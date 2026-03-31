Business Summit 2026: eveniment pentru tinerii care aleg antreprenoriatul. Acces gratuit

Comunitatea de studenți reunită în cadrul Business Club anunță, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, Business Summit 2026, un eveniment cu acces gratuit, destinat tinerilor care aleg calea antreprenoriatului.

Rezervă-ți locul pe site-ul oficial Business Summit, până la termenul de 17 aprilie 2026.

Conferința de antreprenoriat și leadership Business Summit va avea loc pe data de 18 aprilie 2026, începând cu ora 11.00, la One Cotroceni, București.

Accesul la Business Summit este „absolut gratuit”, subliniază Business Club. În schimb, locurile sunt limitate, pentru că organizatorii pun preț pe „calitatea interacțiunii și pe relevanța networking-ului”.

Într-o piață în care inspirația este peste tot, dar rezultatele sunt rare, o comunitate de studenți din București a decis să construiască puntea care lipsea. Business Club nu este doar un loc de întâlnire, ci un „incubator de mindset” pentru tinerii care vor să construiască ceva care contează.

„Aici, ambiția întâlnește disciplina și mentoratul, transformând ideile brute în execuție reală” - spun organizatorii.

Business Summit: Evenimentul care nu este doar o „conferință”

După succesul primei ediții, Business Club anunță Business Summit 2026. Evenimentul a apărut dintr-o realizare simplă: majoritatea evenimentelor de business oferă idei, dar foarte puține oferă o cale clară de urmat.

Summit-ul de anul acesta este gândit să ofere exact această claritate, fiind un punct de întâlnire unde viziunea antreprenorilor de top se conectează cu energia și competențele noii generații. Nu este doar un eveniment de networking, ci o oportunitate de a învăța direct de la cei care au transformat deja ideile în profit.

O structură bazată pe valoare, nu pe teorie

Programul summit-ului este construit pe pilonii care definesc succesul în 2026. Nu este un eveniment de tech, ci unul de business adaptat erei digitale:

Startup Culture & Scaling: Analizăm direct „playbook-urile” de piață pentru a înțelege cum scalezi o afacere de la zero la un model sustenabil.

Perspectivă și Tehnologie: Discutăm despre Inteligența Artificială nu ca buzzword, ci ca instrument de eficiență operațională care îți oferă un avantaj competitiv real.

Mindset de Lider: Acces la disciplina și mentalitatea necesare pentru a naviga o piață în continuă schimbare.

Ce câștigi dacă ești în sală?

Business Summit este despre acces. Despre a fi în cercul potrivit, la momentul potrivit.

Dincolo de discursurile de pe scenă, impactul Business Summit este valoarea care se generează în mod bidirecțional.

Pentru studenți, evenimentul reprezintă oportunitatea de a câștiga claritatea necesară în propria călătorie antreprenorială, având acces direct la strategiile care funcționează în piața actuală și la o comunitate de oameni care le împărtășesc ambiția.

În același timp, summit-ul oferă antreprenorilor o perspectivă proaspătă asupra dinamicii de consum și a noilor tehnologii, fiind contextul ideal în care liderii de business pot întâlni tineri agili, care au potențialul de a deveni piloni de creștere și inovație în structurile lor de afaceri.