, a anunțat compania.

Administratorii de servere publice de acest tip pot opta, însă, ca serverele să rămână ascunse din rezultatele motoarelor de căutare, iar utilizatorii pot, de asemenea, să-și ascundă mesajele proprii trimise în serverele „Discoverable” în pagina proprie de setări privind confidențialitatea.

Platforma subliniază și că numai „Discoverable Servers” și discuțiile din interiorul lor vor putea apărea în rezultatele căutărilor online, pe când serverele de comunități și cele private, de exemplu, cele pentru prieteni, rămân private.

Compania atribuie noua schimbare cu existența discuțiilor de pe forumuri, care erau și încă sunt conduse atât de comunități de gaming sau fandom, cât și de studiouri de jocuri sau companii în sine. Rezultate din discuțiile de pe site-urile de acest tip au existat din tot timpul în căutările de pe internet, oferind ajutor jucătorilor și ajutând la crearea și răspândirea de diferite teorii.

Ce cred utilizatorii despre actualizare

Anunțul a stârnit reacții negative legate de intimitatea online. Unii utilizatori sunt îngrijorați să expună conversațiile unor audiențe mult dincolo de contextul lor inițial. Alții și-au exprimat îngrijorarea dacă aceste discuții ar putea fi folosite pentru antrenarea modelelor AI.

În UE, Marea Britanie, Canada, Brazilia, Australia și Coreea de Sud, opțiunea pentru utilizatori este dezactivată implicit, din cauza restricțiilor legale. Utilizatorii adolescenți sunt excluși de tot de la această funcție.

Aplicația Discord a fost lansată în 2015, la inițiativa unor fondatori de platforme sociale pentru gameri, Jason Citron și Stanislav Vishnevskiy.

Pe Discord se pot distribui imagini, videoclipuri sau GIF-uri. Utilizatorii au, de asemenea, opțiunea de video chat și pot să-și partajeze ecranul. Platforma oferă și un abonament plătit, Discord Nitro, prin care userii își pot personaliza poza de profil, pot folosi emoticoane animate și altele.