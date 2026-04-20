Autovit mută căutarea auto în ChatGPT: scrii ce mașină vrei și primești oferte personalizate

În loc de filtre și meniuri, utilizatorii pot descrie direct ce mașină caută și primesc pe loc recomandări personalizate, într-un dialog similar unei discuții cu un consultant, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Autovit.ro, parte din OLX Group, lansează AutoGPT, o integrare disponibilă direct în ChatGPT (secțiunea Aplicații), care „schimbă modul în care utilizatorii caută mașini online”.

În loc să selecteze criterii din liste predefinite, utilizatorii pot scrie liber ce își doresc – de exemplu un SUV de familie într-un anumit buget sau o mașină economică pentru oraș. Sistemul răspunde în câteva secunde cu sugestii relevante și continuă conversația prin întrebări suplimentare, pentru a rafina rezultatele, se arată în comunicat.

Recomandări bazate pe date reale din piață

Soluția nu se bazează doar pe modele AI generative, ci integrează date reale din ecosistemul Autovit, inclusiv milioane de tranzacții, tendințe de preț și comportamente de cumpărare. Astfel, recomandările sunt mai bine ancorate în realitatea pieței auto.

Primele rezultate arată că utilizatorii pot identifica mașina potrivită cu până la 20% mai rapid față de căutarea tradițională bazată pe filtre. CEO-ul OLX Group, Christian Gisy, spune că această soluție reflectă direcția companiei către o piață în care inteligența artificială creează valoare pentru ambele părți ale tranzacției.

Spre marketplace-uri „agentice”

AutoGPT este disponibil în prezent în România, Portugalia și Polonia și urmează să fie extins în Franța și Africa de Sud. Lansarea face parte dintr-o strategie mai amplă a OLX de a integra inteligența artificială în procesele de căutare și decizie.

În paralel, compania pregătește AutoIQ, un chatbot dedicat dealerilor și vânzătorilor profesioniști, care va fi lansat și în România în cursul acestui an.

Cele două soluții sunt complementare și marchează tranziția către marketplace-uri „agentice”, unde AI-ul nu doar răspunde la întrebări, ci asistă activ utilizatorii în procesul de cumpărare.

Investițiile susțin această direcție: din 2018, OLX a alocat peste 200 de milioane de dolari pentru infrastructura AI și dezvoltarea de soluții interne. În prezent, compania operează mii de agenți AI și zeci de aplicații active, consolidându-și poziția în transformarea digitală a piețelor online.