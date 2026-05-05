Aplicația BT POS oferă acum funcția „Tap to Pay” pe iPhone, permițând comercianților din România să accepte plăți contactless

Astăzi, aplicația BT POS, soluția de plăți mobile a Băncii Transilvania, permite comercianților din România să accepte fără probleme și în siguranță toate formele de plăți contactless realizate cu tehnologia Tap to Pay pe iPhone, inclusiv carduri de credit și debit contactless, Apple Pay și alte portofele digitale, folosind doar un iPhone și aplicația BT POS-fără a fi nevoie de echipamente suplimentare sau de un terminal de plată.

La finalizarea tranzacției, comerciantul va solicita pur și simplu clientului să apropie metoda de plată contactless de iPhone-ul acestuia, iar plata va fi finalizată în siguranță folosind tehnologia NFC. Tap to Pay pe iPhone acceptă, de asemenea, introducerea PIN-ului, care include opțiuni de accesibilitate.

Tehnologia Tap to Pay pe iPhone de la Apple utilizează funcțiile integrate ale iPhone-ului pentru a păstra confidențialitatea și securitatea datelor comercianților și clienților. Atunci când se procesează o plată, Apple nu stochează numerele cardurilor pe serverele sale, astfel încât comercianții și clienții pot fi siguri că datele lor rămân în siguranță.*

Soluția, oferită de Banca Transilvania, transformă instant telefonul într-un POS pentru acceptarea plăților contactless direct pe telefon. Prin colaborarea cu Apple, BT lansează Tap to Pay pe iPhone pentru antreprenorii locali, oferindu-le o soluție simplă de acceptare a plăților contactless direct pe telefon.

Avantaje pentru antreprenori și clienții lor:

Flexibilitate: plățile pot fi efectuate oriunde și oricând, aplicația fiind potrivită pentru microbusiness-uri sau afaceri cu activitate mobilă, precum livrări, ride-sharing sau servicii la diferite evenimente.

Flux digital complet: clienții primesc bonul sau factura în format electronic, prin email sau SMS.

Integrare cu ecosistemul Băncii Transilvania: toate încasările pot fi consultate în aplicația BT Go, oferind antreprenorilor o imagine clară și în timp real asupra activității lor.

BT, lider în plăți digitale în România

Banca Transilvania este lider atât pe partea de emitere, cât și de acceptare a cardurilor, cu un portofoliu extins de soluții pentru utilizatorii de carduri și comercianți: POS-uri fizice, aplicații POS, servicii de e-commerce și optiunea Pay with BT Pay.

Performanța financiară și operațională confirmă poziția de leadership a Băncii Transilvania, care are în portofoliu peste 8 milioane de carduri emise. În noiembrie 2025, de Black Friday, banca a înregistrat un record de peste 11 milioane de tranzacții într-o singură zi, realizate prin propriul sistem de plăți - cu carduri, prin aplicații, POS-uri și bancomate.

Tap to Pay pe iPhone permite clienților aplicației BT POSsă utilizeze o soluție de acceptare a plăților contactless ușor de configurat și de utilizat. Comercianții care utilizează un iPhone XS sau o versiune ulterioară cu cea mai recentă versiune de iOS pot începe să accepte plăți contactless cu Tap to Pay pe iPhone în câteva minute prin aplicația BT POSdin Apple App Store. Mai mai multe informații despre aplicația BT POS pot fi accesate pe această pagină de pe site-ul băncii: Soluții de plată mobile - BTePOS.

*Numerele de card criptate sunt stocate temporar pe iPhone numai pentru tranzacțiile efectuate în modul Store and Forward.

Articol susținut de Banca Transilvania