„Capitalul e protejat, maternitatea e penalizată”. Un consultant fiscal spune că CASS pe indemnizația minimă de creștere a copilului necesită o corecție urgentă

Aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% asupra indemnizației pentru creșterea copilului (CIC) generează o inechitate evidentă și contrazice obiective declarate de politică familială, spune un consultant fiscal într-o analiză transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.

Cornelia Năstase, CEO CC Tax Advisory, a oferit și un exemplu pentru a înțelege mai bine situația. Astfel, potrivit ei:

Dacă o mamă are venituri din dividende sub 6 salarii minime (adică 24.300 lei/an, aprox. 2.025 lei/lună), nu datorează CASS pentru aceste venituri (sub plafon).*

Aceeași mamă, aflată în concediu de creștere a copilului, cu indemnizația minimă de 19.812 lei/an (aprox.1.651 lei/lună), datorează CASS de 165 lei/lună (aprox. 1.981 lei/an).

Concluzia: Un venit mai mic (indemnizația minimă CIC) este impozitat cu CASS, în timp ce un venit mai mare (dividende sub plafon) este nesupus CASS. Este o răsturnare de logică fiscală și o sancționare a rolului parental.

*Notă: comparația privește strict tratamentul CASS; impozitul pe dividende rămâne distinct.

„Când statul taxează indemnizația minimă pentru creșterea copilului, dar nu taxează cu CASS dividendele mici, mesajul e pe dos: capitalul e protejat, maternitatea e penalizată. Corecția e simplă și urgentă: zero CASS pe indemnizația de creștere copil sau, cel puțin, credit integral pentru sumele deja reținute”, spune Cornelia Năstase.

Firma de consultanță fiscală spune că măsura este greșită deoarece:

Este regresivă social : lovește exact în familiile cu venituri mici și în perioada cu cea mai mare presiune de cheltuieli (0–2 ani).

: lovește exact în familiile cu venituri mici și în perioada cu cea mai mare presiune de cheltuieli (0–2 ani). Este contradictorie cu politica demografică : semnalizează că maternitatea e taxată, în timp ce alte forme de venit sunt protejate de CASS sub plafon.

: semnalizează că maternitatea e taxată, în timp ce alte forme de venit sunt protejate de CASS sub plafon. Aduce incoerență normativă : maternitatea (126 zile) are alt regim (fără CASS 10%), dar imediat după aceea, CIC devine purtător de CASS – o discontinuitate greu de explicat publicului.

: maternitatea (126 zile) are alt regim (fără CASS 10%), dar imediat după aceea, CIC devine purtător de CASS – o discontinuitate greu de explicat publicului. Impactul real la net: la indemnizația minimă, CASS reținut anual (~1.981 lei) echivalează cu peste o lună de indemnizație pierdută din bugetul familiei, în fiecare an de CIC.

Firma propune excludere explicită de la CASS pentru indemnizația CIC (revenire la scutire), credit fiscal integral pentru CASS reținută din indemnizația CIC (compensare automată în anul următor) și implementare administrativă simplă: modificarea rapidă a D112 și regularizarea retroactivă din luna intrării în vigoare, fără birocrație pentru beneficiari.