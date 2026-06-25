Business CheckIn. „Wild” pe două roți. O afacere din Transilvania le dă șansa străinilor să se bucure de super peisaje și experiențe

Ioan și Denisa Tara (foto) sunt doi antreprenori din Sibiu care au transformat pasiunea pentru motociclete într-un business dedicat experiențelor pe două roți. Împreună au fondat Wild Ride Tours-Training & Rental, un concept care reunește tururi ghidate în România și în străinătate, traininguri de specialitate, închirieri de motociclete premium, service dedicat și evenimente speciale pentru motocicliști. Prin activitatea lor, cei doi contribuie și la promovarea turismului românesc, oferind celor care apelează la ei oportunitatea de a descoperi România prin experiențe autentice pe motocicletă.

Lansată în 2021, afacerea a crescut organic, în principal prin recomandări, și a devenit un ecosistem pentru pasionații de aventură, construit în jurul siguranței și al experiențelor integrate pe motocicletă.

În paralel cu dezvoltarea businessului, Denisa Tara a participat la programul BT Stup - Start în Antreprenoriat, pe care l-a descoperit din dorința de a învăța mai mult și de a se dezvolta în zona de business. Antreprenoarea spune că experiența i-a adus instrumente practice, pe care le poate folosi în activitatea de zi cu zi, și a ajutat-o să privească mult mai clar și mai structurat provocările din business.

„Am participat la programul Start în Antreprenoriat și îmi doresc ca, pe viitor, să urmez și programul Start în Finanțe, care este mult mai aplicat. Îmi dau seama că limitările din business vin, în mare măsură, și din propriile noastre blocaje. De aceea, cred că avem nevoie de oameni care să ne arate o direcție în acele domenii în care nu suntem încă atât de siguri pe noi”, spune Denisa Tara.

Totodată, antreprenorii intenționează să acceseze și o finanțare de la Banca Transilvania pentru dezvoltarea afacerii.

„În momentul acesta, încerc să dezvolt partea de service și am nevoie de o finanțare. Deja sunt în discuții cu Banca Transilvania, care ne-a oferit încredere, iar cumva lucrurile merg mult mai ușor atunci când lucrezi cu profesioniști”, precizează antreprenoarea.

Banca Transilvania sprijină antreprenoriatul românesc prin inițiative și programe dedicate dezvoltării mediului de afaceri local, oferind acces la finanțare, resurse și expertiză pentru creșterea și consolidarea business-urilor.

BT Stup este un spațiu accesibil atât fizic, pe Calea Șerban Vodă nr. 206-218 din București, cât și online, unde antreprenorii pot beneficia de consultanță personalizată și suport din partea echipei și a partenerilor băncii pentru creșterea și consolidarea afacerilor.

La BT Stup, antreprenorii găsesc tot ce le trebuie pentru a-și lansa sau dezvolta afacerea: înființare firmă, soluții de facturare, magazin online, semnătură electronică, fotografie de produs și alte servicii conexe, care simplifică activitatea de zi cu zi.

Business CheckIn. „Trebuie să accepți că nu ești cel mai bun din cameră și să înveți de la cei care au experiență”

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce afacere am fondat?

Denisa Tara: Numele meu este Denisa Maria Tara și sunt din Sibiu. M-am născut și am crescut în Sibiu, în orașul acesta minunat de lângă munți. Împreună cu soțul meu, Ioan Tara, care este instructor, ghid și expedition leader certificat de BMW Motorrad, am fondat compania Wild Ride Tours-Training & Rental.

El este „omul din teren”, iar eu gestionez partea din spate a business-ului. Vin din zona de marketing și sunt graphic designer, o activitate pe care o fac din pasiune. Cumva, toate pasiunile noastre s-au îmbinat și au dat naștere acestui proiect, prin care acoperim tot ceea ce are nevoie un client pentru a avea o experiență pe motor fără griji.

