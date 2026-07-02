Business CheckIn. Ramona construiește de 16 ani, în inima Bucureștiului, o afacere în care confortul e pe primul loc 

Ramona Măstăcan (foto) este antreprenoarea din spatele Vanilla Shoes, un business de încălțăminte pe care l-a construit începând din 2010, odată cu deschiderea primului magazin în Magazinul Victoria din București. Cu o experiență de aproape 16 ani în retail, a pornit de la lucrul în magazine de profil și a transformat această experiență într-un brand axat pe confort și calitate, adresat în special persoanelor care caută încălțăminte adaptată particularităților piciorului.

Din dorința de a dezvolta și a înțelege mai bine afacerea, Ramona a participat la programul „Avânt în antreprenoriat” și la alte cursuri organizate în cadrul BT Stup. Acolo a avut acces la informații din domenii precum marketing, finanțe și vânzări, dar și la consiliere practică, care a ajutat-o să își adapteze mai bine businessul la mediul online și la noile comportamente de consum.

„Văzând că este un mediu potrivit pentru nevoile mele din afacere, am participat la tot mai multe cursuri, iar ulterior m-am înscris și în programul „Avânt în antreprenoriat”, care a venit exact la momentul potrivit, când aveam nevoie de informații și puteam să iau decizii pe cont propriu”, spune antreprenoarea.

Banca Transilvania sprijină în mod constant inițiativele antreprenoriale din România, oferind îndrumare și resurse practice atât celor care pornesc la drum cu o idee de afacere, cât și celor aflați în proces de dezvoltare a business-ului lor.

BT Stup este un spațiu accesibil atât fizic, pe Calea Șerban Vodă nr. 206-218 din București, cât și online, unde antreprenorii beneficiază de consultanță personalizată și sprijin din partea echipei și a partenerilor Băncii Transilvania pentru dezvoltarea și consolidarea afacerilor.

Aici, antreprenorii găsesc tot ce le trebuie pentru a-și lansa sau extinde afacerea: înființarea firmei, soluții de facturare și pentru deschiderea unui magazin online, semnătură electronică, fotografie de produs și alte servicii complementare care simplifică activitățile de zi cu zi.

Business CheckIn. Ramona dezvoltă propria ei afacere cu încălțăminte de aproape 16 ani

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face afacerea mea?

Ramona Măstăcan: Sunt Măstăcan Iuliana Ramona, am 39 de ani și sunt antreprenor. Sunt administrator în cadrul firmei VanillaBix, care operează sub denumirea comercială Vanilla Shoes, din 2010, adică de aproape 16 ani.

Înainte să devin antreprenor, am lucrat în mai multe magazine de încălțăminte și am observat că exista o cerere pentru încălțăminte confortabilă. Așa mi-a venit ideea să deschid propriul magazin de încălțăminte.

Am deschis primul magazin fizic în Magazinul Victoria, de pe Calea Victoriei nr. 17. După 3-4 ani am inaugurat cel de-al doilea în magazinul Obor, însă acesta a fost închis după o perioadă similară de funcționare. Ulterior, am deschis un magazin în Grand Arena, care a funcționat timp de 5 ani și pe care l-am închis în februarie anul acesta, întrucât s-au făcut acolo anumite schimbări, inclusiv de amenajare.

Sursă foto: Ramona Măstăcan, fondator Vanilla Shoes

Am lansat și magazinul online cu aproximativ doi ani înainte de pandemie, după ce am observat că piața începea să se schimbe. Din 2010, oamenii erau obișnuiți să cumpere din magazinele fizice și să probeze încălțămintea, însă, pe măsură ce și-au schimbat obiceiurile de cumpărare și s-au orientat tot mai mult către online, am decis să dezvoltăm și această zonă.

La început am comercializat încălțăminte produsă în România, apoi am ajuns să vindem în principal încălțăminte din Germania și am schimbat de-a lungul timpului mai multe branduri, până când am rămas la cele pe care le considerăm cele mai confortabile pentru segmentul nostru de clienți.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Ramona Măstăcan: Punem accent pe calitate și confort, la prețuri corecte. Am analizat piața și am constatat că ne situăm la nivelul sau chiar sub prețurile practicate pentru produse similare. Clienții găsesc la noi încălțăminte de calitate, confortabilă și consiliere adaptată nevoilor lor.

