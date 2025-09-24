Atacuri cibernetice asupra CECCAR, organizația profesională a contabililor din România

Hackerii au lansat „atacuri cibernetice complexe” asupra Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), pentru a compromite imaginea principalei organizații profesonale a contabililor, a avertizat, miercuri, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

„Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra unor atacuri cibernetice complexe care vizează Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), cu scopul de a afecta imaginea organizației și de a compromite Congresul profesiei contabile din România, cel mai important eveniment dedicat profesiei organizat de CECCAR” - au transmis DNSC și CECCAR.

DNSC precizează că atacatorii au sustras și utilizat ilegal un cont de LinkedIn asociat CECCAR, prin intermediul căruia au fost transmise mesaje spam către parteneri și invitați internaționali ai Congresului. Totodată, au fost identificate tentative de promovare a unor site-uri false care imită surse legitime și care încearcă să compromită imaginea organizației și a evenimentului.

În fața acestor amenințări, DNSC reamintește măsurile esențiale de protecție:

verificarea atentă a surselor de informare online;

evitarea accesării link-urilor suspecte;

raportarea imediată a mesajelor sau site-urilor false la 1911 sau pe platforma pnrisc.dnsc.ro.

La rândul său, CECCAR spune că a avertizat asupra acestor pericole și a făcut „apel la vigilență”.

CECCAR subliniază „gravitatea situației” și atrage atenția că „aceste tentative de manipulare digitală pun în pericol încrederea în instituții fundamentale ale societății”.

Contabilii și publicul sunt îndemnați de CECCAR să consulte doar sursele oficiale ale CECCAR, disponibile prin intermediul site-ului oficial al organizației: https://ceccar.ro.

Mai departe, CECCAR spune că lucrează împreună cu instituțiile și autoritățile competente „pentru a preveni și combate aceste atacuri, cu scopul de a proteja profesioniștii contabili, profesia și încrederea în mediul online”.

„Profesia contabilă are o misiune esențială pentru economie și societate. Profesioniștii contabili sunt și rămân parteneri de încredere ai mediului de afaceri, ai instituțiilor statului și ai autorităților de reglementare. Atacurile cibernetice nu vor putea submina nici încrederea, nici profesionalismul pe care CECCAR le apără zi de zi”, mai transmite CECCAR.