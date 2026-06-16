BT conectează diaspora cu România printr-o campanie de shopping bancar online

Banca Transilvania aduce diaspora mai aproape de România prin prima campanie de shopping bancar dedicată românilor din alte țări, Acasă e oriunde simți că se poate. Campania se desfășoară exclusiv pe site-ul băncii, în perioada 16 – 30 iunie.

Inspirată din stilul de viață al românilor din diaspora - unii dintre cei mai digitalizați clienți ai Băncii Transilvania – campania vine cu soluții financiare simple și rapide, care pot fi accesate de oriunde din lume. Acestea facilitează gestionarea banilor și conectarea financiară cu familia din România.

Soluții bancare, beneficii și premii

Clienții și viitorii clienți ai Băncii Transilvania pot accesa o serie de produse și servicii dedicate mobilității financiare, care pot însemna inclusiv beneficii și premii, cum sunt:

Deschidere de cont online prin BT Pay - cu 5% cashback din plăți, până la 100 euro;

Credite imobiliare pentru locuințe în România - fără comision de analiză;

Carduri virtuale în euro și dolari, emise în BT Pay – pot aduce 10 invitații duble la Nibiru;

Card posesor desemnat, emis prin BT Pay – discount la abonamentele UNTOLD;

Asigurare de locuință prin BT Pay, cu acoperiri extinse și 15% cashback;

BT Pay Kiddo – 10% cashback și premii acordate prin tragere la sorți;

Abonamente la Rețeaua de Sănătate Regina Maria, cu reducere de 40% la analize, investigații și consultații, precum și acces la soluții medicale la distanță.

Majoritatea acestor soluții pot fi accesate integral prin aplicația BT Pay, preferată de românii din diaspora pentru deschiderea unui cont bancar. Aplicația a înregistrat un Net Promoter Score (NPS) de 86 (din 100), unul dintre cele mai ridicate NPS-uri din studiile BT privind satisfacția clienților în 2025 și 2026.

BT pentru diaspora

Pe lângă soluțiile de banking la distanță, Grupul Banca Transilvania are peste 600 de sedii în România, Italia și Republica Moldova. De asemenea, a lansat platforma BT pentru Diaspora, unde sunt prezentate soluțiile pentru banking de zi cu zi, recomandări pentru gestionarea banilor, noutăți și articole despre macroeconomie, informații despre siguranța online, precum și acces la programul de educație financiară FIT - Finanțe pe Înțelesul Tuturor.

Campania lansată astăzi este una dintre inițiativele prin care Banca Transilvania este tot mai aproape de românii de pretutindeni.

Articol susținut de Banca Transilvania