Ne adresăm atât femeilor, cât și bărbaților, principalul nostru segment de clienți fiind format din persoane de peste 40 de ani. Sunt persoane care caută în primul rând confortul, merg mult pe jos sau au diverse probleme ale picioarelor, cum ar fi lățimea acestora ori deformări ale degetelor. De regulă, după vârsta de 40 de ani încep să apară astfel de probleme și, de exemplu, multe dintre clientele care obișnuiau să poarte pantofi cu toc înalt renunță la acest obicei.

În prezent, caută încălțăminte confortabilă, cu tocuri mai joase, mai groase și mai stabile, modele cu vârf mai rotund sau mai pătrat, care oferă mai mult spațiu și confort. De asemenea, un rol important îl au branțurile, talpa flexibilă și pielea moale, mai ales pentru persoanele care au monturi.

Sunt multe aspecte pe care le iau în considerare atunci când aleg încălțămintea. De aceea am rămas la furnizorii care corespund criteriilor pe care le caut.

Sursă foto: Ramona Măstăcan, fondator Vanilla Shoes

Produsele pe care le comercializăm se găsesc și în alte orașe, însă nu întotdeauna sunt prezentate sau recomandate în funcție de nevoile reale ale clienților. De aceea, am învățat, inclusiv la Stup, să comunicăm mai bine online ceea ce oferim și am introdus consilierea telefonică, astfel încât să putem oferi sprijin în alegerea produsului potrivit.

Atunci când primim o comandă online, îi contactez personal pe clienți pentru a mă asigura că produsul ales este potrivit. Din discuție îmi dau seama dacă-l cunosc, dacă au ales informat. Intrăm într-o astfel de discuție și se întâmplă de multe ori să le recomand un alt produs.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Ramona Măstăcan: Cel mai util sfat pe care l-am reținut a fost primit la un curs de TikTok la Stup. La început nu îmi plăcea deloc ideea de a face conținut video, nici pe TikTok, nici fotografii sau filmări. Diana Coman, cea care susținea cursul, ne-a spus că un videoclip nu trebuie să fie perfect și că este mai bine să publici ceva imperfect decât să nu faci nimic. Pornind de la acest sfat, am început să postez pe TikTok, iar spre surprinderea mea, videoclipurile au avut succes.

Totodată, ceea ce cred eu că mă ajută să funcționez de atât de mult timp, este felul meu de a fi și de a face tot timpul câte ceva. Mă trezesc devreme și încep activitățile încă de dimineață. Dacă nu aș merge în magazin, unde mă ocup de marfă, de organizare și de interacțiunea cu clienții, lucrurile nu ar funcționa.

StartupCafe.ro: Dacă nu aș fi făcut asta, aș fi…

Ramona Măstăcan: Nu m-am gândit în mod special să fac altceva, deși au existat perioade mai dificile, cum a fost pandemia, când mi-a trecut prin minte să încerc și alt domeniu, de exemplu cel alimentar, pentru că îmi place să fac prăjituri și credeam atunci că acest domeniu va merge tot timpul.

Totuși, am rămas în același domeniu, cel al încălțămintei. Îmi place ceea ce fac și mă bucur când văd clienți mulțumiți. De multe ori aceștia se recomandă între ei, iar clientele vin spunând că au fost trimise de prietene care le-au spus că aici își vor găsi cu siguranță încălțămintea potrivită. Acest lucru mă motivează și mă face să continui să caut produse cât mai potrivite pentru persoane cu diverse probleme ale picioarelor.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Ramona Măstăcan: O schimbare importantă a fost legată de site. Inițial, îl aveam pe o altă platformă și nu găseam soluții pentru a-l îmbunătăți, fiind destul de limitat, fără filtre și fără multe funcționalități. Ulterior, în urma cursurilor de la Stup, am intrat în legătură cu cei de la Gomag și am reușit să mut site-ul pe această platformă. Acum are mai multe opțiuni și este mult mai ușor de utilizat. Pentru mine a fost o provocare, dar, chiar dacă nu mă pricepeam, am reușit să învăț. De asemenea, tot prin BT Stup am ajuns să colaborez și cu platforma de curierat Woot.

