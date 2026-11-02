Inteligența artificială Claude (Anthropic) nu mai poate fi folosită pentru clonarea jocurilor

Anthropic a adăugat noi instrucţiuni pentru soluţia de programare bazată pe AI Claude Code, pentru ca acesta să nu mai poată fi folosit pentru clonarea jocurilor, potrivit News.ro.

Instrucţiunile oficiale pentru Claude Code includ acum o nouă linie: „Construieşte jocuri originale de orice gen şi jocuri pe baza designului furnizat de utilizator, dar nu mai recrea jocuri care există deja, chiar dacă sunt redenumite sau utilizatorul pretinde că sunt originale”.

Practic, Claude este instruit să nu mai dezvolte creaţii care seamănă cu jocurile celebre, dar mai are voie să creeze jocuri complet diferite.

După ce schimbarea a fost dezbătută pe reţelele sociale, Anthropic a confirmat noile instrucţiuni şi spune că nu vrea ca AI-ul Claude să fie folosit pentru încălcarea drepturilor de autor.

Limitarea impusă de Anthropic vine după ce AI-ul companiei a fost folosit pentru a decompila şi recrea mai multe jocuri din serii celebre, precum Halo, Call of Duty şi GTA.

Partea cu drepturile de autor reprezintă o schimbare ironică de macaz din partea unuia dintre producătorii de AI, care şi-au antrenat modelele folosind cărţi, muzică şi alte creaţii fără acordul autorilor.

Anul trecut, Anthropic a acceptat să plătească 1,5 miliarde dolari pentru a scăpa de un proces intentat de aproximativ 500.000 scriitori pentru piratarea cărţilor, iar recent compania a fost dată în judecată şi pentru piratarea melodiilor lui Elvis Presley.