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Cardul digital BT Visa UNTOLD 2026: un nou design, inspirat de tematica din acest an a festivalului UNTOLD, A New Journey

Cardul digital BT Visa UNTOLD 2026: un nou design, inspirat de tematica din acest an a festivalului UNTOLD, A New Journey
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Cardul digital animat BT Visa UNTOLD din aplicația BT Pay vine cu un design nou, inspirat de tematica UNTOLD 2026, A New Journey. Grifonul, simbolul acestei ediții a festivalului, este elementul central al cardului, sugerând dorința de explorare, dar și magia unui nou capitol pentru comunitatea UNTOLD.

Pentru persoanele care au deja un astfel de card digital, actualizarea designului este realizată automat în BT Pay, în această săptămână. Ediția 2026 continuă seria cardurilor tematice Visa UNTOLD, colecție care a cuprins până acum următoarele personaje: Pasărea Colibri (în 2025), Mama Natură (în 2024) și Light Phoenix (în 2023).

Card cu efect sonor: atmosfera UNTOLD în fiecare tranzacție

Fiecare plată sau transfer realizat cu BT Visa UNTOLD este însoțit de un efect sonor care amintește, de asemenea, de atmosfera festivalului.

Beneficiile BT Visa UNTOLD pentru comunitatea festivalului

BT Visa UNTOLD este un card de debit în lei, care poate fi emis instant și gratuit din BT Pay. Persoanele care doresc un astfel de card trebuie să acceseze în aplicație secțiunea Adăugare carduri, tab-ul UNTOLD.

Printre beneficiile cardului se numără: acces la campanii private pentru achiziționarea de bilete la preț preferențial, 5% reducere la produsele UNTOLD cumpărate la festival sau pe site-ul oficial, respectiv la cazările oficiale puse la dispoziție de UNTOLD, precum și 4% credit points în contul Booking.com, la plata rezervării cu cardul BT Visa UNTOLD, accesând link-ul pus la dispoziție în secțiunea Oferte din BT Pay.

Până în 5 iulie 2026, utilizatorii cardului BT Visa UNTOLD pot achiziționa online, cu discount, abonamente UNTOLD, la prețul de 109 euro + taxe. Campania poate fi accesată în BT Pay, secțiunea Oferte.

200.000 de carduri BT Visa UNTOLD

BT este banca oficială UNTOLD încă de la prima ediție. Experiența de plată fără numerar în cadrul acestuia, prin brățara de festival, este asigurată de Banca Transilvania. Portofoliul BT Visa UNTOLD a ajuns la 200.000 de carduri digitale și fizice.

Articol susținut de Banca Transilvania

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