Foto: Wild Ride Tours-Training & Rental

Oferim tururi ghidate în România și în străinătate, atât on-road, cât și off-road, training certificat de BMW Motorrad, închiriere de motociclete și suport complet. De curând, avem și un service dedicat în Sibiu.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Denisa Tara: A durat ceva timp până am realizat că am ajuns la maturitatea necesară pentru a putea dezvolta pe cont propriu un business. Am avut anterior un alt parteneriat care nu a fost chiar ceea ce ne-am dorit și, ulterior, am încercat să construim ceva pe cont propriu. Înainte de pandemie am trecut printr-o situație în care, după ce proiectul în care ne-am implicat nu a reușit, ne doream să plecăm din țară și să renunțăm la tot. A fost un moment de cotitură pentru noi. Apoi, într-un fel, pandemia ne-a ținut acasă și nu am mai avut posibilitatea să plecăm. În acea perioadă, toată lumea avea timp să călătorească și să descopere țara.

Foto: Wild Ride Tours-Training & Rental

Noi făcusem deja acest lucru, dar atunci am realizat că exact asta este ceea ce trebuie să facem. Primeam și feedback din afara țării, de la partenerii și prietenii noștri, care ne întrebau de ce nu dezvoltăm această activitate, pentru că își doreau să vină să vadă România și să călătorească aici. Fiind mereu în țară, ne solicitau tururi și astfel de servicii. Atunci ne-am dat seama că este momentul să punem pe picioare propriul nostru business și să vedem ce putem face. Ne-am găsit parteneri de încredere și am început colaborarea cu BMW Motorrad, Ioan fiind deja certificat de ei.

Foto: Wild Ride Tours-Training & Rental

Ei au, practic, o comunitate internațională cu care colaborează, formată din companii de încredere, iar pentru noi a fost o onoare să facem parte din acest grup exclusivist. Le-am câștigat încrederea în timp, de-a lungul anilor, iar acest lucru ne-a ajutat foarte mult să construim ceea ce avem astăzi. Din 2021 dezvoltăm acest business, care a crescut organic, iar aproximativ 80% dintre clienții noștri vin din recomandări.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Denisa Tara: La Wild Ride, creăm experiențe complete pentru pasionații de motociclism și turism de aventură. Prin tururi organizate, training de specialitate, motociclete premium de închiriat, service dedicat și evenimente pentru comunitate, le oferim riderilor tot ce au nevoie pentru a explora lumea pe două roți. Noi ne ocupăm de detalii. Ei se bucură de drum, de aventură și de experiențele care transformă fiecare călătorie într-o poveste memorabilă.

Foto: Wild Ride Tours-Training & Rental

Modelul nostru începe încă din momentul rezervării, practic de la un telefon sau de la accesarea site-ului, atunci când cineva își dorește un tur. Avem câteva tururi pe care le organizăm în fiecare an, însă cei mai mulți dintre cei care vin călătoresc împreună cu grupul lor de prieteni și au cerințe specifice. În acel moment intervenim noi cu partea de organizare: își doresc un anumit tip de motociclete, anumite hoteluri sau trasee, iar neavând experiență în zonă, solicită și un ghid. Astfel, soțul meu este, practic, ghidul lor, se ocupă de traseu, iar eu de rezervări.

Foto: Wild Ride Tours-Training & Rental

Așadar, oferim o experiență completă. Ne ocupăm de toate detaliile, de la rezervări și restaurantele unde vor lua masa, până la traseele pe care le vor urma și obiectivele pe care le vor vizita. De asemenea, realizăm briefingul inițial, pregătirea și prezentarea traseului, safety briefing-ul, înmânarea kiturilor noastre personalizate și a echipamentelor. Faptul că Ioan este certificat și oferă aceste servicii la un nivel validat profesional contribuie la crearea unei experiențe complete pentru clienți.

Avem o mașină de suport, o motocicletă de rezervă și un mecanic care îi însoțește pe tot parcursul traseului, astfel încât participanții să fie în siguranță și să se bucure de o experiență fără griji. Atunci când pleci singur într-o astfel de călătorie, este mai dificil să gestionezi pe cont propriu toate problemele sau provocările care pot apărea pe traseu, mai ales într-o țară străină.

Foto: Wild Ride Tours-Training & Rental

Siguranța este una dintre prioritățile noastre principale, un principiu de bază pentru noi. Ioan urmează constant aceste cursuri de prim ajutor. Practic, o dată la trei ani trebuie să își reînnoiască certificările, există anumite standarde care trebuie respectate. Și atunci, da, experiența este mult mai plăcută atunci când știi că ai alături un profesionist care are și un plan B. Cred că tocmai acest lucru, împreună cu faptul că oferim o experiență completă, reprezintă un plus.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Denisa Tara: Nu a fost simplu, mai ales că niciunul dintre noi nu are neapărat un background antreprenorial. Este ușor să spui că ai o idee bună și să îi convingi pe ceilalți de asta, însă trebuie și să demonstrezi, trebuie și să livrezi. Așa că am încercat să luăm fiecare lucru pas cu pas.

