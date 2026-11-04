Un scriitor care a folosit inteligența artificială a câștigat cel mai mare premiu literar al Franței, Goncourt

Un scriitor care s-a folosit de inteligența artificială în scrierea unui roman polițist a câștigat Prix Goncourt, cel mai dorit premiu literar din Franța, potrivit Yahoo, care citează The Telegraph.

Philippe Jaenada a câștigat Prix Goncourt pentru „L'Inconnue du quai de Javel” (Femeia necunoscută de la Quai de Javel), un roman polițist care prezintă crima nerezolvată a unei tinere din Parisul postbelic.

Premiul Goncourt din acest an a fost deja inclus într-un scandal legat de autorul Thélyson Orélien, favorit pentru premiu, care a fost exclus din cauza acuzațiilor de generare a romanului „C'était ça ou mourir” (Ori asta, ori mori) cu inteligență artificială aproape în întregime.

Între timp, Jaenada a confirmat că a integrat propriile conversații ale sale de cercetare cu ChatGPT și Claude în interiorul cărții. Apărându-și utilizarea AI înainte de premiu, Jaenada a pus întrebarea: „Ar ascunde un regizor de film faptul că folosește efecte speciale?”.

Totuși, el insistă că tehnologia și mașinile de acest tip nu vor putea înlocui niciodată experiența emoțională care transmite literatura autentică: „AI nu va fi niciodată om, prin definiție. Nu va putea niciodată să scrie o carte cu inima, sufletul, amintirile sale, viziunea sa unică asupra lucrurilor, oamenilor și lumii”.

Premiul Goncourt este un premiu oferit autorilor care au publicat „cea mai bună și imaginativă operă în proză a anului”. Deși premiul în sine este dotat, simbolic, cu suma de 10 EUR, un autor francez se poate bucura de succesul vânzărilor cărții câștigătoare. Câștigătorul de anul trecut, Laurent Mauvignier, a vândut aproape 640.000 de exemplare ale romanului său „La Maison vide” (Casa goală).