Ce a făcut Agroland cu circa 10 milioane EUR atrași prin bursă: magazine, o achiziție, ferme extinse și o fabrică nouă

Fondatorul Horia Cardoș spune că antreprenorii care vor să se listeze ar trebui să aibă deja în companie un director financiar experimentat și un manager operațional puternic.

Mulți antreprenori se uită la bursă ca la o sursă de finanțare. Grupul Agroland a atras în ultimii ani aproximativ 10 milioane de euro prin emisiuni de acțiuni și obligațiuni, iar banii au mers către extinderea rețelei de magazine, achiziția Avicola București, majorarea de șase ori a capacității fermelor și construirea unei fabrici de furaje. Totuși, spune fondatorul Horia Cardoș, cea mai importantă schimbare adusă de listare nu a fost accesul la capital, ci disciplina pe care piața o impune unei companii antreprenoriale.

Recent, Horia Cardoș, fondator și CEO al Agroland Group, a publicat o analiză despre lecțiile învățate după listarea la bursă a companiilor din grup.

Antreprenorul susține că experiența pieței de capital a adus mai mult decât finanțare pentru dezvoltare și că una dintre cele mai importante schimbări a fost disciplina impusă de raportările periodice și de relația cu investitorii.

„Am atras în total aproximativ 50 de milioane de lei, prin acțiuni și obligațiuni, bani care au mers în dezvoltare: achiziții și integrare pe lanțul agri-food. Dar capitalul e partea simplă. Partea care schimbă cu adevărat o companie e alta”, a scris Cardoș într-o postare publicată pe LinkedIn.

Unde au ajuns banii atrași de la investitori

StartupCafe l-a întrebat pe fondatorul Agroland în ce proiecte au fost investiți concret banii atrași de pe piața de capital.

„În principal în dezvoltarea rețelei de magazine, în special formatul Agroland MEGA; în achiziția Avicola București (2021); în creșterea de șase ori a capacității fermelor, până în prezent; și în construirea unei noi fabrici de furaje în 2022”, a declarat Horia Cardoș, fondator și CEO al Agroland Group, pentru StartupCafe.

Banii atrași de pe bursă au susținut una dintre cele mai ample perioade de investiții din istoria grupului. Pe lângă extinderea rețelei Agroland MEGA, compania a cumpărat Avicola București, și-a majorat de șase ori capacitatea fermelor și a construit o fabrică de furaje.

În 2024, Agroland Business System a raportat venituri operaționale consolidate de peste 63 milioane de euro și un profit net de aproximativ 1,5 milioane de euro.

Grupul Agroland are două companii listate pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Agroland Business System (AG), compania principală a grupului, s-a listat în martie 2021, iar Agroland Agribusiness (AAB) a debutat la tranzacționare în iunie 2021.

În ultimii ani, grupul a utilizat piața de capital atât pentru atragerea de fonduri prin acțiuni, cât și prin emisiuni de obligațiuni, finanțările fiind direcționate către extinderea operațiunilor din retail, producție și agribusiness.

„După listare, «știu eu» nu mai este un răspuns”

În analiza publicată pe LinkedIn, Cardoș spune că unul dintre cele mai importante efecte ale listării a fost creșterea disciplinei financiare.

„După listare, «știu eu» nu mai e un răspuns. Trebuie să raportezi: trimestru după trimestru, public, comparabil. Trebuie să explici de ce ai cheltuit, ce așteptări ai, unde ai greșit”, a scris antreprenorul.

Potrivit acestuia, procesul de bugetare s-a schimbat radical după intrarea pe bursă, compania fiind obligată să urmărească mai riguros planurile de dezvoltare și performanța financiară.

Cardoș susține că piața de capital obligă companiile antreprenoriale să funcționeze mai puțin pe instinctul fondatorului și mai mult pe proceduri, obiective și indicatori măsurabili.

În opinia sa, aceasta este una dintre cele mai importante schimbări aduse de statutul de companie listată.

Investitorul care a grăbit o decizie importantă

Relația cu investitorii a adus și o perspectivă diferită asupra deciziilor de business.

Întrebat de StartupCafe care a fost una dintre deciziile influențate de feedbackul primit din piață, Cardoș a indicat accelerarea înființării Consiliului de Administrație.

„În primul an de listare (2021) încă nu aveam un consiliu de administrație, îndeplineam eu această funcție și ne gândeam chiar să amânăm înființarea lui cu câțiva ani. La una dintre întâlniri, un investitor ne-a atras atenția că un astfel de board ar fi benefic nu doar pentru piață, ci mai ales pentru companie. Ne-a făcut să reconsiderăm calendarul: în aprilie 2022 am aprobat în AGA înființarea consiliului de administrație”, a precizat Horia Cardoș pentru StartupCafe.

În postarea sa, antreprenorul susține că unul dintre avantajele listării este tocmai faptul că investitorii și membrii structurilor de conducere pun întrebări diferite de cele pe care și le pune fondatorul unei companii.

„Cel mai bun investitor nu e cel care îți dă cei mai mulți bani. E cel care îți pune cele mai bune și incomode întrebări”, a scris Cardoș.

Avertisment pentru antreprenorii care vor să se listeze

Fondatorul Agroland consideră că listarea la bursă rămâne o opțiune atractivă pentru companiile antreprenoriale care caută finanțare pentru dezvoltare, însă avertizează că succesul depinde și de structura echipei de management.

Întrebat dacă ar recomanda și altor antreprenori să acceseze piața de capital, Cardoș a răspuns afirmativ.

„Cu siguranță da. Argumentul principal: accesul la capital, ca alternativă la finanțarea bancară. Avertismentul principal: să se asigure că are deja nucleul de management la locul lui: cel puțin un director financiar cu experiență și un manager operațional solid. Fără acest nucleu, listarea aduce mai multă presiune decât valoare”, a declarat Horia Cardoș.

Mesajul antreprenorului vine într-un moment în care tot mai multe companii românești analizează piața de capital ca alternativă la finanțarea bancară.

În opinia fondatorului Agroland, accesul la bani este doar o parte a ecuației. La fel de importante sunt transparența, disciplina financiară și capacitatea companiei de a funcționa pe baza unor procese și responsabilități clare, nu doar pe baza deciziilor luate de fondator.