Foto: Wild Ride Tours-Training & Rental

Cel mai bun sfat pe care l-am primit a fost că este important să te înconjori de oameni care sunt la nivelul la care îți dorești să ajungi. Nu neapărat de oameni care te validează, ci de oameni care te trag în sus prin ceea ce fac ei. Și să accepți că nu ești cel mai bun din cameră și să înveți de la cei care au experiență. Asta am încercat să fac: să învăț din experiența celorlalți și să mă conving că nicio problemă nu este fără soluție, mai ales în ziua de astăzi, când avem acces la atât de multe instrumente, antreprenori care își împărtășesc experiențele, evenimente și tot felul de grupuri de networking.

Foto: Wild Ride Tours-Training & Rental

Practic, trebuie doar să îți dorești și să ai viziunea necesară pentru a putea merge mai departe. Cred că acesta ar fi cel mai bun sfat: să te înconjori de oameni care sunt deja acolo unde îți dorești să ajungi.

StartupCafe.ro: Primul tur organizat…

Denisa Tara: Cred că a fost un tur cu oameni apropiați nouă din afara țării, pe care îi considerăm foarte importanți. Un prieten care ne-a fost alături, Mike, ne-a susținut încă de la început. Aveam, cumva, și experiența în spate, pentru că soțul meu făcea deja acest lucru pentru alte companii de touring, însă în momentul în care îți asumi întreaga experiență pe cont propriu, lucrurile devin foarte provocatoare.

Foto: Wild Ride Tours-Training & Rental

Când a venit primul grup, am încercat să facem totul ca la carte: să alegem cel mai bun restaurant, să oferim tot ce avem mai bun și să le arătăm România frumoasă, așa cum este ea. Și cred că feedback-ul lor a fost foarte important pentru noi, pentru a putea merge mai departe. Nu pot spune că a existat ceva anume. Îmi amintesc doar bucuria de la final și încântarea lor, iar cred că asta ne-a dat puterea să continuăm și să ne convingem că facem o treabă foarte bună.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat de la BT Stup și cum a fost experiența?

Denisa Tara: Am trimis un e-mail către Stup pentru că îmi place să caut și să învăț ceva nou în fiecare zi. M-am interesat de evenimentele pe care le organizează și de fiecare dată când am vorbit cu cineva de la Stup am întrebat: „Când veți face și online?”. Știu că Stup există de aproape patru ani, însă abia anul acesta au început să organizeze evenimente și în format online.

Am văzut programele lor și m-au încântat foarte mult. Căutam cu disperare butonul „Înscrie-te acum” și, pentru că nu l-am găsit, mi-am spus că trebuie să trimit un e-mail. L-am trimis și am fost foarte bucuroasă de deschiderea pe care au avut-o, parcă vorbeam cu un prieten de încredere. Atunci mi-am asumat să particip, de la Sibiu la București, la cele 10 sesiuni ale programului, iar la niciuna dintre ele nu am lipsit.

Am participat la programul Start în Antreprenoriat și îmi doresc ca, pe viitor, să urmez și programul Start în Finanțe, care este mult mai aplicat. Îmi dau seama că limitările din business vin, în mare măsură, și din propriile noastre blocaje. De aceea, cred că avem nevoie de oameni care să ne arate o direcție în acele domenii în care nu suntem încă atât de siguri pe noi.

Această experiență a fost o bucurie pentru mine și, cumva, cred că este necesar să ne mai dăm câte un impuls și să ieșim din zona de confort, pentru că doar atunci reușești să vezi imaginea de ansamblu și să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău.

Cei de la Stup mi-au oferit foarte multe instrumente pe care le pot aplica astăzi în business și care te ajută, într-un fel, să sari peste anumite etape pe care, de unul singur, poate ți-ar lua un an să le procesezi și să le implementezi. A fost un program foarte bine structurat, cu traineri extraordinari. Pentru mine, a fost o experiență foarte faină.