StartupCafe.ro: Cum a fost experiența de la BT Stup?

Ramona Măstăcan: Am ajuns la Stup din nevoia de a cunoaște și de a învăța lucruri noi. Am început să merg la cursuri de o zi, pentru a afla diverse informații, orice informație fiind utilă pentru mine. Și, pentru că mi-au plăcut oamenii de la Stup, de la cursuri, și văzând că este un mediu în care poți pune întrebări atunci când ai nevoie de clarificări pentru business, am continuat să particip. Dacă întrebai pe cineva care nu avea legătură directă cu subiectul, tot reușeau să te îndrume către o persoană care te putea ajuta.

Văzând că este un mediu potrivit pentru nevoile mele din afacere, am participat la tot mai multe cursuri, iar ulterior m-am înscris și în programul „Avânt în antreprenoriat”, care a venit exact la momentul potrivit, când aveam nevoie de informații și puteam să iau decizii pe cont propriu. Astfel am ajuns și în acest program, structurat pe diverse teme: de exemplu, într-o zi vorbeam despre marketing, în altă zi despre finanțe.

Sursă foto: Ramona Măstăcan, fondator Vanilla Shoes

Cred că aceste cursuri te ajută să te uiți diferit la business, pentru că noi suntem foarte ancorați în activitatea din magazin, în a fi prezenți acolo, și uneori pierdem din vedere lucruri precum vizibilitatea online sau alte modalități de a ajunge la clienți.

Ai acces la idei noi despre cum poți atrage clienți, dar și despre cum să te raportezi la bani. Eu, de exemplu, nu m-am gândit niciodată la bani. Veneau și plecau, într-un mod organic, fără să analizez dacă sunt mulți sau puțini. Nu îmi făceam calcule în detaliu. Înveți că trebuie să te uiți atent la bani, să ții evidența lor și să analizezi mai multe aspecte pe care le aprofundezi în cadrul programului de finanțe. Le-aș recomanda și altor antreprenori acest program pentru că nu ai cum să nu pleci cu minim 10 idei de acolo.

StartupCafe.ro: Primii clienți nu o să-i uit pentru că…

Ramona Măstăcan: Clientele se recomandă frecvent între ele, inclusiv vecine de bloc care, discutând despre problemele de la nivelul picioarelor, ajung să se trimită reciproc la noi. Avem și clienți din străinătate, plecați de mulți ani, care revin în țară în vacanță și profită de ocazie pentru a-și cumpăra 3-4 perechi de încălțăminte, tocmai datorită consilierii pe care o oferim.

Clienții ne spun adesea că avem foarte multă răbdare. Și colega mea, care lucrează cu mine de 11 ani, este o vânzătoare foarte bună, cu experiență și multă răbdare, ceea ce contează foarte mult pentru clienții noștri. Mulți dintre ei se simt uneori stânjeniți că probează mai multe perechi, însă pentru noi acest lucru este firesc.

Sursă foto: Ramona Măstăcan, fondator Vanilla Shoes

Dacă un client vine, probează o singură pereche și o cumpără imediat, glumim uneori spunând că nu e clientul nostru, că la noi nu se procedează așa. Oamenii probează multe modele, fără nicio supărare, iar dacă nu cumpără, știm că altădată vor ține minte și, când vor căuta încălțăminte, își vor aduce aminte să vină la noi.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Ramona Măstăcan: La planuri încă lucrez, pentru că am învățat și în programul Avânt în antreprenoriat, că trebuie să ai o viziune pe termen mai lung și un plan pe mai mulți ani. Până acum nu am făcut acest lucru, acum încep să lucrez, să fiu mai atentă și să văd ce-mi doresc sau la ce vreau să ajung peste 2-3 ani.

În momentul acesta trebuie să mă axez foarte mult pe online. De exemplu, nu am făcut niciodată campanii Google Ads, iar acesta este următorul pas: să încep să testez partea de reclame și să văd ce mi se potrivește, pentru că există foarte multe opțiuni și nu este ușor să știi ce funcționează cel mai bine pentru tine, fie TikTok, fie Google sau alte platforme.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.