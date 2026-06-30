BT Capital Partners, în spatele unei tranzacții tech de circa 6 milioane EUR. Cum a ajuns un dezvoltator român de soluții Microsoft în portofoliul unui grup din Letonia

BT Capital Partners (BTCP), împreună cu Oaklins Baltics, anunță că a fost consultantul M&A în tranzacția prin care grupul leton Digmatix, unul dintre cei mai mari furnizori de soluții Microsoft Business Applications din Europa Centrală și de Est, a achiziționat compania românească Elian Solutions și subsidiara acesteia, Elian Development Systems.

StartupCafe a prezentat anterior această tranzacție, iar, potrivit informațiilor publicate atunci de Profit.ro, valoarea acesteia este estimată la aproximativ 6 milioane de euro.

Achiziția marchează intrarea Digmatix pe piața din România și face parte din strategia grupului de extindere în Europa Centrală și de Est.

BT Capital Partners: interesul investitorilor pentru tehnologia românească rămâne ridicat

BT Capital Partners afirmă că tranzacția confirmă interesul investitorilor strategici pentru expertiza tehnologică din România și consolidează colaborarea dintre echipele implicate în proiect.

„Suntem bucuroși să contribuim la reușita acestei achiziții, care confirmă interesul investitorilor pentru expertiza tehnologică din România. Prin colaborarea cu Digmatix și Oaklins Baltics, conectăm două ecosisteme complementare și sprijinim extinderea unui lider regional într-o piață cu potențial ridicat de inovare și dezvoltare”, a declarat Daniela Secară, CEO BT Capital Partners.

BT Capital Partners este compania de investment banking a Grupului Banca Transilvania și membru al rețelei internaționale Oaklins, oferind servicii de consultanță pentru fuziuni și achiziții (M&A), tranzacții pe piața de capital și finanțări corporative.

Digmatix își extinde prezența în România prin achiziția Elian Solutions

Prin această tranzacție, Digmatix preia integral Elian Solutions și Elian Development Systems, companie specializată în implementarea soluțiilor Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Elian Solutions activează de peste 18 ani pe piața din România și a realizat peste 250 de implementări pentru companii din mai multe țări. Fondatorii companiei, Iulian Motoi și Mihaela Ivăncuță, vor continua să conducă operațiunile locale și vor deveni acționari în grupul Digmatix.

„Alăturarea la Digmatix este un pas firesc pentru Elian Solutions și pentru clienții noștri. În ultimii 18 ani am construit o echipă solidă, recomandată de Microsoft printre primii trei parteneri din România, cu peste 250 de implementări de succes în mai multe țări și un portofoliu de clienți de care suntem mândri. Faptul că devenim parte dintr-un grup internațional ne oferă cadrul pentru proiecte mai complexe, acces la piețe mai mari și resurse suplimentare pentru a investi în oameni și în soluțiile bazate pe inteligență artificială pe care le dezvoltăm deja. Rolul echipei noastre nu se diminuează în această nouă structură, ci devine și mai important”, a declarat Iulian Motoi, CEO Elian Solutions.

La rândul său, Rinalds Sluckis, Group CEO Digmatix, spune că achiziția reprezintă un nou pas în strategia regională a companiei.

„Această achiziție pune în practică strategia noastră de dezvoltare. Ne-am extins constant prezența în zona soluțiilor Microsoft Business Applications din Europa Centrală și de Est, iar pentru a intra pe piața din România am știut că trebuie să găsim cea mai puternică echipă deja prezentă aici”, a declarat acesta.

Grupul Digmatix deservește clienți din peste 40 de țări și furnizează soluții Microsoft Business Applications, servicii IT și aplicații software dezvoltate intern.

O tranzacție transfrontalieră în sectorul tehnologiei

BT Capital Partners precizează că tranzacția a fost realizată împreună cu Oaklins Baltics și reprezintă o nouă operațiune transfrontalieră în sectorul tehnologiei din Europa Centrală și de Est.

Prin această achiziție, Digmatix își extinde prezența regională prin intrarea pe piața din România, iar Elian Solutions și Elian Development Systems devin parte a unui grup specializat în soluții Microsoft pentru companii, cu operațiuni în mai multe piețe din Europa Centrală și de Est.