Aș recomanda oricui să participe la evenimentele Stup, chiar dacă nu este antreprenor. Știu că au foarte multe evenimente interesante, în cadrul cărora poți învăța lucruri utile, nu neapărat doar din perspectiva antreprenoriatului. Poate sunt și mulți tineri care, la fel ca mine la început, nu au încă suficient curaj. Însă, în momentul în care participi la un eveniment și vezi că sunt și alți tineri care vin cu idei, (n.r. capeți mai multă încredere). Uneori este suficient să ai o idee în care crezi, iar apoi să găsești mecanismele necesare pentru a o pune în mișcare.

Dacă stai singur acasă cu ideea ta, nu cred că este foarte sănătos. Riști să pierzi timp sau chiar oportunități, iar eu cred că este foarte important să fii prezent, să vorbești despre ideea ta și să crezi în ea.

Dacă te afli într-un mediu precum Stup, este mult mai ușor să găsești pârghiile necesare și oamenii care te pot ajuta. Eu, în momentul acesta, încerc să dezvolt partea de service și am nevoie de o finanțare. Deja sunt în discuții cu Banca Transilvania, care ne-a oferit încredere, iar cumva lucrurile merg mult mai ușor atunci când lucrezi cu profesioniști. Sunt multe aspecte despre care nici nu știai că există. Există platforme pentru gestionarea cashflow-ului și tot felul de instrumente care te pot ajuta în dezvoltarea afacerii. Clar, dacă stai singur acasă, nu vei rezolva prea multe. De aceea, le recomand să participe la toate evenimentele.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Denisa Tara: O provocare este faptul că sezonul este unul foarte scurt, din mai până în octombrie, iar acest lucru ne afectează partea de cashflow. Astfel,încercăm să compensăm și dezvoltăm în perioada de iarnă tururi ghidate cu snowmobilul, ceea ce ne oferă un plus de avânt pentru sezonul următor.

Foto: Wild Ride Tours-Training & Rental

De aceea, ne dorim să dezvoltăm un centru de servicii și partea de service, care să asigure venituri constante și, bineînțeles, retenția clienților. Pentru că, în momentul în care vii să-ți faci revizia la motocicletă, poate îți dorești și un training la primăvară, când ești pregătit, fie pentru a-ți îmbunătăți controlul asupra motocicletei, fie pentru a te asigura că circuli în siguranță. Construind acest spațiu care oferă toate aceste servicii, ar fi mult mai ușor pentru noi să avem un cashflow stabil în fiecare lună.

Foto: Wild Ride Tours-Training & Rental

Provocări există în fiecare zi. Ne dorim foarte mult să extindem tururile internaționale și să includem anul viitor câteva experiențe în Columbia, Malaezia și Vietnam. Soțul meu a mai lucrat pe tururi internaționale pentru alte companii cu care suntem și parteneri, însă este o provocare să ne asumăm noi înșine astfel de experiențe pentru grupurile noastre de clienți.

În același timp, construim pas cu pas un Enduro Park în Transilvania, un centru în care oricine să poată veni să se bucure de motocicletă, de trasee acreditate și avizate și de întreaga experiență pe care o oferă România.

Foto: Wild Ride Tours-Training & Rental

Ne dorim să le arătăm inclusiv serviciile, gastronomia, poate puțină cultură, cetățile din Transilvania și bisericile fortificate. Pentru noi este foarte important ca oamenii să descopere România și nu doar să se bucure de mersul pe motocicletă. Este o experiență completă și chiar facem acest lucru cu pasiune.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Denisa Tara: Idei vin în fiecare zi, însă încercăm să ne limităm la ceea ce știm să facem. Ne dorim foarte mult să oferim motocicliștilor un cadru în care să simtă că le sunt acoperite nevoile și li se oferă răspunsuri la toate întrebările.

Foto: Wild Ride Tours-Training & Rental

În acest sens, ne dorim să dezvoltăm un concept care să includă aproape toate activitățile: de la service, la echipamente și tururi ghidate, precum și extinderea parteneriatelor cu alți ghizi. Sunt multe idei, dar cel mai important este să facem ceea ce știm să facem și să lăsăm lucrurile să se dezvolte organic.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.