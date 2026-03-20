Banca Transilvania, recunoscută internațional ”Romania’s Best Private Bank”

Banca Transilvania a fost desemnată Romania’s Best Private Bank (Cea mai bună bancă de Private Banking din România) de către revista Euromoney. Premiul a fost primit la Londra, în cadrul Euromoney’s Private Banking Awards, unul dintre cele mai prestigioase evenimente internaționale dedicate excelenței în Private Banking și administrarea averii.

2025 – un an al recordurilor pentru BT Private Banking

Performanțele BT Private Banking consolidează poziția băncii ca lider al pieței din România, cu rezultate remarcabile în 2025:

activele în administrare au crescut cu 40%, depășind 4 miliarde de euro;

numărul de clienți a ajuns la peste 6.000;

peste 60% din portofolii sunt orientate spre investiții, iar aproape 40% către economisire.

O piață în maturizare și noi generații de investitori

„Premiul vine într-un moment de maturitate pentru BT Private Banking și reprezintă recunoașterea performanței noastre într-o piață locală în care administrarea averii a devenit tot mai sofisticată. Creșterea accelerată a activelor și diversificarea portofoliilor confirmă tranziția către un model complet de wealth management. Ani la rând, economisirea a fost principalul obicei financiar al românilor, însă observăm o schimbare clară în rândul clienților mari: interesul tot mai mare pentru guvernanța banilor, succesiune și continuitate. Dedicăm acest premiu clienților noștri pentru că Private Bankingul este, înainte de toate, despre oameni și încredere“, Anca Crăciun (foto), Director Coordonator Private, Premium Banking și Produse Retail, Banca Transilvania.

Clienții BT Private Banking sunt antreprenori, investitori și profesioniști de top, cu resurse de peste 200.000 de euro în conturi, economii și investiții în cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania. Prin BT și subsidiarele specializate ale Grupului Banca Transilvania, clienții au acces la un ecosistem integrat de administrare a averii.

București și Cluj-Napoca sunt orașele în care BT Private Banking are sedii dedicate, de aici provenind peste jumătate dintre clienți. Servicii exclusive pot fi accesate și în Brașov, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timişoara, Târgu Mureș și Sf. Gheorghe, orașe în care se conturează o nouă generație de investitori și o piață tot mai dinamică.

BT Private Banking înregistrează un NPS (Net Promoter Score) de peste 90%, un indicator al încrederii și loialității clienților, precum și o confirmare a calității serviciilor oferite.

Articol susținut de Banca Transilvania