Cea mai mare rețea de săli de fitness din Oradea, cumpărată de un fond de investiții lansat de patronul Superbet, Sacha Dragic

Fondul de investiții Mozaik, lansat de patronul Superbet, omul de afaceri sârbo-român Sacha Dragic, cumpără Fit4U, considerată „cea mai mare rețea de fitness din Oradea”, potrivit unui comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Mozaik Investments a cumpărat cele 5 cluburi de fitness din Oradea prin intermediul companiei sale de proiect, M-Ventures. Fit4U este prezent în principalele cartiere ale orașului, inclusiv printr-un club deschis recent în Parcul Industrial 1, iar alte trei locații sunt planificate pentru deschidere în 2027.

Tranzacția este parte dintr-o campanie de achiziții de săli de fitness la nivelul întregii Românii, prin care fondul de investiții își extinde businessul de „gym-uri” sub propriul brand, Urban Fitness. Achizițiile recente realizate de Mozaik includ: City Gym, Urban Fitness & Gym și No1 Fitness.

„Am început în urmă cu 15 ani cu o singură sală și am ajuns la cinci cluburi, într-un oraș în care cererea a crescut constant. Alăturarea la Urban Fitness aduce infrastructura și resursele necesare pentru a duce mai departe ceea ce am construit aici, la o scară diferită. Voi rămâne alături de echipă și voi coordona dezvoltarea rețelei în regiune”, a spus Daniel Bolba, fondatorul Fit4U, care va prelua rolul de director regional în cadrul Urban Fitness.

Lanțul de săli Urban Fitness își propune să ajungă la 100 de unități la nivel național în următorii cinci-șase ani.

„Piața de fitness din România este încă subdezvoltată în comparație cu media europeană, iar acest decalaj creează o oportunitate semnificativă pentru un model de business construit în jurul accesibilității, proximității, automatizării și tehnologiei, precum și al unei experiențe de calitate pentru membri. Vedem un potențial important de creștere pe segmentul low-cost. Ne propunem să dezvoltăm Urban Fitness într-un ritm accelerat, printr-o combinație de achiziții și deschideri de cluburi noi, cu obiectivul de a dubla rețeaua de la un an la altul și de a construi unul dintre principalii jucători naționali din industrie”, a declarat Dan Fărcășanu, managing partner Mozaik Investments și coordonator al proiectului Urban Fitness.

Cu peste opt ani de experiență în industria de fitness, Fărcășanu a coordonat investiția unui fond regional în World Class România (între 2014–2022) și a fost implicat în dezvoltarea companiei în perioada în care aceasta și-a consolidat poziția de lider pe segmentul local de fitness premium.

Ca și concept, sălile Urban Fitness susține că pune tehnologia în centrul experienței membrilor săi - „un ecosistem complet digital, care include accesul prin aplicația mobilă, intrarea fără contact în sala de fitness și vestiare, precum și funcții inteligente pentru antrenament”.

Cluburile sale au în general suprafețe cuprinse între 700 și 1.500 de metri pătrați.

Mozaik a luat 25 milioane EUR din PNRR

Mozaik Investments este o firmă de investiții specializată în finanțarea companiilor aflate în etapa de creștere, realizând, în mod obișnuit, investiții cuprinse între 5 și 8 milioane de euro per tranzacție.

Mozaik Investments a fost fondată în 2019 de Roland Haas, specialist cu experiență în private equity, antreprenorul Sacha Dragic și Vlad Bușilă, fost bancher specializat în fuziuni și achiziții (M&A). Compania se concentrează pe Europa Centrală și de Est, în special pe România, și operează prin birourile din București și Viena.

În România Mozaik a mai investit în școala privată Genesis, lanțul de cafenele 5 To Go, compania de food management Flavours / Stradale și aplicația fintech Pago.

În prezent, Mozaik administrează două fonduri de private equity care vizează investiții minoritare semnificative sau majoritare în IMM-uri din România și din Europa Centrală și de Est, cu obiectivul de a accelera dezvoltarea acestora prin extindere la scară largă, expansiune internațională și fuziuni și achiziții.

În 2023, cel de-al doilea fond Mozaik a fost aprobat pentru accesarea unei finanțări de 25 de milioane de euro prin Fondul de Fonduri pentru Reziliență (REF), parte a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), administrat de Fondul European de Investiții. Prin intermediul noului fond, Mozaik vizează investiții în șase-opt companii din sectoare precum retail specializat, sănătate, educație, producție, tehnologie și servicii financiare.